APsystems prezentuję kompleksową ofertę magazynów energii na targach Intersolar Europe 2026

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APsystems

Jun 17, 2026, 09:45 ET

Postępy w obszarze systemów fotowoltaicznych + magazynów energii, obejmujących instalacje do samodzielnego montażu, instalacje dla domów i dla obiektów komercyjnych.

MONACHIUM, 17 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- APsystems, globalny lider modułowych urządzeń energoelektronicznych (module-level power electronics, MLPE), zaprezentuje pełną ofertę rozwiązań w obszarze magazynowania energii podczas targów Intersolar Europe 2026 w Monachium (Hala B3, Stoisko 370), umieszczając na pierwszym planie kompleksowy ekosystem zaprojektowany z myślą o wsparciu zmieniających się potrzeb energetycznych obejmujących obiekty mikro (instalacje do samodzielnego montażu), gospodarstwa domowe oraz zastosowania komercyjne i przemysłowe.

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Opierając się na czołowej pozycji w obszarze technologii mikroinwerterów, APsystems w dalszym ciągu poszerza swoją ofertę łączącą instalacje fotowoltaiczne i magazynowanie energii, zapewniając kompletne rozwiązania, które łączą w sobie sprzęt, inteligentne zarządzanie energią i integrację na poziomie systemu, obejmującą różnorodne zastosowania.

Od gotowych do pracy mikro-instalacji do samodzielnego montażu po zaawansowane magazynowanie energii na skalę komercyjną i przemysłową

Trzonem prezentacji APsystems są rozwiązania mające zastosowanie w instalacjach na skalę mikro (do samodzielnego montażu), w gospodarstwach domowych oraz w obiektach komercyjnych i przemysłowych, każde z nich stworzone do praktycznego zastosowania w różnorodnych warunkach.

Jeżeli chodzi o zastosowania mikro, firma APsystems przedstawia rozwiązania gotowe do pracy (plug-and-play), takie jak system magazynowania energii Lake-6 ze sprzężeniem AC, kompaktowy system o pojemności 6 kWh przeznaczony do instalacji balkonowych. Dzięki niewymagającemu narzędzi montażowi, mocy wyjściowej 2500 W i długiemu okresowi użytkowania, Lake 6 pozwala użytkownikom na proste magazynowanie i użycie energii słonecznej w miastach.

W segmencie rozwiązań dla domów, APsystems przedstawia najnowsze inteligentne inwertery do magazynów energii, w tym inwerter hybrydowy LSH-6 i inwerter LSA-6 ze sprzężeniem AC, zaprojektowane do zastosowania w elastycznych domowych systemach zasilania. Rozwiązania te łączą generowanie energii słonecznej i inteligentne zarządzanie energią, zapewniając wysoką wydajność, szybkie przełączanie na zasilanie awaryjne i kompatybilność zarówno z nowymi jak i z istniejącymi instalacjami.

Jeżeli chodzi o zastosowania komercyjne i przemysłowe, APsystems nieustannie rozwija swoją linię produktów APstorage, w tym flagowe systemy jak APstorage 241L, magazyn energii z systemem chłodzenia cieczą oraz rozwiązania APstorage 261 i APstorage 2000L. Systemy te zapewniają magazyny energii z możliwością rozbudowy od poziomu kilkudziesięciu kWh do kilku MWh, obsługując niezawodne i wydajne zarządzanie energią w obiektach komercyjnych i przemysłowych o awansowanej architekturze, z możliwością zastosowania technologii grid-forming i inteligentnych systemów sterowania.

Razem ze sprawdzonymi technologiami inwerterów, systemami i zintegrowanymi platformami, te nowe rozwiązania w zakresie magazynowania energii dopełniają ekosystem magazynowania‑ energii firmy APsystems i dostarczają kompletne systemy dla wszystkich głównych segmentów rynku.

Poszerzenie zasięgu o rozwiązania hybrydowe i off-grid (niepodłączone do sieci)

Oprócz rozwiązań zaprezentowanych na targach Intersolar, APsystems poszerza swoje możliwości w obszarze zastosowań hybrydowych i off-grid.

Takie produkty jak, kontrolery hybrydowe z serii AHS, system AHS-6.3H z opcją ułożenia elementów jeden na drugim oraz rozwiązania do magazynowania energii do mikro-instalacji off-grid serii EZOG D stworzono z myślą o dostarczeniu niezawodnych źródeł energii zarówno w miejscach podłączonych do sieci jak i w odległych lokalizacjach.

