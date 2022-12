SATINE, la marca prémium de Yili, responde al llamado de la COP 15 para crear un futuro compartido para toda la vida en la Tierra con su compromiso continuo de preservar la biodiversidad

Yili Group pone en práctica el concepto de sustentabilidad a través de la participación en la COP 15

MONTREAL, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 7 de diciembre, el gigante mundial de la industria láctea, Yili Group, asistió a la segunda sesión de la 15.ª Conferencia de las Partes (COP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, que se celebró en Montreal, Canadá por invitación del organizador del evento. Para responder al llamado de la COP 15 de "Crear un futuro compartido para toda la vida en la Tierra", el productor de lácteos ha hecho de la sustentabilidad una parte fundamental de su compromiso de promover la creación de una civilización ecológica mundial.

SATINE, la marca prémium de Yili, responde al llamado de COP15 de construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra con su compromiso permanente de preservar la biodiversidad

Para lograr la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, SATINE, la marca prémium de Yili, que produce leche orgánica de excelente calidad en China, llevó a cabo una serie de eventos para exigir y mejorar la protección de la biodiversidad en respuesta a la iniciativa de sustentabilidad del grupo, incluida la filmación de un documental sobre la importancia del ecosistema de los pastizales y la organización de un evento fuera de línea que exige la protección del planeta.

El mes pasado, SATINE, a través de una alianza con la Orquesta Tradicional Nacional de China, lanzó la secuela del documental sobre el ecosistema de pastizales, Homeland II, con la famosa cantante, Li Yuchun, que interpretó el tema principal. La secuela, que refleja el mismo mensaje que el evento de Confession of Love for the Earth, que se celebró en conjunto con la China Environmental Protection Foundation en el primer semestre del año, le dio a la audiencia la oportunidad de experimentar la belleza de la coexistencia orgánica con la naturaleza y descubrir el verdadero significado del modelo de SATINE para un estilo de vida orgánico.

Además, la marca lanzó el primer empaque sin impresión de tinta (NIP, por sus siglas en inglés), que se llamó acertadamente Confession of Love for the Earth, como un primer paso en un programa más amplio para explorar y participar en un nuevo camino para la protección ambiental y la reducción de carbono en la industria láctea.

Tomar decisiones informadas cuando se trata de la protección del medioambiente requiere una comprensión profunda del estado actual del medioambiente. En el año 2021, SATINE publicó sus datos e ideas de primera mano para crear conciencia sobre el estado ecológico de los pastizales. SATINE inauguró la primera instalación de monitoreo inteligente de pastizales de China, que permite el monitoreo científico continuo y la investigación del ecosistema de pastizales y la biodiversidad a través de terminales inteligentes, el Internet de las cosas móvil y la tecnología de la información en red. La instalación brinda una visión intuitiva del estado actual de los pastizales al monitorear los macrodatos del ecosistema.

Además de los esfuerzos para preservar la biodiversidad, SATINE también desea impulsar sus productos a través de la innovación tecnológica y lanzó la Zero Carbon Satine Jersey Organic Pure Milk. Al lograr emisiones de gases de efecto invernadero "cero neto" en todo el proceso, desde la adquisición de materias primas para la leche orgánica hasta la fabricación, transporte, uso y eliminación del producto, la marca sirve como modelo para la implementación de estrategias ecológicas bajas en carbono en toda la industria.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1963616/1207.jpg

FUENTE SATINE

SOURCE SATINE