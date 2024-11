À l'EICMA 2024, Tromox dévoile la toute nouvelle moto électrique M03, en tête de la tendance de la mobilité électrique urbaine

MILAN, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du très attendu EICMA, Tromox a fièrement présenté sa dernière création, la moto électrique M03, ainsi que la production de masse MC10 et l'Ukko S+ récemment améliorée. Conçue spécialement pour les déplacements urbains, la M03 se distingue par sa valeur exceptionnelle et son esthétique techno-rétro, consolidant ainsi la position de Tromox dans le domaine de la mobilité électrique urbaine.

La M03 est disponible en deux versions, M03 Plus et M03 Pro, certifiées selon les normes L1e et L3e pour répondre aux divers besoins des utilisateurs. Équipée d'une batterie 48V/48Ah, d'une capacité d'environ 2,3 kWh, la M03 offre jusqu'à 100 km d'autonomie par charge, ce qui convient parfaitement aux trajets quotidiens et aux déplacements courts. Avec une vitesse maximale de 45 km/h pour la version Plus et de 70 km/h pour la version Pro, la M03 est un choix idéal pour les utilisateurs urbains.

Tromox est consciente de la nécessité pour les motos électriques d'afficher des prix compétitifs par rapport aux motos à essence. Avec un prix de départ très compétitif de 2 199 euros pour la M03 Plus et de 2 499 euros pour la version Pro, la M03 offre des performances exceptionnelles et des fonctions intelligentes. Un porte-parole de Tromox a déclaré que le lancement de la M03 représentait une étape importante sur le marché de la mobilité urbaine. Leur objectif est de fournir aux utilisateurs une solution de transport électrique écologique et pratique à un prix abordable.

En outre, Tromox a présenté la version améliorée de l'Ukko S+, dont les performances ont été renforcées. L'Ukko S+ est équipée d'un moteur haute performance d'une puissance maximale de 8 000 W, associé au contrôleur vectoriel FOC développé par Tromox et à la commande centrale VCU+BCM de qualité automobile, offrant une accélération plus puissante et une maniabilité plus stable. Entre-temps, la moto électrique MC10 est entrée en phase de production de masse, et Tromox avance activement dans son plan de lancement mondial.

La M03 impressionne également par sa conception intelligente, prenant en charge la NFC, le Bluetooth et le déverrouillage par l'application Tromox, améliorant ainsi la commodité et l'attrait technologique pour les utilisateurs. En outre, elle est équipée d'un système de détection des angles morts (BSD), d'un système de freinage antiblocage (ABS) et d'un système antipatinage (TCS), ce qui garantit une expérience de conduite en toute sécurité.

En tant que membre essentiel de la gamme de cross-riding tendance de Tromox, la M03, tout comme les séries MC10, Ukko et Mino, témoigne de l'esprit d'innovation de la marque et de sa profonde compréhension des tendances en matière de conduite urbaine. Dans le cadre de son expansion européenne, Tromox invite chaleureusement les concessionnaires à rejoindre le mouvement, à encourager l'adoption de la mobilité électrique et à ouvrir la voie à l'avenir de la conduite urbaine.

