A GCL SI revela novos módulos de alta eficiência com a tecnologia MBB na SNEC PV Power Expo

As novas adições ao portfólio de alta eficiência da GCL-SI estão disponíveis em duas séries, módulos fotovoltaicos (FV) normais de vidro único e módulos bifaciais vidro/vidro. A potência dos módulos policristalinos MBB de vidro único alcançou 305 W em produção em massa, fazendo deles os módulos cristalinos do tipo normal com a potência mais alta de todo o mundo. A potência dos módulos monocristalinos de vidro único alcançou 315 W, 10 W a mais do que a potência padrão do Programa Top Runner da China.

"Nossa nova linha de módulos com a tecnologia MBB são agentes de mudança para nós. Eles nos permitem oferecer alta eficiência, confiabilidade e flexibilidade de aplicação com custos mais baixos de produção, o que os tornam acessíveis para uma série mais ampla de clientes em potencial", disse Luo Xin, Presidente da GCL-SI. "Nosso volume de vendas internacionais duplicou no ano passado. Seguindo em frente, iremos expandir nossas operações nos mercados emergentes, especialmente em países que pertencem à Iniciativa Cinturão e Estrada da China, através do desenvolvimento ou investimento em parques industriais, com o objetivo de alcançar 50% de nossas vendas internacionais até o final de 2018, e 70% até 2020".

A tecnologia MBB proporciona um aumento de 2% na eficiência da célula e um aumento de 30 W na potência dos módulos. Adicionalmente, os módulos bifaciais vidro/vidro aumentam amplamente o potencial de geração de energia de cada superfície. Estes novos produtos demonstram não somente os avanços tecnológicos da empresa, mas também uma variedade na linha de produtos. Um portfólio tanto de módulos monocristalinos quanto policristalinos criará uma posição vantajosa para a GCL-SI no setor, causando um crescimento de sua participação no mercado.

O surgimento de novas tecnologias tais como PERC de silício negro policristalino, PERC monocristalina, monocristalina tipo-N e muitas outras, juntamente com produtos altamente diferenciados e inovações tecnológicas, reduziu os custos de produção e aumentou o desempenho e a eficiência. Como resultado, o mercado FV está desfrutando de crescimento constante e especialmente rápido nos mercados emergentes.

A GCL-SI, a fabricante líder mundial de módulos fotovoltaicos, atende tanto ao mercado nacional quanto aos mercados globais, com várias necessidades e condições de aplicação, com módulos de células de alta eficiência. A empresa é capaz de atender necessidades específicas dos clientes através da criação de soluções de sistemas de integração personalizadas. A GCL-SI tem feito incursões na fabricação inteligente, melhorando o desempenho dos produtos e a eficiência da produção com novas tecnologias tais como automação, digitalização e a Internet das Coisas.

Sobre a GCL-SI

A GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), faz parte do GOLDEN CONCORD Group (GCL). A GCL-SI fornece um sistema integrado de energia único e de última geração e tem o compromisso de se tornar a empresa líder mundial de energia solar.

