Samduo lanceert Nex Series op Solar Solutions International 2026 en bevordert energieonafhankelijkheid van huishoudens in heel Europa

AMSTERDAM, 11 maart 2026 /PRNewswire/ -- Samduo, een innovator op het gebied van de opslag van zonne-energie, heeft zijn Nex-serie onthuld op Solar Solutions International 2026. Daarmee werd de officiële intrede van het bedrijf tot de Europese markt gemarkeerd. Het productassortiment, met de Nex E6000 en Nex E6000H, met plug-and-play-installatie, uitbreidbare opslag en Open API-integratie, zal naar verwachting beschikbaar zijn tussen mei en juni 2026.

Samduo's booth at Solar Solutions International 2026 showcasing the Nex Series

Samduo's komst naar Europa komt te midden van gunstige beleidsontwikkelingen op belangrijke markten zoals Nederland en Duitsland. Nederland bereidt zich voor om in 2027 de netto-metering af te schaffen, waardoor ongeveer 500.000 huishoudens zullen overstappen op digitale meters. Intussen zullen steeds meer incentives, waaronder btw-vrijstellingen in Duitsland, naar verwachting de vraag naar AC-gekoppelde plug-in zonne-energieopslagoplossingen verder versnellen.

Om tegemoet te komen aan deze veranderende marktbehoeften, bedenkt Samduo opnieuw hoe huiselijke energieoplossingen passen in alledaagse ruimtes. Kallen Lee, General Manager bij Samduo, zei: "'Own Your Power' weerspiegelt onze overtuiging dat mensen meer controle over hun energie moeten hebben. In Europa zijn balkons alledaagse leefruimtes. Ons doel is om ze te transformeren in compacte thuisenergiehubs."

Om dit doel te bereiken, onthulde Samduo de Nex-serie, een intelligente energieoplossing voor thuis die eenvoudig, toegankelijk en ruimte-efficiënt is. De Nex E6000 beschikt over een ultradun profiel van 11,9 cm, waarbij de BMS, inverter en een batterij van 6 kWh in een compacte eenheid worden geïntegreerd. Het systeem ondersteunt tot 8000 laadcycli en levert 2600W bidirectioneel snelladen voor efficiënte energieopslag en -ontlading. Met de plug-and-play-installatie biedt het Europese huishoudens een eenvoudig en betrouwbaar pad naar een grotere energie-onafhankelijkheid.

De Nex E6000H is een compact AC-gekoppeld back-upsysteem van 6kWh dat is gebouwd voor zowel snelle installatie als energiecoördinatie voor het hele huishouden. Het apparaat kan geïnstalleerd worden in één minuut en beschikt over PowerMesh™, een energienetwerk dat tot vijftien apparaten via één enkele hub kan verbinden. Het is compatibel met de belangrijkste Europese energieplatforms, waaronder Shelly, HomeWizard en EverHome, waardoor het een veelzijdige energiebron is voor moderne huizen.

De Nex-serie weerspiegelt de toewijding van Samduo om huishoudelijke energieoplossingen te leveren die flexibel, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn. Met meer dan twintig jaar diepgaande accumulatie van zijn moederbedrijf heeft Samduo precisieproductie geïntegreerd in zijn waarde, waardoor er een solide basis is gelegd voor de gestage ontwikkeling van het bedrijf.

