Supermicro presenta un nuovo network edge intelligente e prodotti per applicazioni di sicurezza allo RSA 2018

Sfruttando la propria profonda esperienza nella tecnologia dei server, Supermicro presenta una linea completa di soluzioni che supportano i processori più recenti Intel® Xeon® D-2100 SoC (nome in codice Skylake-D) con un miglioramento delle prestazioni di calcolo fino a 1,6 volte rispetto alla generazione precedente. Le schede madre X11SDV offrono un'infrastruttura ottimizzata grazie alla combinazione di prestazioni e intelligenza avanzata dei nuovi processori SoC (system-on-a-chip) in una soluzione densa, compatta a ridotto consumo energetico ideale per applicazioni integrate. Le piattaforme Supermicro supportano anche Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) che mette a disposizione motori di crittografia per una codifica e decodifica più rapida dei messaggi o delle informazioni per gli usi autorizzati e designati.

"Supermicro è pronta, nel momento in cui il mercato richiede soluzioni network edge più intelligente, con l'offerta migliore dei settori server e schede madre integrati per offrire i servizi migliori per una vasta gamma di mercati verticali, tra cui sicurezza, automazione industriale, comunicazioni e collegamento in rete," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Con la vasta crescita dei dati derivante da carichi di lavoro attraverso applicazioni integrate in tutto il mondo, Supermicro continua a dedicarsi allo sviluppo di soluzioni di storage e di rete, server compatti e gateway IoT potenti, agili e scalabili che offrono i migliori ecosistemi avanzati per edge per rendere più semplice l'implementazione e la scalabilità aperta."

Grazie alle caratteristiche di affidabilità, disponibilità e manutenzione (RAS) ora disponibili in un dispositivo ultra denso a basso consumo energetico, le piattaforme Supermicro X11SDV offrono calcolo, storage e collegamento in rete bilanciati per le applicazioni edge intelligenti. Questi blocchi costruttivi con tecnologia avanzata offrono le migliori soluzioni ottimizzate per i carichi di lavoro e una disponibilità nel tempo grazie alla possibilità di avere fino a 18 core di processori, fino a 4 canali di memoria DDR4 da 512GB funzionante a 2666MHz, fino a 4 porte LAN 10GBe con supporto RDMA, disponibile inoltre con motore di accelerazione di cripto/codifica/decodifica di Intel® QAT integrato e possibilità di espansione dello storage interno tra cui il supporto mini-PCIe, M.2 e NVMe.

Il nuovo SYS-E300-9D di Supermicro è un sistema integrato compatto che si adatta perfettamente alle seguenti applicazioni: applicazioni per la sicurezza della rete, SD-WAN, controller vCPE e server edge computing NFV. Basato sulla scheda madre X11SDV-4C-TLN2F mini-ITX di Supermicro con quattro core, Intel Xeon D-2123IT SoC da 60-watt, questo sistema supporta fino a 512GB di memoria, due porte 10GbE RJ45, quattro porte USB e un disco rigido SATA/SAS, SSD o NVMe SSD.

Il nuovo SYS-5019D-FN8TP è un sistema integrato compatto (meno di 10" di profondità) per il montaggio su rack di tipo 1U ideale per applicazioni cloud e di virtualizzazione, applicazioni di rete e integrate. Grazie alla scheda madre X11SDV-8C-TP8F flex-ATX di Supermicro e al supporto per otto core, Intel Xeon D-2146NT SoC da 80-watt, questo sistema potente e dall'ingombro ridotto con crittografia e compressione Intel QAT integrata supporta fino a 512GB di memoria, quattro porte GbE RJ45, due 10GbE SFP+ e due porte 10GbE RJ45, due porte USB 3.0, quattro dischi rigidi SATA/SAS da 2.5" interni o SSD, e possibilità di espansione dello storage interno incluso il supporto per mini-PCIe, M.2 e NVMe.

Per maggiori dettagli sulle soluzioni Supermicro che supportano processori Intel® Xeon® D SoC a elevate prestazioni, visitare https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm

In aggiunta a queste nuove soluzioni in box compatto e sistemi rack di tipo 1U, Supermicro presenta anche le soluzioni integrate a ridotto consumo energetico Intel® Atom® in box senza ventole, rack di tipo 1U rack a profondità ridotta e sistemi mini-tower. Per maggiori informazioni sui diversi prodotti a ridotto consumo energetico, visitare: https://www.supermicro.com/products/nfo/Atom.cfm.

Per ulteriori informazioni sulla linea completa di soluzioni a blocco costruttivo integrato di Supermicro visitare www.supermicro.com/Embedded o scaricare la Brochure sulle soluzioni integrate.

