À l'occasion de CES 2025, Vanpowers dévoile un système intelligent avancé : redéfinir l'avenir du cyclisme intelligent

LAS VEGAS, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Vanpowers, leader mondial de l'innovation en matière de vélos électriques, a fait des vagues au CES 2025 avec son système intelligent avancé, une intégration révolutionnaire de la technologie adaptative destinée à redéfinir le cyclisme. Lors de cet événement de quatre jours, qui s'est achevé le 10 janvier, Vanpowers a fait la démonstration de ce système sur certains nouveaux modèles de vélos qui seront lancés dans le courant de l'année et qui offrent une personnalisation, une sécurité et une connectivité inégalées.

Vanpowers at CES 2025 Jim Wilkes shares his transformative Vanpowers e-bike journey

Des caractéristiques révolutionnaires qui redéfinissent le cyclisme intelligent

Le système intelligent avancé allie en toute transparence l'adaptabilité en temps réel et la connectivité intelligente, créant ainsi une expérience de conduite intuitive. Les principales caractéristiques présentées au CES sont les suivantes :

Système avancé de gestion de l'énergie : ce système combine des moteurs ultralégers avec des performances de pointe, utilisant deux batteries de 48 V pour une plus grande autonomie. La structure protectrice conforme à la norme IP67 garantit la durabilité dans diverses conditions météorologiques, ce qui permet de rouler en toute saison.

Optimisation dynamique de la conduite : en s'appuyant sur des données en temps réel, cette fonction ajuste intelligemment la puissance du moteur pour fournir une assistance optimale sur les pentes tout en optimisant l'efficacité énergétique sur les terrains plats. Les conducteurs bénéficient d'une conduite souple et réactive, quel que soit le paysage.

Optimisation prédictive de la portée : en analysant des facteurs tels que le comportement du conducteur, le terrain et les conditions météorologiques, ce système fournit des calculs de portée précis. Les cyclistes peuvent ainsi planifier leurs trajets en toute confiance, ce qui réduit l'anxiété liée à l'autonomie.

Application Vanlife à connectivité intelligente : cette application complète offre une surveillance des performances en temps réel, des mises à jour du micrologiciel en direct et des mesures antivol avancées. Elle comprend également des fonctions communautaires, permettant aux usagers de se connecter, de partager des itinéraires et de participer à des défis.

Vision d'avenir et vélos électriques intelligents

Le système intelligent avancé, présenté sur certains modèles Vanpowers au CES 2025, notamment le Urban Cross et le Grand Teton, illustre l'engagement de l'entreprise à repousser les limites du cyclisme intelligent. Ces modèles, conçus pour l'exploration urbaine et suburbaine, sont dotés d'un design élégant et d'une technologie de pointe.

La liberté ne connaît pas de limites : le parcours inspirant de Jim Wilkes

La présence de Jim Wilkes, un client fidèle de Vanpowers, a été un moment fort de l'événement. Jim, un amputé à qui l'on avait dit qu'il ne ferait plus jamais de vélo, a partagé son expérience transformatrice avec les vélos électriques Vanpowers.

« Lorsque j'ai découvert l'existence de Vanpowers et que j'ai enfourché ses vélos, j'ai retrouvé ma liberté. C'était comme si je retrouvais une partie de ma vie », explique Jim. Il a fait l'éloge des modèles UrbanCross et UrbanGlide pour leur facilité d'utilisation, leurs capacités à parcourir de longues distances et leurs prouesses en matière de franchissement de collines. Jim a particulièrement souligné l'intégration transparente du téléphone et les fonctions intelligentes innovantes qui ont été remarquées au CES.

« Notre présence au CES 2025 a démontré que nous établissons de nouvelles normes en matière de technologie des vélos électriques », a déclaré M. Handson [vice-président, E-Bike Global Business]. « En intégrant une technologie adaptative à des performances robustes, nous créons des vélos électriques plus intelligents et plus sûrs pour les cyclistes de tous niveaux, leur permettant de vivre la liberté du vélo sans limites. »

À la fin du CES 2025, Vanpowers a consolidé sa position à la pointe de l'innovation en matière de vélos électriques, le système intelligent avancé représentant une étape importante vers un avenir cycliste plus connecté et plus agréable.

Pour plus d'informations sur Vanpowers et ses solutions innovantes en matière de vélos électriques, visitez le site Vanpowers.com.

PERSONNE DE CONTACT : [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597491/CES____1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597492/CES____2.jpg