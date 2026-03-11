- Samduo lanza la serie Nex en Solar Solutions International 2026, impulsando la independencia energética del hogar en toda Europa

ÁMSTERDAM, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Samduo, empresa innovadora en almacenamiento de energía solar, presentó su Serie Nex en Solar Solutions International 2026, lo que marca su entrada oficial en el mercado europeo. La línea, que incluye los modelos Nex E6000 y Nex E6000H, ofrece instalación plug-and-play, almacenamiento ampliable e integración con API abierta, y está previsto que esté disponible entre mayo y junio de 2026.

Samduo's booth at Solar Solutions International 2026 showcasing the Nex Series

La entrada de Samduo en Europa se produce en un contexto de impulso político en mercados clave como Países Bajos y Alemania. Países Bajos se prepara para eliminar gradualmente la medición neta para 2027, lo que impulsará a unos 500.000 hogares a actualizarse a medidores digitales. Mientras tanto, se espera que los crecientes incentivos, incluidas las exenciones del IVA en Alemania, impulsen aún más la demanda de soluciones de almacenamiento solar enchufables con conexión a CA.

Para abordar estas necesidades cambiantes del mercado, Samduo está replanteando cómo las soluciones energéticas para el hogar se integran en los espacios cotidianos. Kallen Lee, director general de Samduo, afirmó: "Own Your Power refleja nuestra convicción de que las personas deberían tener un mayor control sobre su energía. En Europa, los balcones son espacios cotidianos. Nuestro objetivo es convertirlos en centros de energía compactos para el hogar".

Para alcanzar este objetivo, Samduo presentó la Serie Nex, una solución energética inteligente para el hogar sencilla, accesible y que ahorra espacio. El Nex E6000 presenta un perfil ultrafino de 11,9 cm, que integra el BMS, el inversor y una batería de 6 kWh en una única unidad compacta. Con una vida útil de hasta 8.000 ciclos, el sistema ofrece una carga rápida bidireccional de 2.600 W para un almacenamiento y descarga de energía eficientes. Con una instalación plug-and-play, ofrece a los hogares europeos una vía sencilla y fiable hacia una mayor independencia energética.

El Nex E6000H es un sistema de respaldo compacto de 6 kWh con conexión a CA, diseñado para una instalación rápida y la coordinación energética en todo el hogar. El dispositivo se configura en un minuto y cuenta con PowerMesh™, una red energética capaz de conectar hasta 15 dispositivos a través de un único concentrador. Es compatible con las principales plataformas energéticas europeas, como Shelly, HomeWizard y EverHome, lo que lo convierte en una versátil fuente de energía para los hogares modernos.

La Serie Nex refleja el compromiso de Samduo de ofrecer soluciones energéticas para el hogar flexibles, fáciles de usar y fiables. Con más de 20 años de experiencia acumulada desde su empresa matriz, Samduo ha integrado la fabricación de precisión en su valor, sentando una base sólida para el desarrollo continuo de la empresa.

