Tineco präsentiert auf der CES 2023 Innovationen für Bodenpflege, Küche und Körperpflege

NEUSS, Deutschland, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Tineco, ein führender Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, wird auf der vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfindenden CES 2023 verschiedene neue Produkte für den Haushalt aus den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege präsentieren.

Tineco wurde 1998 mit der Vision gegründet, das Leben durch die Herstellung leistungsstarker Staubsauger zu erleichtern. Das Unternehmen, das den ersten intelligenten, kabellosen Staubsauger auf den Markt brachte, hat seit seiner Gründung zahlreiche weitere bedeutende Neuheiten in der Bodenpflegeindustrie eingeführt. Heute hat sich Tineco mit über einer Million verkauften Produkten weltweit in kurzer Zeit zu einem führenden Unternehmen für innovative Haustechnik entwickelt.

Tinecos Neuheiten, die auf der diesjährigen CES vorgestellt werden, sind fortschrittliche Problemlöser, die mühelos anspruchsvolle und zeitgemäße Aufgaben im Haushalt bewältigen. Die neuesten Produkte sind alle mit Tinecos iLoop Smart Sensor Technology ausgestattet und verbessern das Erlebnis der Kund*innen ‒ egal ob beim Putzen, Kochen oder Föhnen. Hier ein Überblick der neuesten Haushaltshelfer:

Bodenpflege

FLOOR ONE S7 PRO : Als Erweiterung der Nass-/Trockensaugerreihe von Tineco bietet das neue Flaggschiff ein optimiertes Reinigungserlebnis dank seiner fortschrittlichen technischen Merkmale, einschließlich des SmoothPower-Selbstantriebssystems, der neuartigen Doppelkanten-Reinigungswalze und der integrierten „floating" Abstreiftechnologie.

Als Erweiterung der Nass-/Trockensaugerreihe von Tineco bietet das neue Flaggschiff ein optimiertes Reinigungserlebnis dank seiner fortschrittlichen technischen Merkmale, einschließlich des SmoothPower-Selbstantriebssystems, der neuartigen Doppelkanten-Reinigungswalze und der integrierten „floating" Abstreiftechnologie. FLOOR ONE S7 Steam: Der kabellose Bodenreiniger baut auf den Fähigkeiten vorheriger Nass-Trocken-Sauger auf und bietet mit seinem zusätzlichen Dampfmodus die Möglichkeit, Oberflächen auf natürliche und effektive Weise zu desinfizieren.

Der kabellose Bodenreiniger baut auf den Fähigkeiten vorheriger Nass-Trocken-Sauger auf und bietet mit seinem zusätzlichen Dampfmodus die Möglichkeit, Oberflächen auf natürliche und effektive Weise zu desinfizieren. PURE ONE AIR Pet/PRO: Der Hauptteil der neuen PURE ONE AIR Serie wiegt gerade einmal rund 1,1 kg, mit Saugrohr und Bürtenkopf sind es 2,25 kg. Die PURE ONE AIR Sauger verfügen über einen ZeroTangle-Bürstenkopf, die PureCyclone-Technologie sowie die Tineco-eigene iLoop Smart Sensor-Technologie, um schnelle Verschmutzungen mühelos zu reinigen.

Küche

CHIERE ONE: Tinecos intelligente Küchenmaschine begleitet jeden Schritt des Kochvorgangs mit Video- und Audioinformationen auf einem 7-Zoll-Touchscreen. Sie verfügt über ein intelligentes Heizsystem, ein Zuführ- und Wiegesystem sowie einen One-Touch-Selbstreinigungsmodus, um ein müheloses Kocherlebnis zu gewährleisten.

Körperpflege

MODA ONE 2.0: Der smarte Haartrockner ist die neueste Ergänzung in Tinecos Beauty-Produktportfolio. Er verfügt über intelligente Sensoren, die Hitze und Luftstrom automatisch anpassen, um die Trockenzeit zu verkürzen und Haarschäden zu vermeiden.

„Wir bei Tineco freuen uns, auch dieses Jahr wieder auf der CES zu sein und unsere neuesten und beliebtesten Produkte in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege auf der bisher größten Fläche zu präsentieren", so Todd Manegold, General Manager of North America, Tineco. „Wir sind stolz darauf, diesen bedeutenden Erfolg für die Marke zu feiern. Mit Blick auf das Jahr 2023 können wir es kaum erwarten, auch weiterhin Trendkategorien zu erforschen, unsere Innovationen sowie unser Wachstum als Technologieunternehmen voranzutreiben."

Besuchen Sie Tineco auf der CES 2023 am Stand Nr. 51221 auf der Venetian Expo, um die neuesten Bodenpflege- und Küchenprodukte von Tineco vor Ort zu sehen. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie https://de.tineco.com/

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und hat die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte vorangetrieben. Tineco hat sich auf die Entwicklung innovativer, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit seinem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

