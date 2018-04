À l'occasion du RSA 2018, Supermicro présente de nouveaux produits pour le bord de réseau et les dispositifs de sécurité intelligents

Exploitant son grand savoir-faire dans la technologie des serveurs, Supermicro propose une nouvelle gamme complète de solutions qui prennent en charge les tout derniers processeurs SoC Intel® Xeon® D-2100 (nom de code Skylake-D) améliorant jusqu'à 1,6 fois les performances de calcul par rapport à la génération précédente. Les cartes mères de la série X11SDV optimisent l'infrastructure en alliant la performance et l'intelligence évoluée des nouveaux processeurs SoC dans une solution compacte, dense et à faible consommation qui est idéale pour les applications intégrées. Les plateformes Supermicro prennent également en charge Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT), offrant des moteurs de cryptographie pour un cryptage et un décryptage plus rapides des messages ou des informations pour les utilisateurs agréés et prévus.

« À l'heure où le marché exige davantage de solutions intelligentes pour le bord de réseau, Supermicro propose la meilleure sélection de serveurs intégrés et de cartes-mères du secteur pour toute une série de marchés verticaux comme la sécurité, l'automatisation industrielle, la communication et les réseaux », explique Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Face à la croissance considérable des charges de travail fondées sur les données pour toutes les applications intégrées, Supermicro continue de s'atteler à mettre au point une passerelle IoT ainsi que des solutions serveur, stockage et réseau puissantes, évolutives mais agiles, qui offrent les meilleurs écosystèmes pour le bord de réseau avec une facilité de déploiement et une évolutivité ouverte. »

Offrant des hautes fonctionnalités fiabilité-disponibilité-facilité de service (RAS) dans un dispositif ultra-dense et à faible consommation, les plateformes X11SDV de Supermicro offrent des fonctions de calcul, de stockage et de réseau équilibrées pour le bord de réseau intelligent. Ces éléments constitutifs de technologie évolués offrent les meilleures solutions optimisées de charge de travail et une disponibilité à longue durée de vie avec jusqu'à 18 cœurs de processeur, une mémoire à quatre canaux DDR4 pouvant atteindre 512 Go à 2666 MHz, jusqu'à quatre ports LAN 10 GbE prenant en charge RDMA, et un moteur crypto/cryptage/décryptage Intel® QAT et des options d'expansion de stockage interne avec prise en charge de mini-PCIe, M.2 et NVMe.

Le nouveau SYS-E300-9D de Supermicro est un système intégré à boîtier compact particulièrement adapté pour les applications suivantes : dispositifs de sécurité réseau, SD-WAN, contrôleur vCPE et serveur de calcul pour le bord de réseau NFV. Bâti sur la carte mère X11SDV-4C-TLN2F mini-ITX de Supermicro avec le SoC quatre cœurs de 60 watts Intel Xeon D-2123IT, ce système prend en charge une mémoire pouvant atteindre 512 Go, deux ports RJ45 de 10 GbE, quatre ports USB et un disque dur SATA/SAS drive, SSD ou SSD NVMe.

Le nouveau SYS-5019D-FN8TP est un système intégré en armoire 1U compact (avec une profondeur inférieure à 25,4 cm) qui est idéal pour le cloud et la virtualisation, les dispositifs réseau et les applications intégrées. Doté de la carte mère X11SDV-8C-TP8F flex-ATX de Supermicro prenant en charge le SoC Intel Xeon D-2146NT à huit cœurs et de 80 watts, ce système économe en consommation et en espace équipé du moteur intégré de cryptage et de compression Intel QAT prend en charge une mémoire pouvant atteindre 512 Go, quatre ports RJ45 GbE, deux ports SFP+ 10GbE et deux ports RJ45 10GbE, deux ports USB 3.0, quatre disques durs internes SATA/SAS 2,5 pouces ou SSD, et des options d'expansion de stockage interne prenant en charge mini-PCIe, M.2 et NVMe.

Pour plus d'informations sur les solutions Supermicro prenant en charge les processeurs SoC Intel® Xeon® D haute performance, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm.

Outre ces nouvelles solutions dans des systèmes à boîtier compact et en armoire 1U, Supermicro présentera également les toutes dernières solutions intégrées Intel® Atom® à faible consommation dans des systèmes à boîtier compact sans ventilateur, en armoire 1U à faible profondeur et minitour. Pour plus d'informations sur ces divers produits à faible consommation, rendez-vous sur : https://www.supermicro.com/products/nfo/Atom.cfm.

Pour de plus amples informations sur la gamme complète d'Embedded Building Block Solutions de Supermicro, rendez-vous sur www.supermicro.com/Embedded ou téléchargez une brochure Embedded Solutions.

Suivez Supermicro sur Facebook et Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et annonces.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI)

Supermicro® (NASDAQ : SMCI), l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique dans le nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Les autres marques, noms et marques commerciales appartiennent tous à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/677102/Super_Micro_Computer_New_Additions.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com