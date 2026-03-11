À l'occasion de Solar Solutions International 2026, Samduo lance la gamme Nex afin de promouvoir l'indépendance énergétique des foyers européens

AMSTERDAM, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Samduo, innovateur dans le domaine du stockage de l'énergie solaire, a dévoilé sa gamme Nex au cours de Solar Solutions International 2026, marquant ainsi l'entrée officielle de la société sur le marché européen. La gamme, qui inclut les Nex E6000 et Nex E6000H avec une installation plug-and-play, un stockage extensible et une intégration Open API, devrait être disponible entre mai et juin 2026.

Samduo's booth at Solar Solutions International 2026 showcasing the Nex Series

L'arrivée de Samduo en Europe s'inscrit dans un contexte politique favorable sur des marchés clés tels que les Pays-Bas et l'Allemagne. Les Pays-Bas se préparent à supprimer progressivement le comptage net d'ici à 2027, ce qui incitera environ 500 000 ménages à passer à des compteurs numériques. Par ailleurs, des mesures incitatives croissantes, notamment des exonérations de TVA en Allemagne, devraient encore accélérer la demande de solutions de stockage solaire rechargeables couplées au courant alternatif.

Pour répondre à l'évolution des besoins du marché, Samduo réimagine la façon dont les solutions énergétiques domestiques s'intègrent dans les espaces quotidiens. Kallen Lee, directeur général de Samduo, a déclaré : « Le concept « Possédez votre énergie » reflète notre conviction que les gens devraient avoir un plus grand contrôle sur leur énergie. En Europe, les balcons sont des espaces de vie quotidiens. Notre objectif est de les transformer en centres énergétiques domestiques compacts. »

Pour atteindre cet objectif, Samduo a dévoilé la gamme Nex, une solution énergétique domestique intelligente, simple, accessible et peu encombrante. Le Nex E6000 présente un profil ultra-mince de 11,9 cm, intégrant le BMS, l'onduleur et une batterie de 6kWh dans une seule unité compacte. Pouvant supporter jusqu'à 8 000 cycles de vie, le système offre une charge rapide bidirectionnelle de 2600 W pour un stockage et une décharge efficaces de l'énergie. Grâce à une installation prête à l'emploi, il offre aux ménages européens une voie simple et fiable vers une plus grande indépendance énergétique.

Le Nex E6000H est un système de secours compact de 6 kWh couplé au courant alternatif, conçu pour une installation rapide et une coordination de l'énergie à l'échelle de la maison. L'appareil est doté d'une installation en une minute et de PowerMesh™, un réseau énergétique capable de connecter jusqu'à 15 appareils par l'intermédiaire d'un seule plateforme. Il est compatible avec les principales plateformes énergétiques européennes, notamment Shelly, HomeWizard et EverHome, ce qui en fait un système énergétique polyvalent pour les maisons modernes.

La gamme Nex reflète l'engagement de Samduo à fournir des solutions énergétiques domestiques flexibles, conviviales et fiables. Forte de plus de 20 ans d'expérience accumulée par sa société mère, Samduo a intégré la fabrication de précision dans ses valeurs, jetant ainsi des bases solides pour le développement régulier de l'entreprise.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Site web : https://www.samduo.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/samduo

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61586069997800

Instagram: https://www.instagram.com/samduo_energy/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931295/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2931337/Logo_600dpi_Logo.jpg