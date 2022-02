A Microland foi certificada como um Great Place to Work™

A Great Place to Work® Certification™ é o reconhecimento mais categórico como "empregador de eleição" a que as empresas podem aspirar. É o único reconhecimento inteiramente baseado na opinião dos colaboradores sobre a sua experiência no local de trabalho e, mais especificamente, sobre a consistência da sua vivência num ambiente de alta confiança.

Como organização, a Microland deu sempre prioridade às pessoas e este prestigiado prémio é um testemunho da excelência e inclusividade do local de trabalho que a empresa criou para todos os colaboradores, independentemente de sua raça, sexo, cor, religião, grau de capacidade, nacionalidade ou idade.

Em declarações sobre este reconhecimento, Pradeep Kar, Presidente e Diretor Executivo da Microland, afirmou: "Parabéns a todos os Microlandeses – juntos, conseguimos concretizar tudo isto. A Microland sempre foi um ótimo lugar para trabalhar. A nossa história de 32 anos de dar prioridade às pessoas é um testemunho da nossa dedicação ainda mais significativa àqueles que são importantes para nós – os Microlandeses e as suas famílias, parceiros e comunidades. Esta certificação é um reconhecimento global de referência no setor sobre aquilo em que sempre acreditámos – somos uma excelente empresa para trabalhar, o que nos dá uma razão adicional para nos sentirmos orgulhosos por sermos Microlandeses."

A Microland tem sido uma empresa inovadora. Em agosto de 2021, todos os colaboradores subscreveram um declaração que reafirma o seu compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão.

"A certificação Great Place to Work® é mais uma distinção que apenas vem confirmar aquilo que sempre soubemos no fundo do nosso coração – a Microland é um excelente local para trabalhar", disse T. R. Srinivasan, CPO da Microland. "A certificação é um testemunho sobre confiança e a adequação e inclusividade do local de trabalho! Com esta certificação vem também uma responsabilidade partilhada de concretizar todos os dias, todos os anos, daqui para a frente, o que agora foi reconhecido.Quase 82% dos funcionários da Microland responderam ao inquérito e disseram que acreditam que a empresa se preocupa com o bem-estar físico, emocional e financeiro dos funcionários."

Sobre a Microland

O compromisso da Microland com "fazer acontecer o digital" permite tirar partido da tecnologia sem prejudicar a privacidade. Facilitamos a transição das empresas para as infraestruturas digitais de última geração com a nossa extensa gama de serviços, que inclui serviços de cloud e centros de dados, redes, local de trabalho digital, cibersegurança e IoT industrial. Garantimos que a adoção de serviços digitais se faça de modo previsível, confiável e estável.

Num mundo afetado pela COVID, a Microland está a fazer acontecer o digital para as empresas com os serviços especializados mais relevantes para os clientes e potenciais clientes, garantindo resultados comerciais.

Fundada em 1989 e com sede em Bangalor, na Índia, a Microland tem mais de 4500 especialistas digitais em escritórios e centros de serviços na Ásia, Austrália, Europa, Médio Oriente e América do Norte.

Saiba mais aqui: https://www.microland.com/

Sobre a Great Place to Work®

A Great Place to Work® é uma especialista global em cultura organizacional no local de trabalho. Desde 1992, consultaram mais de 100 milhões de funcionários em todo o mundo e utilizaram esse conhecimento profundo para identificar o que faz com que um local de trabalho seja excelente: a confiança. A sua plataforma de consulta a funcionários capacita os líderes empresariais com feedback, relatórios em tempo real e informações indispensáveis para a tomada de decisões de recursos humanos baseadas em dados. Tudo o que fazem é impulsionado pela missão de construir um mundo melhor, ajudando as organizações a tornarem-se num Great Place to Work For All™.

Saiba mais em greatplacetowork.com

Fotografia: https://mma.prnewswire.com/media/1751483/Certification_Badge.jpg

Logótipo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

SOURCE Microland