Tromox prezentuje M03 - najnowszy model motocykla elektrycznego - podczas targów EICMA 2024, wyznaczając trendy w dziedzinie elektromobilności miejskiej

MEDIOLAN, 14 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas tegorocznych targów EICMA miała miejsce długo wyczekiwana prezentacja produktów firmy Tromox. Obok produkowanych masowo MC10 i udoskonalonej wersji Ukko S+ w centrum zainteresowania znalazła się nowa pozycja w ofercie, czyli motocykl elektryczny M03. Pojazd został zaprojektowany z myślą o jeździe po mieście i wyróżnia się wyjątkowymi walorami użytkowymi oraz estetyką retro. Nowość ta umacnia pozycję Tromox w sektorze elektromobilności miejskiej.

Model M03 dostępny jest w dwóch wersjach: M03 Plus i M03 Pro. Obie spełniają normy L1e i L3e, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom użytkowników. Motocykl wyposażony jest w baterię 48V/48Ah o pojemności ok. 2,3 kWh, która umożliwia przejechanie nawet 100 km na jednym ładowaniu, a więc doskonale sprawdzi się przy codziennych dojazdach do pracy lub krótkich wypadach za miasto. Osiągając maksymalną prędkość 45 km/h w wersji Plus i 70 km/h w wersji Pro, M03 to motocykl stworzony do jazdy do mieście.

Tromox ma świadomość tego, że motocykle elektryczne muszą być konkurencyjne cenowo w stosunku do ich odpowiedników z silnikami spalinowymi, dlatego ceny M03 zaczynają się już od 2199 euro za wersję Plus i 2499 euro za wersję Pro. Korzystna cena idzie przy tym w parze z doskonałymi parametrami użytkowymi i inteligentnymi funkcjami. Według rzecznika firmy Tromox premiera M03 stanowi ważny krok dla rynku mobilności miejskiej. Nowy motocykl ma być ekologicznym, przystępnym cenowo i wygodnym środkiem transportu z napędem elektrycznym.

Tromox zaprezentowała też udoskonaloną wersję modelu Ukko S+, w której poprawiono parametry użytkowe. Ukko S+ posiada wysokiej klasy silnik o szczytowej mocy wyjściowej 8000W, jak również skonstruowany przez Tromox sterownik wektorowy FOC oraz centralny układ sterowania składający się z modułów sterowania pojazdem i nadwoziem w klasie samochodowej, dzięki czemu pojazd charakteryzuje się mocniejszym przyspieszeniem i stabilniejszą obsługą. Z kolei motocykl elektryczny MC10 trafił do masowej produkcji, a Tromox pracuje nad jego wprowadzeniem do globalnej sprzedaży.

M03 zachwyca inteligentnym designem, obsługuje technologie NFC i Bluetooth, a także posiada funkcję odblokowywania z poziomu aplikacji Tromox. Pojazd dzięki temu zyskuje na wygodzie użytkowania i atrakcyjności w wymiarze technologicznym. Co więcej, maszyna wyposażona jest w czujnik martwego pola, system ABS oraz system kontroli trakcji, które zapewniają bezpieczną jazdę.

M03, wespół z modelami MC10, Ukko i serią Mino, tworzy trzon oferty cieszących się dużą popularnością motocykli elektrycznych Tromox, będąc świadectwem ducha innowacyjności marki oraz jej dogłębnego zrozumienia trendów w obszarze mobilności miejskiej. Obecnie Tromox rozwija sieć sprzedażową na rynku europejskim, dlatego serdecznie zaprasza zainteresowanych dealerów do współpracy. Dołącz do ruchu na rzecz elektromobilności, by wspólnie kształtować przyszłość mobilności miejskiej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2553842/image_5023322_32209287.jpg

KONTAKT:

tel.: +86-571-8855 6818

www: www.tromox.com

e-mail: [email protected]

dział PR i kontakt z mediami: [email protected]