A Supermicro apresenta novos produtos inteligentes de extremidade de rede e de dispositivo de segurança na RSA de 2018

Impulsionando sua profunda especialização na tecnologia de servidores, a Supermicro está lançando uma linha completa de soluções que suportam os mais recentes processadores Intel® Xeon® D-2100 SoC (chamados de Skylake-D) com melhoria de até 1.6x no desempenho computacional em comparação com a geração anterior. As placas-mãe da série X11SDV oferecem otimização da infraestrutura, combinando o desempenho e a inteligência avançada dos novos processadores com sistema em um chip (SoC – sistem-on-a-chip) em uma solução densa, compacta e de menor consumo de energia ideal para aplicações incorporadas. As plataformas da Supermicro também suportam a tecnologia Intel® QuickAssist (Intel® QAT), fornecendo mecanismos de criptografia para codificação e decodificação mais rápidas de mensagens ou informações para uso autorizado e pretendido.

"Na medida em que o mercado exige soluções mais inteligentes de extremidade de rede, a Supermicro está pronta com a melhor seleção do setor de placas-mãe e servidores incorporados para atender uma vasta série de mercados verticais incluindo segurança, automação industrial, comunicações e serviços de rede", disse Charles Liang, Presidente e CEO da Supermicro. "Com o enorme crescimento das cargas de trabalho impulsionadas por dados nas aplicações incorporadas, a Supermicro continua comprometida em desenvolver soluções poderosas, escaláveis, porém ágeis, para portal da Internet das coisas (IoT) e servidor compacto, armazenamento e serviços de rede, as quais fornecem os melhores ecossistemas para a extremidade com facilidade de implantação e escalabilidade aberta".

Com recursos de alta confiabilidade, disponibilidade e servicibilidade (RAS — reliability, availability and serviceability) disponíveis em um dispositivo ultradenso, de baixo consumo de energia, as plataformas X11SDV da Supermicro fornecem computação, armazenamento e serviços de rede equilibrados para computação inteligente na extremidade de rede. Esses elementos essenciais (building blocks) de tecnologia avançada, oferecem as melhores soluções otimizadas para carga de trabalho e disponibilidade duradoura com até 18 núcleos de processador, memória de quatro canais DDR4 de até 512 GB operando a 2666 MHz, até quatro portas de LAN de 10GbE com suporte de RDMA e disponível com mecanismo integrado de aceleração criptografado, codificado, decodificado Intel® QAT e opções de expansão de armazenamento interno, incluindo suporte de mini-PCIe, M.2 e NVMe.

O novo SYS-E300-9D da Supermicro é um sistema incorporado em caixa compacta, o qual é muito apropriado para as seguintes aplicações: dispositivo de segurança da rede, SD-WAN, caixa de controle vCPE e servidor NFV de computação na extremidade da rede (edge computing). Com base na placa-mãe X11SDV-4C-TLN2F mini-ITX com Intel Xeon D-2123IT SoC de quatro núcleos e 60 watts da Supermicro, esse sistema dá suporte à memória de até 512GB, portas duplas RJ45 de 10GbE, portas quádruplas USB e um disco rígido SATA/SAS, SSD ou NVMe SSD.

O novo SYS-5019D-FN8TP é um sistema incorporado compacto para montagem em rack de 1U (menos de 10 polegadas de profundidade) ideal para nuvem e virtualização, aplicações de rede e aplicações incorporadas. Inclui a placa-mãe X11SDV-8C-TP8F flex-ATX da Supermicro, que dá suporte ao Intel Xeon D-2146NT SoC de oito núcleos e 80 watts, esse sistema potente e compacto, com criptografia e compressão Intel QAT incorporadas, suporta memória de até 512GB, quatro portas RJ45 GbE, portas duplas 10GbE SFP+ e portas duplas RJ45 10GbE, portas duplas USB 3.0, quatro discos rígidos SATA/SAS internos de 2,5″ ou SSDs e opções de expansão de armazenamento interno, incluindo suporte de mini-PCIe, M.2 e NVMe.

Para mais detalhes sobre as soluções da Supermicro que dão suporte aos processadores de alto desempenho Intel® Xeon® D SoC, visite o endereço https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm.

Além dessas novas soluções de caixa compacta e sistemas de rack 1U, a Supermicro está também apresentando as mais recentes soluções incorporadas com Intel® Atom® de baixo consumo de energia em caixa compacta sem ventoinha, rack 1U de pouca profundidade e sistemas de mini torres. Para mais informações sobre estes vários produtos de baixo consumo de energia, visite o endereço: https://www.supermicro.com/products/nfo/Atom.cfm.

Para mais informações sobre a linha completa de soluções Embedded Building Block da Supermicro, visite o endereço www.supermicro.com/Embedded ou baixe um Folheto de soluções incorporadas.

Sobre a Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)

A Supermicro® (NASDAQ: SMCI), a inovadora líder em tecnologia de servidor de alto desempenho e alta eficiência, é uma das principais fornecedoras de Building Block Solutions® de servidor avançado para centro de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas incorporados em todo o mundo. A Supermicro tem o compromisso de proteger o meio ambiente através da sua iniciativa "We Keep IT Green® (mantemos um ambiente verde para a TI)", proporcionando aos clientes as soluções de maior eficiência energética e respeitadoras do meio-ambiente disponíveis no mercado.

