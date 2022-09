Tineco presenta tres nuevos electrodomésticos inteligentes en IFA 2022

Tineco participará por primera vez en IFA, mostrando una aspiradora húmeda/seca de última generación, un limpiador de manchas con modo manos libres y una tostadora con pantalla táctil

BERLÍN, 1 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, el proveedor líder de dispositivos para el cuidado de los suelos y el hogar inteligente, presentará tres nuevos electrodomésticos inteligentes en la 62ª edición de la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (IFA): el limpiador de tapicerías CARPET ONE Spot, el aspirador en seco y húmedo FLOOR ONE S7 PRO y la tostadora inteligente TOASTY ONE. Tineco presentará estos y otros productos en IFA en el pabellón 7.1A, stand 107.

TOASTY ONE: Un tostador de doble ranura con pantalla táctil que puede tostar 2 rebanadas de pan de forma diferente

Con el inteligente TOASTY ONE, se pueden tostar dos rebanadas de pan al mismo nivel o a niveles diferentes de crujido. Los usuarios pueden ajustar los tonos deseados en la pantalla táctil de 4 pulgadas del tostador, que viene con dos de las tecnologías patentadas por Tineo: IntelliHeat™ y GoldenCrispy™. El algoritmo patentado IntelliHeat afina el proceso de tostado reconociendo el estado del pan, ajustando automáticamente la salida de calor y tostando el pan al nivel elegido. Toda la familia puede utilizar la pantalla táctil para guardar hasta ocho preferencias únicas para un tostado más rápido. La tecnología GoldenCrispy de Tineco garantiza siempre los resultados deseados. El TOASTY ONE retiene la humedad y proporciona una textura crujiente en el exterior mientras el interior permanece aireado y sabroso. Los elevadores automáticos incorporados y la bandeja de migas extraíble simplifican aún más el funcionamiento.

Se espera que TOASTY ONE (MSRP 339 € ) esté disponible a partir de mediados de septiembre de 2022 en tineco.com y Amazon.

CARPET ONE Spot: Limpiador de tapicerías inteligente sin cable con modo de limpieza de manchas

El CARPET ONE Spot es la última incorporación de Tineco a su gama de limpiadores de alfombras. La característica más destacada de esta unidad es el modo "Set-and-Go" Spot, que permite que el aparato detecte, friegue y elimine por sí mismo las manchas más difíciles. Se acabaron los días en los que había que agacharse repetidamente y fregar manualmente para limpiar alfombras y tapicerías. Gracias a su batería recargable, el CARPET ONE Spot es ideal para la suciedad húmeda y los líquidos derramados en alfombras, escaleras, muebles tapizados e interiores de automóviles, sin la molestia de tener que enchufar y arrastrar el cable de alimentación.

El sensor inteligente iLoop™ detecta el nivel de suciedad y ajusta automáticamente la velocidad del rodillo y el caudal de agua necesarios. Se ilumina en azul cuando la zona está limpia. Equipada con un potente motor sin escobillas, un cabezal de limpieza motorizado y una potente aspiración, la unidad limpia las manchas sucias con facilidad. Después de cada uso, pulsando un botón, la máquina enjuaga el interior de la manguera así como el cabezal del cepillo para eliminar los olores y la suciedad.

Tineco ofrece dos modelos de CARPET ONE Spot - un modelo avanzado (MSRP 499 €) y el modelo Essentials (MSRP 399 €), ambos se espera que estén disponibles a partir de noviembre de 2022 en tineco.com y Amazon.

FLOOR ONE S7 PRO: La última generación de la premiada serie de aspiradoras en seco y húmedo de Tineco

Gracias a su sistema SmoothPower, el nuevo aspirador en seco y húmedo FLOOR ONE predice de forma inteligente el movimiento y asiste a los usuarios a través de dos motores en el cabezal del cepillo, haciendo que empujar y tirar sea aún más fácil. La limpieza de doble borde y una fila de faros en el cabezal del cepillo hacen que la limpieza a lo largo de los zócalos y los rincones de difícil acceso sea un juego de niños..

Como todas las fregadoras de suelos inteligentes de FLOOR ONE, este modelo cuenta con el algoritmo iLoop™ para ajustar constantemente la potencia de succión y el caudal de agua según los niveles necesarios para una limpieza perfecta. Como resultado, el agua limpia y la energía de la batería del S7 PRO funcionan simultáneamente hasta 40 minutos, sin interrupciones. La pantalla LCD de 3,6 pulgadas cuenta con el asistente de a bordo de Tineco que proporciona una guía vívida mientras muestra el indicador iLoop y el estado de funcionamiento.

El FLOOR ONE S7 PRO convierte el agua del grifo en agua electrolizada que puede utilizarse para la limpieza en profundidad de los suelos duros, sin necesidad de una solución de limpieza adicional. El ciclo de autolimpieza del aspirador viene ahora equipado para lavar con agua electrolizada y secar con fuerza centrífuga de alta velocidad para evitar la propagación de moho o bacterias.

Se espera que el FLOOR ONE S7 PRO esté disponible a partir de diciembre de 2022 en tineco.com y Amazon.

Acerca de Tineco

Fundada en 1998, Tineco se dedica a la ingeniería de productos electrónicos de primera calidad para el hogar que son útiles, fáciles de usar e inteligentes. Con más de dos décadas de experiencia en la industria de la limpieza del hogar, Tineco nunca deja de innovar y está dispuesta a crear una vida inteligente fácil para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888934/Toasty_One.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888935/Carpet_One_Spot.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888936/FLOOR_ONE_S7_PRO.jpg

SOURCE TINECO