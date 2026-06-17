À l'occasion du salon Intersolar Europe 2026, APsystems dévoile une gamme complète de solutions de stockage d'énergie

Promouvoir des solutions solaires et de stockage dans les domaines du bricolage, du résidentiel et du commercial

MUNICH, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- APsystems, leader mondial dans le domaine de l'électronique de puissance au niveau des modules (MLPE), présentera sa gamme complète de solutions de stockage d'énergie lors du salon Intersolar Europe 2026 à Munich, dans le hall B3, stand 370, en mettant en avant un écosystème complet conçu pour répondre aux besoins énergétiques en constante évolution dans les applications micro-sites (bricolage), résidentielles et commerciales et industrielles (C&I).

S'appuyant sur son leadership dans le domaine des micro-onduleurs, APsystems continue d'élargir son offre intégrée de solutions solaires et de stockage, en proposant des solutions complètes associant matériel, gestion intelligente de l'énergie et intégration au niveau du système pour toutes les applications.

Des systèmes de microsites prêts à l'emploi aux solutions avancées de stockage pour le secteur commercial et industriel

Au cœur de la présentation d'APsystems figurent ses solutions microsite (bricolage) et de stockage pour les particuliers et le secteur commercial et industriel (C&I), toutes conçues pour être appliquées dans des conditions réelles, au gré de divers contextes énergétiques.

Pour les applications de bricolage et les micro-sites, APsystems présente des solutions « plug-and-play » telles que le système de stockage d'énergie à couplage CA Lake 6, un système compact de 6 kWh conçu pour les installations solaires sur balcon. Grâce à son installation sans outils, sa puissance de 2 500 W et sa longue durée de vie, le Lake 6 permet aux utilisateurs de stocker et d'utiliser facilement l'énergie solaire en milieu urbain.

Dans le secteur résidentiel, APsystems lance ses derniers onduleurs de stockage intelligents, notamment l'onduleur hybride LSH-6 et l'onduleur à couplage CA LSA-6, tous deux conçus pour prendre en charge des systèmes énergétiques domestiques flexibles. Ces solutions associent la production photovoltaïque, le stockage et la gestion intelligente de l'énergie, offrant un rendement élevé, une commutation rapide pour l'alimentation de secours et une compatibilité tant avec les nouvelles installations qu'avec les projets de rénovation.

Pour les applications commerciales et industrielles, APsystems continue d'élargir sa gamme APstorage, qui comprend des systèmes phares tels que l'armoire de stockage d'énergie à refroidissement liquide APstorage 241L, ainsi que les solutions APstorage 261 et APstorage 2000L. Ces systèmes offrent une capacité de stockage évolutive, allant de quelques dizaines de kWh à plusieurs MWh, et permettent une gestion fiable et efficace de l'énergie dans divers cas d'utilisation du secteur commercial et industriel grâce à une architecture de sécurité avancée, des capacités de formation de réseau et des systèmes de commande intelligents.

Associées aux technologies d'onduleurs, aux systèmes et aux plateformes intégrées déjà bien établis de l'entreprise, ces nouvelles solutions de stockage complètent l'écosystème solaire-stockage d'APsystems, qui propose des solutions complètes pour tous les principaux segments de marché.

Élargir la couverture aux solutions hybrides et hors réseau

Outre les solutions présentées lors du salon Intersolar, APsystems continue de développer ses capacités dans les domaines des installations hybrides et des applications hors réseau.

Des produits tels que les régulateurs hybrides de la gamme AHS, le système empilable AHS-6.3H et les micro-systèmes de stockage hors réseau de la gamme EZOG D sont conçus pour fournir une alimentation électrique fiable, tant dans les environnements raccordés au réseau que dans les zones isolées.

Bien que ces solutions hors réseau, destinées aux marchés africain, asiatique et latino-américain, ne constituent pas l'objet principal de cette annonce, elles illustrent la capacité d'APsystems à répondre à un large éventail de scénarios énergétiques grâce à un écosystème de produits complet et flexible.

