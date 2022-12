A marca premium da Yili, SATINE, responde ao chamado da COP15 para construir um futuro compartilhado para toda a vida na Terra com seu compromisso contínuo de preservar a biodiversidade

Yili Group coloca em prática o conceito de sustentabilidade por meio da participação na COP 15

MONTREAL, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ --Em 7 de dezembro, a gigante global de laticínios Yili Group participou da segunda sessão da 15ª Conferência das Partes (COP15) da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CBD), realizada em Montreal, Canadá a convite do organizador do evento. Para responder ao apelo da COP15 de "construir um futuro compartilhado para todas as vidas na Terra", a fabricante de laticínios fez da sustentabilidade parte fundamental de seu compromisso de promover a construção de uma civilização ecológica global.

SATINE, a marca premium da Yili, responde ao apelo da COP15 para construir um futuro compartilhado para todas as formas de vida e assume compromisso contínuo de preservar a biodiversidade

Para ajudar a concretizar a visão de alcançar a harmonia entre os humanos e a natureza, a SATINE, marca premium da Yili dedicada à criação de leite orgânico de alta qualidade na China, planejou e realizou recentemente uma série de eventos que exigem e melhoram a proteção da biodiversidade em resposta à iniciativa de sustentabilidade do grupo, incluindo a filmagem de um documentário sobre a importância do ecossistema campestre e a realização de um evento off-line de defesa do planeta.

No mês passado, a SATINE, por meio de uma parceria com a Orquestra Tradicional Nacional da China, lançou a continuação do documentário sobre o ecossistema campestre, Homeland II, com a renomada cantora pop Li Yuchun interpretando a música tema. A continuação, refletindo a mesma mensagem do evento "Confession of Love for the Earth" realizado em conjunto com a Fundação de Proteção Ambiental da China no primeiro semestre do ano, deu ao público a oportunidade de experimentar a beleza da coexistência orgânica com a natureza e descobrir o verdadeiro significado do projeto SATINE para um estilo de vida orgânico.

Enquanto isso, a marca lançou a primeira embalagem sem impressão de tinta (NIP), devidamente denominada Confession of Love for the Earth, como o primeiro passo em um programa mais amplo para explorar e se envolver em um novo caminho para a proteção ambiental e a redução de carbono em todo o setor de laticínios.

Tomar decisões conscientes quando se trata de proteção ambiental requer uma compreensão aprofundada do estado atual do meio ambiente. Em 2021, a SATINE divulgou seus dados e percepções em primeira mão em um movimento para aumentar a conscientização sobre o status ecológico das pastagens. A SATINE abriu a primeira instalação de monitoramento de pastagens inteligentes da China, permitindo o monitoramento científico contínuo e a pesquisa do ecossistema de pastagens e da biodiversidade por meio de terminais inteligentes, a Internet móvel das Coisas (IoT) e a tecnologia da informação de rede. Ao monitorar big data do ecossistema, a saída da instalação oferece uma visão intuitiva do estado atual da pastagem.

Além dos esforços para preservar a biodiversidade, a SATINE também está comprometida em capacitar seus produtos por meio da inovação em tecnologia e lançou o Zero Carbon Satine Jersey Organic Pure Milk. Ao atingir emissões "líquidas zero" de gases de efeito estufa em todo o processo, desde a aquisição de matérias-primas para o leite orgânico até a fabricação, transporte, uso e descarte do produto, a marca serve como modelo para implementação de estratégias verdes e de baixo carbono em todo o setor.

