Spoločnosť APsystems predstavuje na veľtrhu Intersolar Europe 2026 komplexné portfólio v oblasti skladovania energie
News provided byAPsystems
Jun 17, 2026, 02:00 ET
Pokrokové riešenia solárnej energie a jej skladovania pre domácnosti, rezidenčné a komerčné aplikácie
MNÍCHOV, 17. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť APsystems, globálny líder v oblasti výkonovej elektroniky na úrovni modulov (MLPE), predstaví svoje kompletné portfólio riešení pre skladovanie energie na veľtrhu Intersolar Europe 2026 v Mníchove, hala B3, stánok 370, pričom vyzdvihne komplexný ekosystém navrhnutý na podporu vyvíjajúcich sa energetických potrieb v rámci mikrolokalít (domácich), rezidenčných a komerčných a priemyselných (C&I) aplikácií.
Spoločnosť APsystems, ktorá stavia na svojom vedúcom postavení v oblasti technológie mikroinvertorov, naďalej rozširuje svoju integrovanú ponuku solárnych a skladovacích systémov a poskytuje kompletné riešenia, ktoré kombinujú hardvér, inteligentné riadenie energie a integráciu na úrovni systému v rámci rôznych aplikácií.
Od mikrolokalít typu plug-and-play až po pokročilé skladovanie s komerčným a priemyselným využitím
Ústredným prvkom prezentácie spoločnosti APsystems sú jej riešenia pre mikrolokality (domácnosti), rezidenčné a komerčné a priemyselné systémy skladovania, pričom každé z nich je navrhnuté pre reálne nasadenie v rôznych energetických scenároch.
V prípade aplikácií pre domácnosti a mikrolokality spoločnosť APsystems predstavuje riešenia typu „plug-and-play", ako napríklad systém skladovania energie Lake 6 AC, kompaktný systém s kapacitou 6 kWh určený pre balkónové solárne panely. Vďaka inštalácii bez použitia náradia, výkonu 2 500 W a dlhej životnosti umožňuje Lake 6 používateľom jednoducho skladovať a využívať solárnu energiu v mestskom prostredí.
V rezidenčnom segmente spoločnosť APsystems predstavuje svoje najnovšie inteligentné akumulačné invertory vrátane hybridného invertora LSH-6 a invertora LSA-6 s prepojením na striedavý prúd, ktoré sú oba určené na podporu flexibilných domácich energetických systémov. Tieto riešenia integrujú výrobu fotovoltických elektrární, ich skladovanie a inteligentné hospodárenie s energiou, čím poskytujú vysokú účinnosť, rýchle prepínanie na záložný zdroj energie a kompatibilitu s novými inštaláciami aj projektmi modernizácie.
V prípade komerčných a priemyselných aplikácií spoločnosť APsystems naďalej rozširuje svoj sortiment APstorage vrátane vlajkových systémov, ako je kvapalinou chladená skriňa na skladovanie energie APstorage s objemom 241 litrov, spolu s riešeniami APstorage 261 a APstorage s objemom 2 000 litrov. Tieto systémy poskytujú škálovateľné skladovanie od desiatok kWh až po aplikácie s kapacitou niekoľkých MWh, pričom podporujú spoľahlivé a efektívne hospodárenie s energiou v rôznych prípadoch použitia v oblasti komerčných a priemyselných aplikácií s pokročilou bezpečnostnou architektúrou, možnosťami formovania siete a inteligentnými riadiacimi systémami.
Spolu s etablovanými technológiami invertorov, systémami a integrovanými platformami tieto nové riešenia skladovania energie dopĺňajú ekosystém solárnych úložísk od spoločnosti APsystems a poskytujú kompletné systémové riešenia vo všetkých hlavných segmentoch trhu.
Rozšírenie pokrytia na hybridné riešenia a riešenia mimo siete
Okrem riešení prezentovaných na veľtrhu Intersolar spoločnosť APsystems naďalej rozširuje svoje možnosti v oblasti hybridných aplikácií a aplikácií mimo siete .
Produkty ako hybridné regulátory série AHS, stohovateľný systém AHS-6.3H a riešenia mikro úložiska mimo siete EZOG série D sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivé napájanie v sieťových aj odľahlých prostrediach.
