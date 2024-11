Itaipu apporte son expérience en matière de recherche sur le biogaz à la COP 29

Le surintendant des énergies renouvelables a partagé ses connaissances lors d'un panel sur l'économie circulaire et la décarbonisation de l'industrie, lors de la conférence sur le climat, en Azerbaïdjan.

FOZ DO IGUAÇU, Brésil, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le surintendant des énergies renouvelables d'Itaipu Binacional, Rogério Meneghetti, a participé le mardi 12 novembre à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 29) en Azerbaïdjan, dans le cadre du panel « Accélérer l'économie circulaire et la décarbonisation de l'industrie au Brésil. »

L'événement a été organisé en partenariat avec le ministère du développement, de l'industrie, du commerce et des services et l'Agence brésilienne pour le développement industriel. Il a mis en évidence la manière dont les pratiques qui transforment les déchets en nouvelles ressources peuvent promouvoir la durabilité et renforcer la compétitivité de l'industrie brésilienne dans le contexte mondial.

Meneghetti a donné des informations sur le soutien d'Itaipu au développement des énergies renouvelables, en particulier le biogaz. « Il y a plus de 15 ans, alors que les projets étaient encore dans les universités, Itaipu a commencé à mettre en œuvre les premiers projets pilotes dans le domaine de la production et de la distribution d'énergie renouvelable. Nous avons ainsi contribué à la viabilité technique du secteur, aux incitations économiques, à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, à la création du Centre international pour les énergies renouvelables (CIBiogás) et à la formation de l'Association brésilienne du biogaz (ABiogás) », a-t-il déclaré.

Outre le cas d'Itaipu, d'autres expériences brésiliennes ont été discutées, telles que la plateforme Recircula Brasil, qui suit le plastique, la stratégie nationale d'économie circulaire, qui établit des lignes directrices pour promouvoir la circularité dans divers secteurs, et le programme Selo Verde, qui encourage la certification environnementale des produits et des entreprises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2562215/20241112DIV__1.jpg