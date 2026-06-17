APsystems představí na Intersolar Europe 2026 portfolio řešení pro skladování energie
News provided byAPsystems
Jun 17, 2026, 02:00 ET
Rozvoj řešení kombinujících solární energii a skladování energie pro mikrostránky a rezidenční i komerční aplikace
MNICHOV, 17. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost APsystems, vedoucí světový podnik v oblasti výkonové elektroniky na úrovni modulů (MLPE), představí své kompletní portfolio řešení pro skladování energie na veletrhu Intersolar Europe 2026 v Mnichově, v hale B3 a stánku 370, a zdůrazní tak komplexní ekosystém navržený k podpoře měnících se energetických potřeb v aplikacích pro mikrostránky (DIY), rezidenční a komerční a průmyslové (C&I) účely.
Na základě svého vedoucího postavení v oblasti technologie mikroinvertorů společnost APsystems nadále rozšiřuje svou nabídku integrovaných solárních a úložných systémů a poskytuje kompletní řešení, která kombinují hardware, inteligentní správu energie a integraci na úrovni systému napříč aplikacemi.
Od systémů typu „připoj a hraj" pro mikrostránky až po pokročilá úložiště pro komerční a průmyslové účely
Jádrem prezentace společnosti APsystems jsou řešení pro mikrostránky (DIY), rezidenční a komerční a průmyslové úložiště, z nichž každé je navrženo pro reálné nasazení v nejrůznějších energetických scénářích.
Pro aplikace typu „udělej si sám" a mikrostránky představuje společnost APsystems řešení typu „připoj a hraj", jako je například systém pro ukládání energie Lake 6 s AC připojením, kompaktní systém o kapacitě 6 kWh určený pro solární panely na balkonech. Díky instalaci bez použití nářadí, výkonu 2500 W a dlouhé životnosti umožňuje Lake 6 uživatelům snadno ukládat a využívat solární energii v městském prostředí.
V rezidenčním segmentu společnost APsystems představuje své nejnovější inteligentní střídače pro akumulaci energie, včetně hybridního střídače LSH-6 a střídače LSA-6 s připojením na střídavou síť, které jsou oba navrženy tak, aby podporovaly flexibilní domácí energetické systémy. Tato řešení integrují výrobu fotovoltaické energie, ukládání a inteligentní správu energie a poskytují vysokou účinnost, rychlé přepínání na záložní napájení a kompatibilitu jak s novými instalacemi, tak s projekty modernizace.
Pro komerční a průmyslové aplikace pokračuje APsystems v rozšiřování své řady APstorage, včetně vlajkových systémů, jako je skříň pro skladování energie s kapalinovým chlazením APstorage 241L, spolu s řešeními APstorage 261 a APstorage 2000L. Tyto systémy poskytují škálovatelné úložiště od desítek kWh až po aplikace v řádu několika MWh a podporují spolehlivé a efektivní řízení energie v komerčních a průmyslových aplikacích díky pokročilé bezpečnostní architektuře, schopnostem formování sítě a inteligentním řídicím systémům.
Spolu se zavedenými technologiemi střídačů, systémy a integrovanými platformami doplňují tato nová úložná řešení ekosystém solárního úložiště společnosti APsystems a přinášejí komplexní systémová řešení pro všechny hlavní segmenty trhu.
Rozšíření nabídky o hybridní a ostrovní řešení
Kromě řešení představených na veletrhu Intersolar společnost APsystems nadále rozšiřuje své možnosti v oblasti hybridních a ostrovních aplikací.
Produkty, jako jsou hybridní regulátory řady AHS, stohovatelný systém AHS-6.3H a řešení pro mikroakumulaci mimo síť řady EZOG D, jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivý výkon jak v prostředí připojeném k síti, tak v odlehlých oblastech.
Ačkoli tato řešení pro sítě nezávislé na rozvodné síti, zaměřená na africký, asijský a latinskoamerický trh, nejsou hlavním tématem tohoto oznámení, podtrhují schopnost společnosti APsystems podporovat širokou škálu energetických scénářů pomocí kompletního a flexibilního ekosystému produktů.
