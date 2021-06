Elongate hat des Weiteren angedeutet, dass der Monat Juni in hohem Maße seiner Gemeinschaft gewidmet sein wird. Der Chief Marketing Officer des Tokens, Gene Rhode, wird am Sonntag, 6. Juni von 12:00 - 13:00 Uhr für eine offene Fragerunde auf Twitch am wöchentlichen Livestream teilnehmen. Die gesamte Gemeinschaft ist gespannt auf diesen Auftritt, um endlich zu erfahren, worum es bei all den Andeutungen und Späßen rund um den 7. Juni in den sozialen Medien geht. In einem Twitter-Post wird der CMO mit den Worten zitiert: „Uns steht Großes bevor. Wir senden herzliche Grüße an unsere Gemeinschaft, die diese Reise so einzigartig gemacht hat! Größer. Kühner. Weltumspannend."

Weitere Details zu den gemeinnützigen Bemühungen von Elongate finden Sie auf Twitter und Instagram, wo Sie stets Updates finden. Schalten Sie jeden Sonntag um 12 Uhr EST den wöchentlichen Livestream über Twitch ein.

Derzeit besteht Elongate aus einer Community von über 465.000 Inhabern und hat insgesamt mehr als 320.000 Nutzer auf allen Plattformen und Kanälen. Weitere Informationen zu Elongate finden Sie unter https://www.elongate.cc/