Hoci tieto riešenia mimo siete, zamerané na africké, ázijské a latinskoamerické trhy, nie sú hlavným zameraním tohto oznámenia, zdôrazňujú schopnosť spoločnosti APsystems podporovať širokú škálu energetických scenárov s kompletným a flexibilným produktovým ekosystémom.
S podporou inteligentného riadenia energie a integrácie
Vo všetkých produktových radoch spoločnosť APsystems integruje technológie založené na umelej inteligencii a inteligentné platformy na hospodárenie s energiou s cieľom optimalizovať výkon a maximalizovať hodnotu pre používateľa. Vďaka funkciám, ako je dynamická optimalizácia nabíjania a vybíjania a kompatibilita s virtuálnou elektrárňou, umožňujú riešenia APsystems používateľom zvýšiť vlastnú spotrebu, znížiť náklady na energiu a podieľať sa na sieťových službách.
Tento prístup je podporený neustálym zameraním spoločnosti APsystems na inovácie vrátane vlastného vývoja kľúčových technológií v oblasti správy batérií, konverzie energie a systémov riadenia energie, čo umožňuje bezproblémovú integráciu solárnych systémov a úložísk energie.
Z perspektívy lídra
„Naša prezentácia v oblasti skladovania energie na veľtrhu Intersolar Europe odráža, ako spoločnosť APsystems naďalej rozširuje svoje možnosti vo všetkých kľúčových segmentoch trhu," povedal Olivier Jacques, globálny prezident spoločnosti APsystems. „Zameriavame sa na poskytovanie technológií skladovania energie, ktoré sú praktické, flexibilné a pripravené na nasadenie v reálnom svete – od riešení typu „plug-and-play" až po pokročilé komerčné systémy."
„S urýchľovaním globálnej energetickej transformácie zohráva skladovanie energie čoraz dôležitejšiu úlohu," povedal Dr. Zhi-Min Ling, spoluzakladateľ a predseda spoločnosti APsystems. „Rozšírili sme sa zo samostatných produktov na portfólio solárnych a skladovacích systémov pre viacero segmentov, ktoré zahŕňa mikrolokality, rezidenčné a komerčné a priemyselné aplikácie. Tento vývoj posilňuje našu schopnosť podporovať rozmanité energetické potreby pomocou inteligentných a integrovaných technológií."
Počas veľtrhu Intersolar Europe v Mníchove usporiada spoločnosť APsystems 23. júna 2026 v hale B3 stánku 370 v čase od 11:00 do 13:00 hod. slávnostný obed pri príležitosti uvedenia nového produktu APstorage. Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si najnovšie inovácie v oblasti domácich, rezidenčných a komerčných a priemyselných aplikácií a spojiť sa s odborníkmi na produkty a technológie.
O spoločnosti APsystems
APsystémy (SSE: 688348) je popredným poskytovateľom distribuovaných fotovoltických a energetických riešení, špecializujúci sa na technológiu výkonovej elektroniky na úrovni modulov a integrované solárne a akumulačné aplikácie.
Spoločnosť APsystems, ktorá bola založená v roku 2010, poskytuje riešenia v segmente mikrolokalít (domácnosti), rezidenčných a komerčných a priemyselných projektov s komplexným portfóliom, ktoré zahŕňa mikroinvertory, systémy na skladovanie energie, zariadenia na rýchle vypínanie a platformy na hospodárenie s energiou s využitím umelej inteligencie. Spoločnosť vyvinula pre svoje riešenia skladovania energie špecializované platformy, ako napríklad APstorage. Toto portfólio skladovania energie ďalej rozšírila o dcérsku spoločnosť AES Powers, ktorá sa zameriava na pokročilé riešenia skladovania na systémovej úrovni a vývoj projektov komerčného a priemyselného skladovania energie.
Spoločnosť APsystems pôsobí globálne v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Tichomorí a Latinskej Amerike a jej produkty sú nainštalované vo viac ako 160 krajinách a regiónoch po celom svete, pričom produkujú viac ako 10 TWh energie a podporujú výrobu čistej energie v globálnom meradle.
Spoločnosť APsystems, vedená svojím poslaním „Presadzovať bezuhlíkovú budúcnosť a sprístupniť inteligentnú energiu každému", pokračuje v rozvoji bezpečných, efektívnych a inteligentných energetických technológií pre rýchlo sa rozvíjajúce energetické prostredie. Viac informácií nájdete na stránke APsystems.com.
Kontakty
APsystems Marketing (DACH)
Ni Dai
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