A. Menarini Diagnostics und Sinocare kündigen exklusive Vertriebsvereinbarung für neues System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung an

FLORENZ, Italien, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- A. Menarini Diagnostics kündigt eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Sinocare an, um ein neues Sinocare System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) der dritten Generation in erstattungsfähigen Märkten zu registrieren, zu fördern, zu vertreiben und zu vermarkten. Mit dieser bahnbrechenden Vereinbarung erhält A. Menarini Diagnostics die Exklusivrechte für die Einführung dieser Gesundheitstechnologie in mehr als 20 Ländern in Europa.

Die Zusammenarbeit zwischen A. Menarini Diagnostics und Sinocare stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Diabetesversorgung dar. Die Technologie des CGM-Systems von Sinocare ermöglicht eine genaue und kontinuierliche Blutzuckermessung.

„Die Partnerschaft mit A. Menarini Diagnostics ist ein bedeutender Meilenstein in unserem Bestreben, unsere CGM-Systeme der 3. Generation für Menschen mit Diabetes breit zugänglich zu machen," sagte Dr. Jiangfeng Fei, Leiter der CGM Business Unit, Sinocare. „Wir freuen uns, eine strategische Partnerschaft mit A. Menarini Diagnostics, einem führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, einzugehen, um diese innovative Diabetes-Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen."

A. Menarini Diagnostics teilt diese Begeisterung für die Zusammenarbeit und ihre möglichen Auswirkungen auf die Diabetesversorgung. „Die Sicherung der Exklusivrechte für den Vertrieb und die Vermarktung des Sinocare CGM-Systems der 3. Generation in verschiedenen Ländern steht im Einklang mit unserem Engagement für die Bereitstellung innovativer Gesundheitslösungen," kommentiert Fabio Piazzalunga, General Manager und Global Head von A. Menarini Diagnostics. „Wir sind zuversichtlich, dass diese langfristige Partnerschaft die wachsende Nachfrage nach fortschrittlicher Diabetesversorgung decken wird."

Durch die Nutzung seines umfangreichen Netzwerks, seiner Expertise und seiner Ressourcen will A. Menarini Diagnostics sicherstellen, dass die Sinocare CGM-Systeme der 3. Generation diejenigen erreichen, die am meisten von ihren fortschrittlichen Fähigkeiten profitieren können. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft die Verfügbarkeit der 3. Generation der CGM-Systeme von Sinocare erheblich erweitern wird.

Über A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics ist ein führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich der Bereitstellung innovativer Lösungen für bessere Gesundheitsergebnisse durch fortschrittliche Diagnoseinstrumente und Technologien verschrieben hat. Das Unternehmen widmet sich seit mehr als 45 Jahren der Aufgabe, medizinischen Fachkräften dabei zu helfen, sichere und nachhaltige Diagnosen zu stellen und so die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. A. Menarini Diagnostics ist Teil der Menarini Pharmaceutical Group, die 1886 gegründet wurde. Heute ist das Unternehmen in 140 Ländern der Welt vertreten, beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter und erzielt 2023 einen Umsatz von 4,375 Milliarden Euro.

Über Sinocare

Sinocare ist der größte Hersteller von Blutzuckermessgeräten in Asien. Das 2002 gegründete Unternehmen Sinocare Inc. war das erste Blutzuckermessgerät-Unternehmen, das in China an die Börse ging. Mit einer kommerziellen Präsenz in Asien, Europa und Nordamerika hat Sinocare durch Partnerschaften und Akquisitionen wie die in den USA ansässige PTS Diagnostics Inc. und Nipro Diagnostic Inc. (jetzt Trividia Health Inc.) international expandiert.

Unser Engagement für Innovationen in der Biosensorik hat Sinocare zum weltweit viertgrößten Hersteller von Blutzuckermessgeräten und zu einem der weltweit führenden POCT-Unternehmen gemacht.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2572373/A_Menarini_Diagnostics_Logo.jpg