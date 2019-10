NOVA YORK, 4 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A LatinFinance anuncia os vencedores do prêmio Financiamento de projetos e infraestrutura 2019, o reconhecimento anual dos principais negócios da América Latina e do Caribe.

Liderando o caminho com dois prêmios cada estavam a rodovia Autopista privada al Mar 1, da Colômbia, que superou os desafios de engenharia e os obstáculos de financiamento em pouco tempo, e o Gás Natural Açu, um dos projetos brasileiros de energia mais ambiciosos já realizados na América Latina.

Os prêmios serão entregues quinta-feira, no Pierre Hotel, em Nova York, durante o sexto jantar anual de financiamento de projetos e infraestrutura da LatinFinance.

Os prêmios reconhecem as transações e instituições mais admiráveis em áreas cruciais para o progresso econômico da América Latina e do Caribe. Os vencedores são escolhidos pela equipe editorial da LatinFinance, com base em um processo exaustivo de seleção, que envolve a análise de dados e o feedback detalhado, além de discussões com os participantes do mercado.

Para obter mais informações sobre o processo de seleção e os negócios e instituições vencedores, visite o site www.latinfinance.com/pifawards.

Transações e instituições vencedoras

Clique em uma transação ou instituição vencedora para saber mais a respeito.

Financiamento do ano em moeda local EDP Transmissão Aliança SC

Financiamento aeroportuário do ano Aeroporto de Salvador, Bahia

Financiamento portuário do ano Itapoá

Financiamento de rodovias do ano Autopista al Mar 1

Financiamento de energia renovável do ano Enel Green Power

Financiamento para tratamento de água do ano BRK Ambiental

Financiamento de energia do ano Gás Natural Açu

Financiamento de mineração do ano Fruta del Norte

Financiamento de petróleo e gás do ano Oleoduto TAG

Financiamento de infraestrutura social do ano Programa internet para todos

Melhor empréstimo do ano Petroperú

Conexão do ano Corredor Bioceanico do Paraguai

Financiamento de infraestrutura do ano: Andes Autopista al Mar 1

Financiamento de infraestrutura do ano: Brasil Gás Natural Açu

Financiamento de infraestrutura do ano: Caribe DP World Caucedo Port Terminal

Financiamento de infraestrutura do ano: América Central Fontus Hydro

Financiamento de infraestrutura do ano: México Energía del Valle de México II

Escritório de advocacia de infraestrutura do ano: Andes Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

Escritório de advocacia de infraestrutura do ano: Brasil Mattos Filho

Escritório de advocacia de infraestrutura do ano: México Ritch Mueller

Escritório de advocacia de infraestrutura do ano: América Latina Clifford Chance

Banco de infraestrutura do ano: Andes SMBC

Banco de infraestrutura do ano: Brasil Itaú BBA

Banco de infraestrutura do ano: México Natixis

Consultor financeiro do ano Santander

Banco de infraestrutura do ano da América Latina SMBC

Patrocinador de projeto do ano Enel Américas

Indicações ao prêmio 2020

Inscreva-se para ser notificado quando as nomeações para os prêmios de Financiamento de projetos e infraestrutura 2020, os prêmios de Bancos do ano e Negócios do ano começarem, no site latinfinance.com/awardalerts.

Sobre a LatinFinance

A LatinFinance é a principal plataforma global de inteligência sobre os mercados financeiros e as economias da América Latina e do Caribe.

Com 30 anos de excelência editorial, suas publicações, em inglês, fornecem informações de alto valor para leitores internacionais de empresas, governos, financiadores e investidores, enquanto seus eventos convocam essas comunidades para foros de networking de alto nível focados na dinâmica desses mercados, por geografia e setor.

Contato de mídia:

James Seyfried, james.seyfried@latinfinance.com

Linha direta da LatinFinance: +1 305.428.6284

Dentre os financiadores e advogados de apoio das negociações vencedoras, estão:

ABN Amro

Allen & Overy

Baker McKenzie

Banco ABC Brasil

Banco do Brasil

Banco do Nordeste

Bancomext

BBVA

BMO (Bank of Montreal)

BNDES

BNP Paribas

BR Partners

Bradesco

Brigard & Urrutia

BRK Ambiental

CAF

Caixa

CaixaBank

CAT Financial

CESCE

Cescon Barrieu

Citi

Cleary Gottlieb

Clifford Chance

Credit Agricole

Creel

Deutsche Bank

EIB

Estudio Echecopar

FDN

Galicia

Godoy y Hoyos Abogados

Hogan Lovells

Holland & Knight

IDB Invest

ING Capital

Itau BBA

Jones Day

KfW-IPEX

Machado Meyer

Milbank

Mizuho

MUFG

Muñiz

Natixis

Ritch Mueller

SMBC

Societe General

Stocche Forbes

Tozzini Freire

UBS

VBSO

Vieira Rezende Advogados

Vinci Airports

Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Euler Hermes

EVM

HSBC

ICO

IFC

Intesa

JP Morgan

Lexim Abogados

Lobo de Rizzo

Lundin Gold

Mattos Filho

McCarthy

Norton Rose Fullbright

Paul Hastings

Pinheiro Neto

DLA Piper

Santander

Scotiabank

Shearman & Sterling

Skadden Arps

Stikeman

Vinci Airports

White & Case

Mayer Brown

Lakeshore Partners

EnfraGen

Fontus Hydro

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

BR Partners

EIG Partners

BKM Berkemeyer

Garrigues

BlackRock

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/793852/LatinFinance_Logo.jpg

FONTE LatinFinance

Related Links

www.latinfinance.com



SOURCE LatinFinance