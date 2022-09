À l'occasion de l'IFA 2022, Tineco dévoile trois nouveaux appareils ménagers intelligents

Tineco participe pour la première fois à l'IFA et y présente trois nouveautés : un aspirateur eau et poussière nouvelle génération, un nouveau nettoyeur Carpet One avec mode Spot mains libres ainsi qu'un grille-pain connecté avec écran tactile.

BERLIN, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, élargit sa gamme de produits et dévoile trois nouveaux appareils domestiques intelligents lors de l'IFA : le nettoyeur de tissus d'ameublement CARPET ONE Spot, l'aspirateur eau et poussière FLOOR ONE S7 PRO et le grille-pain intelligent TOASTY ONE.

Tineco présentera ces produits et d'autres nouveautés dans le hall 7.1A, stand 107.

TOASTY ONE : un grille-pain intelligent avec écran tactile qui peut griller 2 tranches de pain de manière différente.

Avec le TOASTY ONE intelligent, deux tranches de pain peuvent être toastées de manière différente, ou à l'identique, selon son humeur et ses envies. L'utilisateur règle les nuances qu'il souhaite sur l'écran tactile de 4 pouces et le grille-pain s'occupe du reste ! Il est livré avec deux des technologies brevetées de Tineo : IntelliHeat™ et GoldenCrispy™ :

L'algorithme IntelliHeat règle avec précision le processus du toaster en fonction du pain utilisé, en ajustant automatiquement la puissance de la chaleur, puis en grillant le pain selon le niveau choisi. Toute la famille peut utiliser l'écran tactile pour enregistrer jusqu'à huit préférences uniques pour un grillage plus rapide.

règle avec précision le processus du toaster en fonction du pain utilisé, en ajustant automatiquement la puissance de la chaleur, puis en grillant le pain selon le niveau choisi. Toute la famille peut utiliser l'écran tactile pour enregistrer jusqu'à huit préférences uniques pour un grillage plus rapide. La technologie GoldenCrispy™ garantit les résultats souhaités à chaque utilisation.

Le TOASTY ONE retient l'humidité et offre une texture croustillante à l'extérieur tandis que l'intérieur du pain reste aéré et savoureux. Des élévateurs automatiques intégrés et un tiroir ramasse-miettes amovible simplifient davantage l'opération.

Le TOASTY ONE (PDSF 339€) sera disponible à partir de la mi-septembre 2022 sur tineco.com et Amazon.

CARPET ONE Spot : un nettoyeur de meubles intelligent et sans fil avec un mode de nettoyage ponctuel.

Le CARPET ONE Spot est le dernier né de la gamme de nettoyeurs de tapis de Tineco. Sa caractéristique principale est le mode "Set-and-Go" Spot, qui permet à l'appareil de détecter, frotter puis d'éliminer tout seul les taches tenaces. Fini le temps où il fallait s'agenouiller pour nettoyer les tapis et les meubles en tissu. Grâce à sa batterie rechargeable, le CARPET ONE Spot est idéal pour la saleté humide et les liquides renversés sur les tapis, les escaliers, les meubles et l'intérieur des voitures - sans avoir à brancher et à tirer le câble d'alimentation.

Comme tous les modèles de la série Tineco ONE, le Tineco CARPET ONE Spot est équipé de la technologie propre à la marque, iLoop™ Smart Sensor, qui détecte les saletés et applique automatiquement la puissance d'aspiration optionnelle, ainsi que le volume d'eau, pour un nettoyage efficace. Équipé d'un puissant moteur sans balai, d'une tête de nettoyage motorisée et d'une aspiration puissante, le CARPET ONE Spot nettoie en profondeur et en toute simplicité tous les endroits ! Après chaque utilisation, en appuyant sur un bouton, la machine lave l'intérieur du tuyau ainsi que la tête de brosse pour éliminer les odeurs et les saletés.

Tineco propose deux modèles CARPET ONE Spot - un modèle avancé (PDSF 499 €) et le modèle Essentials (PDSF 399 €), tous deux devant être disponibles à partir de novembre 2022 sur tineco.com et Amazon.

FLOOR ONE S7 PRO : la dernière génération de la série d'aspirateurs eau et poussière primée de Tineco.

Grâce à son système SmoothPower, le tout dernier aspirateur eau et poussière FLOOR ONE anticipe intelligemment les mouvements et assiste l'utilisateur grâce à deux moteurs situés sur la tête de brosse, facilitant ainsi sa manipulation. Le système de nettoyage à double bord et les lumières de la tête de brosse participent activement au nettoyage des plinthes et des coins difficiles d'accès.

Comme tous les modèles FLOOR ONE, il est doté de l'algorithme iLoop™ qui permet d'ajuster en permanence la puissance d'aspiration et le débit d'eau en fonction des niveaux nécessaires pour un nettoyage optimal. Ainsi, l'eau propre et la batterie du S7 PRO fonctionnent simultanément jusqu'à 40 minutes, sans interruption. L'écran LCD de 3,6 pouces est doté de l'assistant intégré de Tineco qui fournit des indications claires tout en affichant l'indicateur iLoop et l'état de fonctionnement.

Le FLOOR ONE S7 PRO convertit l'eau du robinet en eau électrolysée qui peut être utilisée pour nettoyer en profondeur les sols, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une solution de nettoyage supplémentaire. Le cycle d'auto-nettoyage de l'aspirateur est maintenant équipé pour rincer avec de l'eau électrolysée et sécher avec une force centrifuge à grande vitesse qui empêche la propagation de moisissures ou de bactéries.

Le FLOOR ONE S7 PRO est attendu à partir de décembre 2022 sur tineco.com et Amazon.

Pour plus d'informations : https://www.tineco.com

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

