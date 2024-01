À la rencontre de la légende et de la gloire avec TECNO : 1 000 drones illuminent la cérémonie d'ouverture de la 34e CAN

Cette performance aérienne exceptionnelle a marqué une étape importante, car c'est la première fois que l'Afrique assiste à un spectacle aussi grandiose, qui a séduit le public grâce à un mélange d'innovation technologique et d'expression artistique. Célébrant les moments historiques de la CAN sous le thème « À la rencontre de la légende et de la gloire », le spectacle était un parfait hommage à cette compétition passionnante et historique.

Mille drones ont illuminé le ciel au-dessus du stade avec de la musique dynamique et captivante. Avec ces drones, TECNO a démontré avec art sa passion et son dévouement à l'industrie du sport et à l'innovation technologique en Afrique.

En changeant de configuration, les drones ont produit des images à couper le souffle dans le ciel, retraçant l'histoire de la CAN et de TECNO. En unissant nos forces, nous sommes ici « pour la jeunesse, pour la passion ».

Le thème de la représentation « À la rencontre de la légende et de la gloire » fait référence aux nombreux buts légendaires marqués dans l'histoire de la CAN. TECNO s'est officiellement associé à la CAN cette année pour soutenir la 34e édition de la CAN, pour la jeunesse et pour la passion. En tant que marque de smartphones la plus populaire en Afrique, TECNO souhaite aider le public à vivre de nouveaux moments légendaires et précieux au cours du prochain tournoi grâce à tous ses produits innovants.

Le spectacle a fait vivre au public une expérience technologique et artistique époustouflante. Derrière les images changeantes se cache un reflet de la numérisation et de l'intelligence de l'innovation technologique. Il illustre également la détermination de TECNO à progresser dans le domaine de l'innovation et à offrir davantage de surprises technologiques aux Africains.

TECNO est la première marque de téléphones mobiles de confiance en Afrique, selon de nombreux rapports d'enquête publique. TECNO a toujours insisté sur la nécessité de proposer des technologies innovantes et d'avoir un impact sur les populations africaines. Depuis plus de 10 ans, TECNO a fait d'énormes progrès dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale et de la perception visuelle, de la technologie d'imagerie pour les peaux sombres et multiples, de la charge intelligente et de l'économie d'énergie, etc. TECNO fournit aux utilisateurs africains des appareils et des services Internet de haute qualité, et propose un mode de vie plus intelligent grâce à des produits exceptionnels.

Les lumières des drones illuminent le ciel, et les ailes du futur se déploient pour prendre leur envol. À l'avenir, TECNO innovera toujours avec l'Afrique, et proposera davantage de progrès et d'expériences novatrices aux sports africains, à la technologie africaine et aux Africains.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2319098/TECNO.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2319094/TECNO_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2319095/TECNO_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2319096/TECNO_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2319097/TECNO_4.jpg

× Modal title

Sign up for Top Stories & curated News delivered to your inbox Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.