APsystems представит комплексный портфель решений для накопления энергии на выставке Intersolar Europe 2026

Внедрение решений в области солнечной энергетики и накопления энергии для DIY-систем, жилых и коммерческих объектов

МЮНХЕН, 17 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания APsystems, мировой лидер в области силовой электроники на уровне модулей (MLPE), представит на выставке Intersolar Europe 2026 в Мюнхене, (павильон B3, стенд 370), полный ассортимент решений для накопления энергии, продемонстрировав комплексную экосистему, предназначенную для удовлетворения растущих потребностей в энергоснабжении в сегменте микросистем (DIY), а также жилищном, коммерческом и промышленном (C&I) сегментах.

Опираясь на свои лидирующие позиции в области микроинверторных технологий, APsystems продолжает расширять свое интегрированное предложение в области солнечной энергетики и накопления энергии, предоставляя комплексные решения, объединяющие аппаратное обеспечение, интеллектуальное управление энергопотреблением и системную интеграцию для различных областей применения.

От готовых к немедленному применению (plug-and-play) микросистем до передовых систем накопления энергии для сегмента C&I

Центральное место в экспозиции APsystems займут решения для накопления энергии в сегменте микросистем (DIY), а также жилищном, коммерческом и промышленном (C&I) сегментах, разработанные для практического применения в самых разных энергетических сценариях.

Для DIY-сегмента и микросистем APsystems представит готовые к немедленному применению (plug-and-play) решения, включая систему накопления энергии Lake 6 с подключением по переменному току (AC-coupled), компактную систему емкостью 6 кВт•ч, предназначенную для балконных солнечных электростанций. Благодаря установке без использования инструментов, выходной мощности 2500 Вт и длительному сроку службы Lake 6 позволяет пользователям легко накапливать и использовать солнечную энергию в городских условиях.

В жилищном сегменте APsystems представляет свои новейшие интеллектуальные инверторы для систем накопления энергии, в том числе гибридный инвертор LSH-6 и инвертор LSA-6 с подключением по переменному току, предназначенные для создания гибких домашних энергетических систем. Эти решения объединяют фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии и интеллектуальное управление энергопотреблением, обеспечивая высокий КПД, быстрое переключение на резервное питание и совместимость как с новыми установками, так и с проектами модернизации существующих систем.

Для коммерческих и промышленных объектов компания APsystems продолжает расширять линейку APstorage, в которую входят такие флагманские решения, как ячейки для накопления энергии APstorage 241L с жидкостным охлаждением, а также системы APstorage 261 и APstorage 2000L. Эти решения обеспечивают масштабируемое накопление энергии — от нескольких десятков киловатт-часов до многомегаватт-часовых установок — и поддерживают надежное и эффективное управление энергопотреблением в сценариях C&I благодаря передовой архитектуре безопасности, функциям формирования сети (grid-forming) и интеллектуальными системами управления.

В сочетании с уже зарекомендовавшими себя инверторными технологиями, системами и интегрированными платформами это новое оборудование для накопления энергии дополняет экосистемы солнечной энергетики и накопления энергии APsystems, предлагая комплексные системные решения во всех ключевых сегментах рынка.

Расширение охвата за счет гибридных и автономных решений

Помимо решений, представленных на выставке Intersolar, компания APsystems продолжает развивать направления гибридных и автономных энергетических систем.

Такие продукты, как гибридные контроллеры серии AHS, модульная система AHS-6.3H и автономные микросистемы накопления серии EZOG D, предназначены для обеспечения надежного энергоснабжения как в сетевых, так и в удаленных условиях.

Хотя эти автономные решения, ориентированные на рынки Африки, Азии и Латинской Америки, не являются основной темой этого анонса, они демонстрирубт способность APsystems поддерживать широкий спектр энергетических сценариев благодаря комплексной и гибкой экосистеме продуктов.

Опора на интеллектуальное управление энергопотреблением и интеграцию

Во всех линейках продукции компания APsystems применяет технологии на базе искусственного интеллекта и интеллектуальные платформы управления энергопотреблением для оптимизации производительности и максимизации ценности для пользователей. За счет таких функций, как динамическая оптимизация зарядки и разрядки и совместимость с виртуальными электростанциями (VPP), решения APsystems позволяют пользователям увеличивать долю собственного потребления энергии, снижать энергозатраты и участвовать в предоставлении сетевых услуг.

Такой подход подкрепляется постоянными инвестициями APsystems в инновации, включая собственную разработку ключевых технологий в области управления аккумуляторными батареями, преобразования энергии и систем управления энергопотреблением, что обеспечивает бесшовную интеграцию солнечной генерации и накопителей энергии.

Взгляд руководства

«Наша экспозиция решений для накопления энергии на выставке Intersolar Europe отражает дальнейшее расширение возможностей APsystems во всех ключевых сегментах рынка, — отметил Оливье Жак (Olivier Jacques), президент APsystems по глобальным вопросам. — От решений plug-and-play до передовых систем для коммерческих объектов, мы сосредоточены на разработке технологий накопления энергии, которые являются практичными, гибкими и полностью готовыми к реальному применению».

«По мере ускорения глобального энергетического перехода роль накопления энергии становится все более значимой, — заявил д-р Чжи-Минь Лин (Zhi-Min Ling), соучредитель и председатель совета директоров APsystems. — Мы прошли путь от отдельных продуктов к многосегментному портфелю решений для солнечной энергетики и накопителей энергии, охватывающему сегмент микросистем, а также жилищный, коммерческий и промышленный сегменты. Эта эволюция укрепляет нашу способность удовлетворять самые разнообразные энергетические потребности с помощью интеллектуальных интегрированных технологий».

В рамках выставки Intersolar Europe в Мюнхене компания APsystems проведет презентационный ланч, посвященный новым продуктам линейки APstorage, который состоится 23 июня 2026 года в павильоне B3, стенд 370, с 11:00 до 13:00 часов. Участники смогут познакомиться с новейшими разработками для DIY-сегмента, жилищного сегмента и сегмента C&I, а также пообщаться с техническими экспертами и экспертами по продукции компании.

О компании APsystems

APsystems (SSE: 688348) является ведущим поставщиком решений в области распределенной фотоэлектрической генерации и накопления энергии, специализируясь на технологиях силовой электроники на уровне модулей и интегрированных решениях в области солнечной энергетики и накопления энергии.

Основанная в 2010 году, компания APsystems поставляет решения для сегментов микросистем (DIY), жилищного, коммерческого и промышленного сегментов, предлагая обширный ассортимент, который включает микроинверторы, системы накопления энергии, устройства быстрого отключения и платформы управления энергопотреблением на базе ИИ. Компания разработала специальные платформы, такие как APstorage, для своих решений по накоплению энергии. Дополнительное развитие этого направления обеспечивается дочерней компании AES Powers, которая специализируется на передовых системных решениях для накопления энергии и реализации проектов накопления энергии для коммерческого и промышленного сектора.

Продукция APsystems представлена в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке и установлена более чем в 160 странах и регионах мира, обеспечивая выработку более 10 ТВт•ч электроэнергии и способствуя развитию экологически чистой энергетики в глобальном масштабе.

Следуя своей миссии «Приближать безуглеродное будущее и делать интеллектуальную энергетику доступной для всех» (Drive a zero-carbon future and make smart energy accessible to everyone), APsystems продолжает развивать безопасные, эффективные и интеллектуальные энергетические технологии для стемительно меняющегося энергетического рынка. Подробнее см. на веб-сайте APsystems.com.

Контакты

APsystems Marketing (DACH)

Ни Дай (Ni Dai)

[email protected]