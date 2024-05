TCL Moyen-Orient & Afrique présente sa dernière gamme de produits à Istanbul

ISTANBUL, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), la deuxième marque de téléviseurs au monde et la première marque de téléviseurs 98 pouces au monde, a récemment organisé son très attendu lancement de produits 2024 pour la région Moyen-Orient & Afrique au prestigieux hôtel Hilton Istanbul Bosphorus. Cet éminent rassemblement a constitué une plateforme idéale où TCL a dévoilé sa dernière gamme de téléviseurs QD-Mini LED, dont le téléviseur TCL 115″ X955 Max, le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde, ainsi que des appareils électroménagers, invitant les participants à s'immerger dans une expérience pratique avec chaque produit de pointe.

L'événement a accueilli plus de 600 invités de marque, dont des cadres, des partenaires et des initiés de l'industrie, pour un aperçu exclusif des avancées technologiques révolutionnaires développées pour la région Moyen-Orient & Afrique. Outre des démonstrations immersives, TCL a présenté ses nouveaux produits et solutions dans un espace dédié, soulignant son engagement inébranlable à concevoir des innovations sur mesure destinées à enrichir les modes de vie de ses clients les plus exigeants.

Mme Sunny Yang, directrice générale de TCL Industries Moyen-Orient & Afrique, a déclaré : « Nos produits témoignent de notre engagement à améliorer la vie de nos clients. Chaque produit de divertissement à domicile est imprégné d'innovations pratiques visant à enrichir la vie de nos clients. Cette démarche s'inscrit dans notre objectif global de favoriser une meilleure qualité de vie en améliorant l'expérience de divertissement de chacun et l'esthétique de leur maison. »

L'un des points forts de l'exposition résidait dans la gamme diversifiée de produits de divertissement à domicile de TCL, notamment sa collection XL de téléviseurs en tailles de 98″, 85″, 75″, ainsi que divers modèles pour les jeux vidéo. En outre, la gamme de produits 2024 a été enrichie du téléviseur TCL 115″ X955 Max QD-Mini LED de TCL.

« TCL met l'accent sur les téléviseurs à grand écran, qui sont des dispositifs d'affichage essentiels à chaque foyer et qui deviennent souvent le point central des divertissements. L'attrait pour les écrans de grande taille, non seulement idéaux pour les films, mais aussi pour les jeux vidéo, le sport et une myriade d'activités de divertissement. Ils vous plongent pleinement dans l'action, offrant une expérience immersive ultime », a ajouté Mme Sunny Yang.

Découvrez l'avenir de la télévision avec le plus grand téléviseur TCL 115″ X955 Max QD-Mini LED, où chaque détail est conçu à la perfection.

L'événement de lancement a mis en avant les capacités remarquables du téléviseur X955 Max QD-Mini LED de 115″ le plus grand au monde, offrant aux téléspectateurs une expérience cinématographique directement dans leur salon. Avec une luminosité maximale de 5 000 nits (unité de mesure de la luminosité) et plus de 20 000 zones de gradation locales, ce téléviseur offre un éclairage précis et un contraste impressionnant, assurant des images plus nettes et plus précises, même à une si grande échelle. Équipé de QLED PRO, d'un VRR de 144 Hz et d'un système hi-fi ONKYO 6.2.2, le téléviseur offre une qualité d'image exceptionnelle et une qualité audio à couper le souffle, le tout dans un design ultramince.

Découvrez le summum du divertissement à domicile avec les téléviseurs QD-Mini LED de TCL, où la technologie de pointe rencontre une excellence visuelle inégalée.

Tous les téléviseurs QD-Mini LED, le C855, le C755 et le C655 PRO, affichent des performances HDR dynamiques, et le téléviseur QD-Mini LED C855 Premium de TCL peut atteindre 3 500 nits. Les téléviseurs sont dotés de la technologie QLED PRO, qui enrichit les couleurs et offre un contraste éclatant, des blancs les plus brillants aux noirs les plus profonds. La fonction de faible réflexion minimise l'éblouissement, assurant une expérience visuelle immersive dans n'importe quel environnement. Les audiophiles peuvent profiter d'une qualité de son de niveau home cinéma grâce au système audio hi-fi ONKYO intégré. Améliorés par le processeur AiPQ PRO et un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz avec VRR, ces téléviseurs garantissent des images nettes qui conviennent aussi bien aux expériences cinématographiques qu'aux aventures de jeu vidéo.

Des solutions domestiques pour permettre aux consommateurs d'adopter un mode de vie plus sain et plus pratique.

TCL a également présenté une gamme de nouveaux produits conçus pour enrichir et simplifier la vie quotidienne. Des mises à jour ont été communiquées sur la gamme de climatiseurs, qui comprend les modèles innovants FreshIN 3.0 et BreezeIN, réputés pour leur design épuré et minimaliste et leur facilité d'entretien. En outre, TCL a présenté sa dernière série intégrée gratuite pour les modèles de réfrigérateurs et de machines à laver, notamment les modèles TCL C2110WDG et C67110WDG Front Load Wash & Dry, permettant aux consommateurs d'adopter des modes de vie plus sains et plus pratiques.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public leader dans l'industrie mondiale de la télévision. TCL opère aujourd'hui sur plus de 160 marchés dans le monde. La société est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public comme des téléviseurs, des appareils audio et des appareils électroménagers intelligents. Consultez le site web de TCL sur https://www.tcl.com .