Podczas gdy te niepodłączone do sieci rozwiązania, przeznaczone na rynki afrykańskie, azjatyckie i południowoamerykańskie nie są głównym punktem tej informacji prasowej, podkreślają potencjał APsystems w obszarze wsparcia szerokiej gamy scenariuszy energetycznych dzięki pełnemu i elastycznemu ekosystemowy produktów.

Napędzane inteligentnym zarządzaniem energią i integracją

Obejmując wszystkie linie produktów, APsystems łączy technologie AI i inteligentne platformy zarządzania energią w celu optymalizacji parametrów i maksymalizacji wartości dla użytkowników. Dzięki takim funkcjom jak dynamiczna optymalizacja ładowania-rozładowania i kompatybilność z wirtualną elektrownią, rozwiązania APsystems pozwalają użytkownikom na podwyższenie poziomu zużycia energii na własny użytek, obniżenia kosztów elektryczności i udział w usługach sieciowych.

Podejście to opiera się na nieustannej koncentracji na innowacjach, w tym na opracowywaniu podstawowych technologii w obiektach firmy, obejmujących zarządzanie akumulatorami, konwersję mocy i systemy zarządzania energią, pozwalając na płynną integrację systemów fotowoltaicznych i systemów magazynowania.

Perspektywy związane z czołową pozycją marki

„Nasza prezentacja systemów magazynowania energii na targach Intersolar Europe odzwierciedla, jak APsystems kontynuuje rozwój swoich możliwości we wszystkich kluczowych segmentach rynkowych - powiedział Olivier Jacques, prezes APsystems. - Od rozwiązań typu plug-and-play po zaawansowane systemy komercyjne, koncentrujemy się na dostarczaniu technologii magazynowania, które są praktyczne, elastyczne i gotowe na eksploatację w warunkach rzeczywistych".

„Podczas gdy globalna transformacja energetyczna przyspiesza, magazynowanie energii odgrywa coraz większą rolę - powiedział dr Zhi-Min Ling, współzałożyciel i przewodniczący APsystems. - Przeszliśmy drogę od pojedynczych produktów do wielosegmentowej oferty rozwiązań fotowoltaicznych i magazynów energii, obejmujących obiekty mikro, instalacje domowe oraz zastosowania komercyjne i przemysłowe. Ewolucja ta umacnia nasze możliwości w zakresie spełniania różnorodnych potrzeb energetycznych dzięki inteligentnym i zintegrowanym technologiom".

Podczas targów Intersolar Europe w Monachium, firma APsystems będzie gospodarzem lunchu połączonego z premierą produktów, który odbędzie się dnia 23 czerwca 2026 r. w Hali B, na Stoisku 370, w godzinach od 11:00 do 13:00. Uczestnicy zyskają okazję doświadczenia najświeższych innowacji w obszarze systemów do samodzielnego montażu, instalacji domowych, komercyjnych i przemysłowych, jak również nawiązać kontakty z ekspertami w dziedzinie produktów i technologii.

APsystems

APsystems (SSE: 688348) jest czołowym dostawcą rozproszonych rozwiązań fotowoltaicznych i magazynów energii, specjalizującym się w modułowej technologii energoelektronicznej i zintegrowanych zastosowaniach obejmujących energię słoneczną i magazynowanie energii.

Założona w 2010 r. firma APsystems dostarcza rozwiązania z segmentu systemów do samodzielnego montażu, rozwiązań dla domów oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, dysponując kompleksową ofertą obejmującą mikroinwertery, systemy magazynowania energii, urządzenia awaryjnego zasilania i platformy zarządzana energią oparte na technologii AI. Firma opracowała specjalne platformy, takie jak APstorage, na potrzeby rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Poszerzyła swoją ofertę magazynów energii za pośrednictwem podmiotu zależnego AES Powers, która koncentruje się na zaawansowanych rozwiązaniach magazynowania energii na poziomie całego systemu i rozwoju inwestycji na skalę komercyjną i przemysłową.

Dzięki globalnemu zasięgowi, obejmującemu Amerykę Północną, region Azja-Pacyfik i Amerykę Łacińską, produkty APsystems są montowane w ponad 160 krajach i regionach na całym świecie, wytwarzając ponad 10 TWh energii i przyczyniając się do generowania czystej energii na skalę globalną.

Kierując się misją „Napędzania zeroemisyjnej przyszłości i poprawy dostępności inteligentnej energii dla wszystkich" APsystems nieustannie rozwija bezpieczne, wydajne i inteligentne technologie energetyczne dla dynamicznie zmieniającego się otoczenia energetycznego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie APsystems.com.

KONTAKT:

APsystems Marketing (DACH)
Ni Dai

[email protected]

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