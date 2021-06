A maior criptomoeda voltada para a caridade do mundo, ELONGATE, anuncia doação para a National Kidney Foundation e projetos futuros

BERNA, Suíça, 2 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A ELONGATE, a primeira criptomoeda voltada para a caridade do mundo doou US$ 150 mil para a National Kidney Foundation (Fundação Renal Nacional, NKF) como parte de suas doações filantrópicas semanais. A National Kidney Foundation é impulsionada por sua paixão e missão de ser uma corda de segurança para todas as pessoas afetadas por doenças renais. A NKF é pioneira em pesquisas científicas e inovação que ajudam a dar enfoque ao paciente como um todo através do prisma da saúde renal. A fundação melhora vidas afetadas por doenças renais por meio de ação, educação e mudança acelerada. A Elongate já doou mais de US$ 2.900.000 para várias instituições de caridade em apenas dois meses.