Itaipu bringt Erfahrung in der Biogasforschung in die COP 29 ein

Superintendent für erneuerbare Energien teilte sein Wissen in einem Panel über Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung der Industrie auf der Klimakonferenz in Aserbaidschan

FOZ DO IGUAÇU, Brasilien, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Rogério Meneghetti, Itaipu Binacional's Renewable Energy Superintendent, nahm am Dienstag, den 12. November, an der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 29) in Aserbaidschan am Panel „Accelerating Circular Economy and Industry Decarbonization in Brazil" teil.

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Entwicklung, Industrie, Handel und Dienstleistungen und der brasilianischen Agentur für industrielle Entwicklung organisiert und zeigte auf, wie Praktiken, die Abfälle in neue Ressourcen umwandeln, die Nachhaltigkeit fördern und die Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Industrie im globalen Umfeld verbessern können.

Meneghetti informierte über die Unterstützung von Itaipu für die Entwicklung erneuerbarer Energien, insbesondere von Biogas. „Vor mehr als 15 Jahren, als die Projekte noch in den Universitäten angesiedelt waren, begann Itaipu mit der Durchführung der ersten Pilotprojekte im Bereich der Erzeugung und Verteilung erneuerbarer Energien. Auf diese Weise haben wir mit der Gründung des Internationalen Zentrums für Erneuerbare Energien (CIBiogás) zur technischen Durchführbarkeit des Sektors, zu wirtschaftlichen Anreizen und zur Ausbildung von Fachkräften beigetragen und die Gründung des brasilianischen Biogasverbandes (ABiogás) unterstützt", erklärte er.

Neben dem Fall von Itaipu wurden auch andere brasilianische Erfahrungen erörtert, wie die Plattform Recircula Brasil, die Kunststoffe verfolgt, die Nationale Strategie für Kreislaufwirtschaft, die Richtlinien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in verschiedenen Sektoren festlegt, und das Programm Selo Verde, das die Umweltzertifizierung von Produkten und Unternehmen fördert.

