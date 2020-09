À l'heure où un nombre croissant de personnes âgées cherchent à vieillir en restant indépendantes, TCL présente la montre familiale MOVETIME qui aide à garder le contact avec les personnes âgées

Selon le cabinet Pew Research , près de 20 pour cent des personnes âgées vivent seules à l'échelle mondiale. Si les personnes âgées souhaitent vieillir chez elles et garder leur indépendance, leurs proches peuvent avoir des inquiétudes quant à leur sécurité ou leur capacité à se déplacer et à mener à bien leurs activités quotidiennes. La MOVETIME Family Watch MT43A est la solution idéale.

Cette montre offre une détection automatique des chutes, qui constate toute chute du porteur et envoie immédiatement une alerte (dans les 60 secondes) aux contacts qui ont assignés pour les cas d'urgence, avec la localisation précise de la personne. Le porteur peut également écarter l'alerte si nécessaire. Grâce à un cardiofréquencemètre et à un capteur de fréquence cardiaque intégrés, la montre surveille également la fréquence cardiaque et alerte le porteur en cas d'activité irrégulière, telle qu'une accélération ou un ralentissement de la fréquence cardiaque moyenne.

« Pour la MOVETIME Family Watch MT43A annoncée, TCL utilise des technologies mettables (wearables) modernes qui peuvent aider les personnes âgées à continuer à vivre de manière indépendante tout en apportant la tranquillité d'esprit à leurs familles et à leurs soignants », a déclaré Sharon Xiao, directrice générale du groupe commercial des dispositifs connectés intelligents chez TCL Communication. « TCL s'engage à mettre son expertise technique au profit des personnes de cette génération, en leur apportant des offres et des fonctionnalités uniques spécialement conçues pour elles ».

La MOVETIME Family Watch MT43A gère non seulement les urgences médicales, mais est aussi conçue pour améliorer la vie quotidienne des personnes âgées. Celles-ci restent connectées en envoyant des messages vocaux ou des SMS et peuvent également partager des photos ou des émoticônes à partir de leur poignet. La montre offre également la possibilité de passer et de recevoir des appels sans problèmes, ce qui permet aux personnes âgées de prendre contact avec leurs proches par une simple demande en mode mains-libres. En outre, la montre familiale MOVETIME offre un suivi quotidien des activités et du sommeil pour aider les personnes âgées à contrôle leur activité et les calories absorbées, tout en mesurant la durée, le cycle et l'efficacité de leur sommeil. Ces outils leur fournissent des informations susceptibles de les aider à améliorer leurs habitudes de vie. Les personnes âgées peuvent également tirer parti des rappels de médication ou d'activité envoyés par la montre pour rester actives, tout en s'assurant de toujours prendre leurs médicaments à temps.

La MOVETIME Family Watch MT43A est disponible en Gris foncé et Noir. Elle est dotée d'un écran tactile AMOLED de 41 x 48,5 mm, d'icônes optimisées de plus grande taille, ainsi que d'un cadran et de graphiques conçus pour les personnes âgées. Le dispositif est conforme à la norme d'étanchéité IP67 et résistant à la poussière, et il est conçu pour répondre aux exigences de la loi Consumer Credit Protection Act (CCPA) et du RGPD en matière de protection de la vie privée des utilisateurs. La MOVETIME Family Watch MT43A sera commercialisée en Amérique du Nord et en Europe cet automne au prix de 229 euros.

TCL communiquera des informations complémentaires lors la conférence de presse virtuelle qu'elle tiendra à l'occasion de l'IFA 2020, plus tard dans la journée. Pour en savoir plus sur les articles de technologie mettable (wearable) de TCL, y compris sur la montre familiale MOVETIME TCL, rendez-vous sur http://www.tclcom.com/wearables/index.html.