Pohon inteligentním řízením energie a integrací
Ve všech svých produktových řadách společnost APsystems integruje technologie založené na umělé inteligenci a platformy pro inteligentní řízení energie, aby optimalizovala výkon a maximalizovala užitnou hodnotu pro uživatele. Díky funkcím, jako je dynamická optimalizace nabíjení a vybíjení a kompatibilita s virtuálními elektrárnami, umožňují řešení APsystems uživatelům zvýšit vlastní spotřebu, snížit náklady na energii a zapojit se do služeb pro energetickou síť.
Tento přístup je podporován neustálým zaměřením APsystems na inovace, včetně vlastního vývoje klíčových technologií v oblasti správy baterií, přeměny energie a systémů pro správu energie, což umožňuje hladkou integraci solárních systémů a úložišť energie.
Vedení podniku nastiňuje perspektivu
„Naše prezentace systémů pro ukládání energie na veletrhu Intersolar Europe odráží to, jak společnost APsystems neustále rozšiřuje své kapacity ve všech klíčových segmentech trhu," uvedl Olivier Jacques, globální prezident společnosti APsystems. „Od řešení typu připoj a hraj až po pokročilé komerční systémy se zaměřujeme na dodávání technologií pro ukládání energie, které jsou praktické, flexibilní a připravené k nasazení v reálných podmínkách."
„S tím, jak se globální energetická transformace zrychluje, hraje skladování energie stále důležitější roli," řekl Dr. Zhi-Min Ling, spoluzakladatel a ředitel APsystems. „Rozšířili jsme se od samostatných produktů k multisegmentovému portfoliu solárních a skladovacích řešení pokrývajícímu mikrostránky, rezidenční a komerční a průmyslové aplikace. Tento vývoj posiluje naši schopnost podporovat rozmanité energetické potřeby pomocí inteligentních, integrovaných technologií."
Během veletrhu Intersolar Europe v Mnichově uspořádá společnost APsystems 23. června 2026 v hale B3, u stánku 370, od 11:00 do 13:00 oběd spojený s uvedením nového produktu APstorage na trh. Účastníci budou mít příležitost seznámit se s nejnovějšími inovacemi v oblasti aplikací pro mikrostránky, rezidenční, komerční a průmyslové použití a setkat se s produktovými a technickými odborníky.
O společnosti APsystems
Společnost APsystems (SSE: 688348) je předním poskytovatelem řešení pro distribuované fotovoltaické systémy a akumulaci energie, specializujícím se na technologii výkonové elektroniky na úrovni modulů a integrované aplikace kombinující solární energii a akumulaci.
Společnost APsystems, založená v roce 2010, dodává řešení pro mikrostránky (DIY), rezidenční, komerční a průmyslové segmenty a nabízí komplexní portfolio, které zahrnuje mikroinvertory, systémy pro ukládání energie, zařízení pro rychlé odpojení a platformy pro správu energie s podporou umělé inteligence. Společnost vyvinula specializované platformy, jako je APstorage, pro svá řešení v oblasti ukládání energie. Toto portfolio pro ukládání energie dále rozšířila o dceřinou společnost AES Powers, která se zaměřuje na pokročilá řešení pro ukládání energie na úrovni systému a na vývoj komerčních a průmyslových projektů v oblasti ukládání energie.
Díky globální přítomnosti v Severní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří a Latinské Americe jsou produkty společnosti APsystems instalovány ve více než 160 zemích a regionech po celém světě, kde produkují více než 10 TWh energie a podporují výrobu čisté energie v globálním měřítku.
Vedena svou misí „Uskutečnit budoucnost bez uhlíkových emisí a zpřístupnit inteligentní energii všem", pokračuje společnost APsystems v rozvoji bezpečných, efektivních a inteligentních energetických technologií pro rychle se vyvíjející energetický sektor. Více informací najdete na APsystems.com.
Kontakty
APsystems Marketing (DACH)
Ni Dai
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