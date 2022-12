La marque premium SATINE de Yili répond à l'appel de la COP15 qui réclame la construction d'un avenir commun pour toute vie sur Terre grâce à son engagement continu à préserver la biodiversité

Le groupe Yili met en pratique le concept de durabilité à travers sa participation à la COP15

MONTRÉAL, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 7 décembre, le géant mondial des produits laitiers Yili Group a participé à la deuxième session de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations Unies tenue à Montréal, au Canada, à l'invitation des organisateurs de l'événement. En réponse à l'appel de la COP15 réclamant « la construction d'un avenir commun pour toute vie sur Terre », le producteur laitier a fait de la durabilité un élément clé de son engagement à promouvoir la construction d'une civilisation écologique mondiale.

Yili’s Premium Brand SATINE Responds to COP15's Call to Build a Shared Future for All Life on Earth with Its Ongoing Commitment to Preserving Biodiversity

Pour aider à concrétiser l'objectif d'harmonisation entre les humains et la nature, SATINE, la marque de choix de Yili consacrée à la production de lait biologique de haute qualité en Chine, a récemment planifié et organisé une série d'événements conçus pour réclamer et renforcer la protection de la biodiversité pour donner suite à l'initiative de développement durable du groupe, y compris le tournage d'un documentaire sur l'importance de l'écosystème des prairies et l'organisation d'un événement hors ligne préconisant la protection de la planète.

Grâce à une alliance avec l'Orchestre national traditionnel de Chine, SATINE a publié le mois dernier la suite du documentaire sur l'écosystème des prairies intitulé Homeland II avec la participation de la chanteuse pop de renom Li Yuchun, qui interprète la chanson thème. Cette suite, qui communique le même message que celui de l'événement Confession of Love for the Earth organisée de concert avec la Fondation chinoise pour la protection de l'environnement qui a eu lieu au premier semestre de l'année, a donné au public l'occasion de découvrir les attraits d'une coexistence écologique avec la nature et de découvrir le véritable sens du projet de SATINE pour un mode de vie écologique.

Entre-temps, la marque a lancé le premier emballage sans encre, qui porte bien son nom, Confession of Love for the Earth, Cette initiative représente la première étape d'un programme plus vaste visant à explorer de nouveaux moyens de protéger l'environnement et de réduire les émissions de carbone au sein du secteur des produits laitiers, et à y participer.

Pour prendre des décisions éclairées en matière de protection de l'environnement, il faut avoir des connaissances approfondies de la situation actuelle de l'environnement. En 2021, SATINE a publié ses données de première main et ses perspectives dans le but de mieux faire connaître le statut écologique des prairies. SATINE a lancé la première installation de surveillance intelligente des prairies en Chine, permettant une surveillance scientifique continue et favorisant la recherche sur l'écosystème des prairies et la biodiversité au moyen de terminaux intelligents, de l'Internet mobile des objets et des technologies de l'information en réseau. Grâce à la surveillance des mégadonnées de l'écosystème, les résultats de l'installation fournissent un point de vue intuitif de l'état actuel des prairies.

En plus de ses efforts pour préserver la biodiversité, SATINE s'engage également dans les activités de recherche et développement de nouveaux produits grâce à l'innovation technologique et a lancé le lait pur biologique Zero Carbon Satine Jersey. En atteignant l'objectif d'émissions carboneutres tout au long du processus, de l'acquisition des matières premières pour le lait biologique jusqu'à la fabrication, au transport, à l'utilisation et à l'élimination du produit, la marque donne l'exemple pour la mise en œuvre de stratégies vertes à faibles émissions de carbone dans l'ensemble de l'industrie.