Activé par une gestion et une intégration intelligentes de l'énergie

Dans toutes ses gammes de produits, APsystems intègre des technologies basées sur l'IA ainsi que des plateformes de gestion énergétique intelligente afin d'optimiser les performances et la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Grâce à des fonctionnalités telles que l'optimisation dynamique de la charge et de la décharge et la compatibilité avec les centrales électriques virtuelles, les solutions d'APsystems permettent aux utilisateurs d'augmenter leur autoconsommation, de réduire leurs coûts énergétiques et de participer aux services de réseau.

Cette approche s'appuie sur l'engagement constant d'APsystems en faveur de l'innovation, notamment le développement en interne de technologies de base dans les domaines de la gestion des batteries, de la conversion d'énergie et des systèmes de gestion de l'énergie, ce qui permet une intégration transparente entre l'énergie solaire et le stockage.

Perspectives du leadership

« Notre stand consacré au stockage d'énergie à Intersolar Europe illustre la manière dont APsystems continue de développer ses capacités sur tous les segments clés du marché », a déclaré Olivier Jacques, président mondial d'APsystems. « Des solutions prêtes à l'emploi aux systèmes commerciaux avancés, nous nous attachons à proposer des technologies de stockage pratiques, flexibles et prêtes à être déployées dans des applications concrètes. »

« Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, le stockage d'énergie joue un rôle de plus en plus central », a déclaré le Dr Zhi-Min Ling, cofondateur et président d'APsystems. « Nous sommes passés de produits autonomes à une gamme de solutions solaires et de stockage couvrant plusieurs segments, allant des micro-installations aux applications résidentielles, commerciales et industrielles. Cette évolution renforce notre capacité à prendre en charge divers besoins énergétiques grâce à des technologies intelligentes et intégrées. »

À l'occasion du salon Intersolar Europe à Munich, APsystems organise un déjeuner de lancement d'APstorage le 23 juin 2026, dans le hall B3, stand 370, de 11 h à 13 h. Les participants auront l'occasion de découvrir les dernières innovations dans les applications de bricolage, résidentielles et commerciales et industrielles, et d'échanger avec des experts techniques et des spécialistes des produits.

À propos d'APsystems

APsystems (SSE : 688348) est l'un des principaux fournisseurs de solutions photovoltaïques distribuées et de stockage d'énergie, spécialisé dans les technologies électroniques de puissance au niveau des modules et les applications intégrées combinant énergie solaire et stockage.

Fondée en 2010, APsystems propose des solutions destinées aux segments des micro-installations (bricolage), des installations résidentielles, ainsi que des installations commerciales et industrielles, grâce à une gamme complète comprenant des micro-onduleurs, des systèmes de stockage d'énergie, des dispositifs d'arrêt rapide et des plateformes de gestion de l'énergie basées sur l'intelligence artificielle. L'entreprise a développé des plateformes spécialisées, telles qu'APstorage, pour ses solutions de stockage d'énergie. Elle a encore renforcé son portefeuille dans le domaine du stockage d'énergie grâce à sa filiale AES Powers, qui se consacre aux solutions avancées de stockage au niveau des réseaux ainsi qu'au développement de projets de stockage d'énergie dans les secteurs commercial et industriel.

Présente à l'échelle mondiale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, la société APsystems compte des installations dans plus de 160 pays et régions à travers le monde, produisant plus de 10 TWh d'énergie et contribuant ainsi à la production d'énergie propre à l'échelle mondiale.

Fidèle à sa mission qui consiste à « ouvrir la voie à un avenir sans carbone et à rendre l'énergie intelligente accessible à tous », APsystems continue de développer des technologies énergétiques sûres, efficaces et intelligentes pour un secteur de l'énergie en pleine mutation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur , APsystems.com ou.

Contacts

APsystems Marketing (DACH)

Ni Dai

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