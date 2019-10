LatinFinance anuncia los ganadores de los Project & Infrastructure Finance Awards 2019

NUEVA YORK, 3 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- LatinFinance anuncia a los ganadores de sus premios 2019 Project & Infrastructure Finance Awards, el reconocimiento anual a las transacciones financieras y proyectos de infraestructura más importantes en América Latina y el Caribe.

Liderando los galardones con dos premios cada uno se encuentran: La Autopista al Mar 1 de Colombia, que superó los desafíos de ingeniería y los obstáculos de financiamiento en un corto período de tiempo, y Gás Natural Açu de Brasil, uno de los proyectos de energía más ambiciosos jamás emprendidos en América Latina.

Los premios se entregarán el 3 de octubre en el marco de la 6th Annual Project & Infrastructure Finance Dinner que organiza LatinFinance anualmente.

Los galardones reconocen las transacciones financieras e instituciones de infraestructura más importantes de la región, un área crucial para el progreso económico de América Latina y el Caribe. Los ganadores son seleccionados por el personal editorial de LatinFinance en función a un exhaustivo proceso de investigación.

Para obtener más información sobre el proceso de selección y las ofertas e instituciones ganadoras, visite www.latinfinance.com/pifawards.

Transacciones e instituciones ganadoras

La información sobre cada galardón se puede obtener haciendo clic en una transacción o institución ganadora.

Financiamiento en infraestructura en moneda local del año EDP Transmissão Aliança SC

Financiamiento: Proyecto aeroportuario del año Aeropuerto Salvador de Bahía

Financiamiento: Proyecto portuario del año Itapoá

Financiamiento: Proyecto vial del año Autopista al Mar 1

Financiamiento: Proyecto de energía renovable del año Enel Green Power

Financiamiento: Proyecto de tratamiento de agua del año BRK Ambiental

Financiamiento: Proyecto de energía del año Gás Natural Açu

Financiamiento: Proyecto minero del año Fruta del Norte

Financiamiento: Proyecto de petróleo y gas del año TAG Pipeline

Financiamiento: Proyecto de infraestructura social del año Programa Internet Para Todos

Préstamo del año Petroperú

Bono financiero del año Autopista Bioceánico de Paraguay

Financiamiento: Proyecto de infraestructura del año - Los Andes Autopista al Mar 1

Financiamiento: Proyecto de infraestructura del año - Brasil Gás Natural Açu

Financiamiento: Proyecto de infraestructura del año - Caribe DP World Caucedo Port Terminal

Financiamiento: Proyecto de infraestructura del año - Centroamérica Fontus Hydro

Financiamiento a proyecto de infraestructura del año - México Energía del Valle de México II

Firma de abogados de infraestructura del año - Los Andes Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

Firma de abogados de infraestructura del año - Brasil Mattos Filho

Firma de abogados de infraestructura del año - México Ritch Mueller

Firma de abogados de infraestructura del año - América Latina Clifford Chance

Banco de Infraestructura del año - Los Andes SMBC

Banco de Infraestructura del año - Brasil Itaú BBA

Banco de Infraestructura del año - México Natixis

Asesor financiero del año Santander

Banco de Infraestructura del año - América Latina SMBC

Promotor de Proyecto de Infraestructura del año Enel Américas

Nominaciones al premio en el año 2020

En la página web de Latinfinance es posible registrarse para recibir notificaciones cuando se presenten las nominaciones para los premios 2020 Project & Infrastructure Finance Awards, además de otros galardones como bancos y transacciones del año, en latinfinance.com/awardalerts.

Sobre LatinFinance

LatinFinance es la plataforma global líder que proporciona información única sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe.

Con 30 años de excelencia editorial, sus publicaciones en inglés ofrecen información de alto valor a un público internacional conformado por altos ejecutivos de corporaciones, oficiales de gobierno e inversionistas, mientras que sus eventos convocan a estas comunidades en foros centrados en la dinámica de esos mercados.

Contacto con los medios de comunicación:

James Seyfried, james.seyfried@latinfinance.com

LatinFinance Direct Line: +1 305.428.6284

Las empresas involucradas en las transacciones tanto en su financiamiento como en el soporte de las ofertas ganadoras son:

ABN Amor

Allen & Overy

Baker McKenzie

Banco ABC Brasil

Banco do Brasil

Banco do Nordeste

Bancomext

BBVA

BMO (Bank of Montreal)

BNDES

BNP Paribas

BR Partners

Bradesco

Brigard & Urrutia

BRK Ambiental

CAF

Caixa

CaixaBank

CAT Financial

CESCE

Cescon Barrieu

Citi

Cleary Gottlieb

Clifford Chance

Credit Agricole

Creel

Deutsche Bank

EIB

Estudio Echecopar

FDN

Galicia

Godoy y Hoyos Abogados

Hogan Lovells

Holland & Knight

IDB Invest

ING Capital

Itau BBA

Jones Day

KfW-IPEX

Machado Meyer

Milbank

Mizuho

MUFG

Muñiz

Natixis

Ritch Mueller

SMBC

Societe General

Stocche Forbes

Tozzini Freire

UBS

VBSO

Vieira Rezende Advogados

Vinci Airports

Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Euler Hermes

EVM

HSBC

ICO

IFC

Intesa

JP Morgan

Lexim Abogados

Lobo de Rizzo

Lundin Gold

Mattos Filho

McCarthy

Norton Rose Fullbright

Paul Hastings

Pinheiro Neto

DLA Piper

Santander

Scotiabank

Shearman & Sterling

Skadden Arps

Stikeman

Vinci Airports

White & Case

Mayer Brown

Lakeshore Partners

EnfraGen

Fontus Hydro

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

BR Partners

EIG Partners

BKM Berkemeyer

Garrigues

BlackRock

