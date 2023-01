À l'occasion du CES 2023, Tineco dévoile une gamme complète d'appareils ménagers intelligents

Pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents avec plus d'1 million de produits vendus, Tineco participe pour une troisième année au CES afin d'y dévoiler ses nouveautés

PARIS, le 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- A l'occasion du CES 2023 Tineco présente ses nouveautés produits et étend sa gamme en proposant des appareils intelligents pour chaque pièce de la maison.

Fondée en 1998, l'entreprise Tineco œuvre au quotidien pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Depuis, la société a lancé le tout premier aspirateur-balai sans fil intelligent et a considérablement innové dans le secteur de l'entretien des sols. Aujourd'hui, avec des millions de produits vendus dans le monde, Tineco est rapidement devenu un leader de la technologie domestique innovante.

Tineco s'engage à innover constamment dans le domaine de la technologie domestique, les produits lancés lors du CES sont destinés à faciliter le quotidien de chacun. Les dernières solutions intelligentes Tineco sont toutes dotées de la technologie iLoop Smart Sensor propre à la marque, qui améliore l'expérience de l'utilisateur, qu'il s'agisse de nettoyer, de cuisiner ou de sécher.

Entretien des sols

FLOOR ONE S7 Pro : Ce nouveau produit, qui vient compléter la gamme d'aspirateurs eau et poussière de Tineco, offre une expérience de nettoyage optimisée grâce à ses caractéristiques technologiques de pointe, notamment le système d'autopropulsion SmoothPower, le nouveau rouleau de nettoyage à double bord et la technologie de raclage flottant.

s'appuyant sur les capacités des aspirateurs eau et poussière, le lave-sol sans fil S7 Steam désinfecte naturellement et efficacement toutes les surfaces grâce à son mode Vapeur.

s'appuyant sur les capacités des aspirateurs eau et poussière, le lave-sol sans fil S7 Steam désinfecte naturellement et efficacement toutes les surfaces grâce à son mode Vapeur. PURE ONE AIR Pet/Pro : conçue pour nettoyer rapidement les dégâts sans effort, la nouvelle série PURE ONE AIR ne pèse que 1,07 kg et dispose d'une tête de brosse ZeroTangle, de la technologie PureCyclone et de la technologie exclusive de capteur intelligent iLoop de Tineco.

Cuisine

CHIERE ONE : Le CHIERE ONE de Tineco guide chaque étape du processus de cuisson grâce à des images vidéo et audio affichées sur un écran tactile de 7 pouces. Il dispose d'une technologie de cuisson intelligente, d'un système d'alimentation, d'un dispositif de pesée et du mode autonettoyant One-Touch, pour offrir une expérience de cuisson optimale.

Produit de beauté

MODA ONE 2.0 : dernier-né de la gamme de produits de beauté de Tineco, le MODA ONE 2.0 est un sèche-cheveux conçu par des experts, doté de capteurs intelligents qui ajustent automatiquement la chaleur et le flux d'air pour diminuer le temps de séchage, préservant ainsi les cheveux.

« Tineco est ravie d'être de retour au CES et de présenter ses dernières nouveautés dans les domaines de l'entretien des sols, la cuisine et la beauté », déclare Todd Manegold, directeur général de Tineco pour l'Amérique du Nord. «A l'aube de 2023, nous nous réjouissons de pouvoir continuer à innover, à explorer de nouvelles catégories de produits et à renforcer notre croissance en tant qu'entreprise de technologie intelligente." »

Pour découvrir les nouveautés de Tineco et assister aux démonstrations de ses innovations, rendez-vous au CES : 51221, Venetian Expo, Halls A-C.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

