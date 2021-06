La criptomoneda de beneficiencia más grande del mundo, ELONGATE, anuncia su donación a la National Kidney Foundation y sus próximos proyectos

También ha anunciado varios de sus próximos y emocionantes proyectos, tales como el lanzamiento de un nuevo sitio web, productos de marca, un sitio de intercambio, una aplicación y NFTs. De acuerdo con el ecosistema y la misión del token, el 80 % de todos los ingresos se destinarán a la caridad. Elongate cuenta con un ecosistema bien estructurado que no solo permite grandes donaciones benéficas, sino que también recompensa a los tenedores con un porcentaje de cada transacción que se realiza. Cada vez que se realiza una compra o una venta, todos los tenedores reciben una parte de las tarifas de la transacción. Esta economía del token ("tokenomics") es un aspecto particular del ecosistema Elongate.

Elongate también insinuó que habrá grandes novedades para su comunidad en el mes de junio. El director de marketing del token, Gene Rhode, se unirá a la transmisión semanal en vivo el domingo 6 de junio de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. (Hora del este) para un evento AMA (Ask me anything) en el que responderá a las preguntas de la audiencia en Twitch. Toda la comunidad espera este evento con ansias, para descubrir de qué se trata toda la anticipación que se ha generado alrededor del 7 de junio. En una publicación de Twitter, Gene Rhode escribió: "Se avecinan grandes cosas. ¡Todo el amor a nuestra comunidad, que ha logrado que esta sea una aventura fabulosa! Más grandes. Más audaces. De alcance mundial."

Para conocer más detalles sobre los esfuerzos benéficos de Elongate, visite su Twitter e Instagram para recibir actualizaciones regulares, así como para acceder a la transmisión semanal en vivo de la organización a través de Twitch cada domingo a las 12:00 p.m. hora del este.

En la actualidad, Elongate está conformada por una comunidad de más de 465.000 tenedores, con un total de más de 320.000 usuarios que los sigue a través de todas sus plataformas y canales. Para obtener más información acerca de Elongate, visite https://www.elongate.cc/

Contacto para los medios:

Gene Rhode Fuensalida Pantig

[email protected]

Twitter: @GeneRhode

Director de marketing

ELONGATE

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1523405/NKF.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

FUENTE ELONGATE

Related Links

https://www.elongate.cc/



SOURCE ELONGATE