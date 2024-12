A. Menarini Diagnostics et Sinocare annoncent un accord de distribution exclusif pour un nouveau système de surveillance continue du glucose

FLORENCE, Italie, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- A. Menarini Diagnostics annonce un accord de distribution exclusif avec Sinocare pour l'enregistrement, la promotion, la distribution et la commercialisation d'un nouveau système de surveillance continue du glucose (CGM) de 3e génération de Sinocare sur les marchés remboursés. Cet accord historique accorde à A. Menarini Diagnostics les droits exclusifs d'introduire cette technologie de santé dans plus de 20 juridictions en Europe.

La collaboration entre A. Menarini Diagnostics et Sinocare représente une avancée significative dans le traitement du diabète. La technologie du système CGM de Sinocare permet une surveillance précise et continue de la glycémie.

« Le partenariat avec A. Menarini Diagnostics est une étape importante dans notre mission visant à rendre nos systèmes CGM de 3ème génération largement accessibles aux personnes atteintes de diabète », a déclaré le Dr. Jiangfeng Fei, responsable de l'unité commerciale CGM, Sinocare. « Nous sommes heureux de conclure un partenariat stratégique avec A. Menarini Diagnostics, un leader de l'industrie des soins de santé, afin d'offrir cette technologie innovante de traitement du diabète à un public plus large ».

A. Menarini Diagnostics partage cet enthousiasme pour la collaboration et son impact potentiel sur le traitement du diabète. « L'obtention des droits exclusifs pour la distribution et la commercialisation de ce système CGM de 3ème génération de Sinocare dans plusieurs pays est conforme à notre engagement de fournir des solutions de santé innovantes », commente Fabio Piazzalunga, directeur général et responsable mondial d'A. Menarini Diagnostics. « Nous sommes convaincus que ce partenariat à long terme répondra à la demande croissante de soins avancés du diabète ».

En tirant parti de son vaste réseau, de son expertise et de ses ressources, A. Menarini Diagnostics vise à garantir que les systèmes de CGM de troisième génération de Sinocare atteignent les personnes qui peuvent bénéficier le plus de leurs capacités avancées. Ce partenariat devrait permettre d'élargir considérablement la disponibilité des systèmes de CGM de troisième génération de Sinocare.

À propos de A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics est une entreprise de premier plan dans le domaine des soins de santé qui se consacre à la fourniture de solutions innovantes pour de meilleurs résultats en matière de santé grâce à des outils et des technologies de diagnostic avancés. L'entreprise se consacre depuis plus de 45 ans à aider les professionnels de la santé à établir des diagnostics sûrs et durables, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes dans le monde entier. A. Menarini Diagnostics fait partie du groupe pharmaceutique Menarini, fondé en 1886. Aujourd'hui, elle est présente dans 140 pays à travers le monde, avec plus de 17 000 employés et un chiffre d'affaires de 4,375 milliards d'euros en 2023.

À propos de Sinocare

Sinocare est le plus grand fabricant d'appareils de surveillance du glucose en Asie. Fondée en 2002, Sinocare Inc. a été la première société de lecteurs de glycémie à être cotée en bourse en Chine. Avec une présence commerciale en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, Sinocare s'est développée au niveau international par le biais de partenariats et d'acquisitions telles que PTS Diagnostics Inc. basée aux États-Unis, Nipro Diagnostic Inc. aujourd'hui connue sous le nom de Trividia Health Inc.

Notre engagement en faveur de l'innovation dans le domaine de la technologie de biodétection a permis à Sinocare de devenir le quatrième fabricant mondial de lecteurs de glycémie et l'une des principales entreprises de POCT dans le monde.

