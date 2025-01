Vanpowers onthult Advanced Smart System op CES 2025: De toekomst van intelligent fietsen opnieuw gedefinieerd

LAS VEGAS, 16 januari 2025 /PRNewswire/ -- Vanpowers, een wereldwijde leider in e-bike innovatie, zorgde voor opschudding op CES 2025 met zijn Advanced Smart System, een baanbrekende integratie van adaptieve technologie die het fietsen opnieuw zal definiëren. Tijdens het vierdaagse evenement, dat werd afgesloten op 10 januari, demonstreerde Vanpowers dit systeem in geselecteerde nieuwe fietsmodellen die later dit jaar op de markt komen en die ongeëvenaarde personalisatie, veiligheid en connectiviteit bieden.

Revolutionaire functies herdefiniëren Smart Cycling

Vanpowers at CES 2025 Jim Wilkes shares his transformative Vanpowers e-bike journey

Het Advanced Smart System combineert naadloos realtime aanpassingsvermogen met intelligente connectiviteit voor een intuïtieve rijervaring. De belangrijkste functies die op CES werden getoond, zijn onder meer:

Geavanceerd energiebeheersysteem: Dit systeem combineert ultralichte motoren met toonaangevende prestaties en maakt gebruik van dubbele 48V accupacks voor een groter bereik. De beschermende structuur met IP67-classificatie garandeert duurzaamheid in verschillende weersomstandigheden, waardoor hij geschikt is voor alle seizoenen.

Dit systeem combineert ultralichte motoren met toonaangevende prestaties en maakt gebruik van dubbele 48V accupacks voor een groter bereik. De beschermende structuur met IP67-classificatie garandeert duurzaamheid in verschillende weersomstandigheden, waardoor hij geschikt is voor alle seizoenen. Dynamische ritoptimalisatie: Door gebruik te maken van realtime gegevens past deze functie op intelligente wijze het motorvermogen aan voor optimale ondersteuning op hellingen, terwijl de energie-efficiëntie op vlak terrein wordt gemaximaliseerd. Rijders ervaren een soepele, responsieve rit, ongeacht het landschap.

Door gebruik te maken van realtime gegevens past deze functie op intelligente wijze het motorvermogen aan voor optimale ondersteuning op hellingen, terwijl de energie-efficiëntie op vlak terrein wordt gemaximaliseerd. Rijders ervaren een soepele, responsieve rit, ongeacht het landschap. Geoptimaliseerd voorspellend bereik: Door factoren zoals rijgedrag, terrein en weersomstandigheden te analyseren, levert dit systeem nauwkeurige bereikberekeningen. Fietsers kunnen hiermee hun ritten met vertrouwen plannen, wat de afstandsangst vermindert.

Door factoren zoals rijgedrag, terrein en weersomstandigheden te analyseren, levert dit systeem nauwkeurige bereikberekeningen. Fietsers kunnen hiermee hun ritten met vertrouwen plannen, wat de afstandsangst vermindert. Smart Connectivity Vanlife-app: Deze uitgebreide app biedt realtime prestatiebewaking, over-the-air firmware-updates en geavanceerde antidiefstalmaatregelen. Hij bevat ook gemeenschapsfuncties, waardoor fietsers met elkaar in contact kunnen komen, routes kunnen delen en kunnen deelnemen aan uitdagingen.

Toekomstvisie en intelligente E-bikes

Het Advanced Smart System, dat op CES 2025 op geselecteerde Vanpowers-modellen werd getoond, waaronder de Urban Cross en Grand Teton, is een voorbeeld van de toewijding van het bedrijf om de grenzen van slim fietsen te verleggen. Deze modellen, ontworpen voor verkenning in de stad en voorsteden, hebben een strak ontwerp en geavanceerde technologie.

Geen grenzen aan vrijheid: de inspirerende reis van Jim Wilkes

Een hoogtepunt van het evenement was de aanwezigheid van Jim Wilkes, een trouwe klant van Vanpowers. Jim, een geamputeerde die ooit te horen kreeg dat hij nooit meer zou fietsen, deelde zijn transformerende ervaring met Vanpowers e-bikes.

"Toen ik Vanpowers ontdekte en op hun fiets reed, gaf me dat vrijheid. Het was alsof ik een deel van mijn leven terugkreeg," legde Jim uit. Hij prees zowel de UrbanCross als de UrbanGlide voor hun gebruiksgemak, lange-afstandscapaciteiten en heuvelklimcapaciteiten. Jim vond vooral de naadloze telefoonintegratie en de innovatieve slimme functies opmerkelijk, die zich onderscheidden op CES.

"Onze aanwezigheid op CES 2025 liet zien hoe we nieuwe standaarden zetten in e-bike technologie," zei Handson [Vicepresident, E-Bike Global Business]. "Door adaptieve technologie te integreren met robuuste prestaties, creëren we slimmere, veiligere e-bikes voor fietsers van alle niveaus, zodat ze de vrijheid van het fietsen zonder grenzen kunnen ervaren."

Terwijl CES 2025 werd afgesloten, verstevigde Vanpowers zijn positie in de voorhoede van de e-bike innovatie, met het Advanced Smart System als een belangrijke stap in de richting van een meer verbonden en plezierige fietstoekomst.

Ga voor meer informatie over Vanpowers en zijn innovatieve e-bike oplossingen naar Vanpowers.com.

CONTACT: [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597491/CES____1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597492/CES____2.jpg