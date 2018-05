À l'occasion de la SNEC PV Power Expo, GCL SI présente de nouveaux modules à haut rendement faisant appel à la technologie MBB

Les nouveaux venus dans le portefeuille haut rendement de GCL-SI appartiennent à deux séries, les modules photovoltaïques (PV) normaux en verre simple et les modules bifaces verre à verre. La puissance de sortie des modules polycristallins MBB en verre simple atteint 305 W en production de masse, ce qui en fait les modules polycristallins de type normal offrant le rendement le plus élevé au monde. La puissance nominale des modules monocristallins en verre simple a atteint 315 W, soit 10 W de plus que la puissance standard dans le programme Top Runner en Chine.

« Notre nouvelle gamme de modules faisant appel à la technologie MBB fait toute la différence pour nous. Ces produits nous permettent d'offrir un haut niveau d'efficience, de fiabilité et de flexibilité d'application à des coûts de production moindres, ce qui les rend accessibles pour un plus grand nombre de clients potentiels », explique Luo Xin, président de GSL-SI. « Notre chiffre d'affaires à l'international a doublé l'année dernière. Maintenant, nous allons développer nos opérations sur les marchés émergents, surtout dans les pays concernés par l'initiative chinoise de la Nouvelle route de la soie, en construisant ou en investissant dans des parcs industriels, avec comme objectif de réaliser 50 % de nos ventes à l'étranger avant la fin 2018, et 70 % d'ici à 2020. »

La technologie MBB permet d'obtenir une amélioration de 2 % de l'efficience des cellules et une augmentation de 30 W de la puissance nominale des modules. En outre, les modules bifaces verre à verre renforcent sensiblement le potentiel de production d'électricité de chaque surface. Ces nouveaux produits témoignent non seulement des avancées technologiques de la société, mais également de la variété de la gamme de ses produits. Un portefeuille regroupant à la fois des modules monocristallins et des modules polycristallins donnera à GCL-SI une position avantageuse dans le secteur, ce qui lui permettra d'accroître sa part de marché.

L'émergence de nouvelles technologies comme le silicium noir polycristallin PERC, le PERC monocristallin, le monocristallin de type N et beaucoup d'autres, ainsi que des produits hautement différentiés et des avancées technologiques, ont permis de réduire les coûts de production et de renforcer les performances et l'efficience. Par conséquent, le marché PV connaît une croissance soutenue, et les marchés émergents principalement bénéficient d'une croissance rapide.

Plus grand fabricant de modules PV au monde, GCL-SI dessert à la fois le marché chinois et les marchés internationaux, présentant divers besoins et conditions d'application avec des modules à cellules à haut rendement. La société est en mesure de répondre aux besoins particuliers des clients en créant des solutions de système d'intégration sur mesure. GCL-SI a pris pied dans la fabrication intelligente, et amélioré les performances des produits et l'efficience de production grâce à de nouvelles technologies comme l'automatisation, la transformation numérique et l'Internet des objets.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ : 002506) (GCL-SI), fait partie de GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI propose un système énergétique intégré unique à la pointe de la technologie et entend devenir la plus grande entreprise mondiale du secteur de l'énergie solaire.

