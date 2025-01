À l'occasion de CES 2025, MAMMOTION dévoile les tondeuses robotisées de nouvelle génération dotées d'une nouvelle technologie de vision basée sur l'IA

Le système avancé UltraSense AI Vision et la gamme élargie de produits illustrent l'avenir de l'entretien autonome des pelouses.

LAS VEGAS, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- MAMMOTION, un innovateur de premier plan en matière de solutions robotisées d'entretien des pelouses, a annoncé aujourd'hui des avancées dans sa technologie de tonte robotisée et une gamme de produits élargie au CES 2025 (Venetian Expo, Hall A-D, stand n°51432). Parmi les points forts, citons le lancement du système UltraSense AI Vision, qui redéfinit la manière dont les robots tondeuses assurent un entretien de précision des pelouses et le lancement de deux nouvelles gammes de produits : les gammes LUBA mini AWD et YUKA mini. Ces nouvelles offres enrichissent le portefeuille de produits de Mammotion en complétant ses best-sellers traditionnels, la gamme LUBA 2 AWD et la gamme YUKA, qui ont toutes deux fait l'objet d'améliorations fonctionnelles à cette occasion.

Un entretien du gazon plus intelligent avec UltraSense AI Vision

UltraSense AI Vision de MAMMOTION est conçu pour simplifier l'entretien des pelouses, en offrant des résultats de qualité professionnelle grâce à une technologie d'intelligence artificielle avancée. Les caractéristiques comprennent :

Cartographie automatique avec l'IA : crée des cartes virtuelles précises des pelouses grâce à l'exploration intelligente des bordures, capable de cartographier des zones jusqu'à 2,5 acres (10000 ㎡) tout en s'adaptant aux paysages changeants.

crée des cartes virtuelles précises des pelouses grâce à l'exploration intelligente des bordures, capable de cartographier des zones jusqu'à 2,5 acres (10000 ㎡) tout en s'adaptant aux paysages changeants. Des performances fiables en tout lieu : maintient une tonte continue à plus de 300 mètres de sa base, même dans les zones où le GPS est faible ou inexistant.

maintient une tonte continue à plus de 300 mètres de sa base, même dans les zones où le GPS est faible ou inexistant. Clôture virtuelle : crée et détecte des limites invisibles pour maintenir la tondeuse dans les zones désignées et à l'écart des jardins, des piscines ou d'autres zones interdites.

crée et détecte des limites invisibles pour maintenir la tondeuse dans les zones désignées et à l'écart des jardins, des piscines ou d'autres zones interdites. Coupe des bordures à distance zéro : le positionnement visuel avancé permet de tondre les bordures avec précision à moins de 5 cm des murs ou des clôtures.

le positionnement visuel avancé permet de tondre les bordures avec précision à moins de 5 cm des murs ou des clôtures. Détection et évitement d'obstacles en temps réel : reconnaît et évite plus de 100 types d'objets, des jouets aux outils de jardinage.

Présentation de la gamme de produits 2025

La gamme élargie de MAMMOTION comprend désormais quatre gammes distinctes de tondeuses robotisées, chacune conçue pour répondre à des besoins spécifiques en matière d'entretien des pelouses.

Gamme LUBA 2 AWD : conçue pour les pelouses vastes et complexes (jusqu'à 2,5 acres/10000 ㎡), la gamme phare, récemment distinguée comme l'une des meilleures inventions de 2024 du TIME, comprend désormais :

Puissance du moteur du disque augmentée de 45 à 165 watts pour les terrains difficiles

Système de traction intégrale capable de franchir des pentes de 80 % (38,6°)

Capacité à détecter et à éviter des obstacles d'à peine 3 pouces

Tonte jusqu'à 0,37 acres (1500 ㎡) par charge

Durée de vie prolongée de la batterie avec 4 heures de fonctionnement continu

Gamme LUBA mini AWD : construite sur la même plate-forme AWD avancée que sa grande sœur, cette nouvelle gamme apporte des performances de qualité professionnelle aux petites et moyennes surfaces de pelouse jusqu'à 0,37 acres (1500 ㎡) dans une unité légère de 33 livres (15 kg). Les caractéristiques comprennent :

Moteurs de coupe optimisés de 88 watts pour s'attaquer à l'herbe haute et épaisse

Roues omnidirectionnelles et largeur de coupe de 8 pouces pour une couverture complète

Des capacités tout-terrain dans un format plus compact

Gamme YUKA : la gamme YUKA propose un système 2 en 1 innovant de balayage avec vidage automatique et de tonte pour les espaces de taille moyenne à grande (jusqu'à 0,75 acres/3000 ㎡) :

Collecte et élimine automatiquement les feuilles, les débris et l'herbe coupée

Système robuste à cinq lames et à double coupe pour une finition semblable à celle d'une moquette

Gère jusqu'à 30 zones de tonte personnalisables

Gamme YUKA mini : pesant seulement 22 livres (10 kg), la YUKA mini est une option économique idéale pour les petits terrains (jusqu'à 0,2 acres/800 ㎡) et simplifie l'entretien de la pelouse avec :

Cartographie automatique et sans effort de 800 m² de pelouse avec une configuration simple en 10 minutes

Conception compacte idéale pour les familles ou les nouveaux utilisateurs

Batterie interchangeable de 6,1 Ah sur tous les modèles mini pour une utilisation ininterrompue

Les gammes 2025 de MAMMOTION seront disponibles en pré-commande à partir du 5 janvier 2025. Découvrez l'avenir de l'entretien des pelouses avec MAMMOTION :https://mammotion.com/

À propos de MAMMOTION

MAMMOTION se consacre à la culture d'un mode de vie à l'extérieur, intelligent, de haute qualité et respectueux de l'environnement grâce à des solutions robotiques innovantes. En tant que société à l'origine de la série LUBA 2 AWD, reconnue comme l'une des meilleures inventions de 2024 par TIME, et de la série polyvalente YUKA, MAMMOTION transforme l'entretien des pelouses pour les professionnels et les consommateurs. Sa mission est d'ouvrir la voie à une expérience extérieure plus durable et plus efficace dans le monde entier.

