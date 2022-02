Microland est désormais certifiée Great Place to Work™

La certification Great Place to Work® est la reconnaissance la plus définitive de l'« employeur de choix » que les entreprises aspirent à obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance entièrement basée sur ce que les employés déclarent à propos de leur expérience sur le lieu de travail, plus précisément, sur la constance avec laquelle ils fréquentent un lieu de travail où règne la confiance.

En tant qu'organisation, Microland s'est toujours efforcée de donner la priorité aux personnes et ce prix prestigieux est un témoignage du lieu de travail formidable et inclusif que l'entreprise a créé pour tous les employés, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur couleur, de leur religion, de leur handicap, de leur origine nationale ou de leur âge.

À propos de cette reconnaissance, Pradeep Kar, président et directeur général de Microland, a déclaré : « Félicitations à tous les Microlanders. Nous y sommes parvenus ensemble. Microland a toujours été un endroit où il fait bon travailler. Notre parcours de 32 ans en privilégiant les individus témoigne du fait que nous nous concentrons de manière encore plus significative sur ceux qui nous sont chers : les Microlanders et leurs familles, partenaires et communautés. Cette accréditation est une reconnaissance mondiale, conforme aux normes du secteur, de ce en quoi nous avons toujours cru : nous constituons un lieu de travail formidable, et cela nous donne une raison supplémentaire d'être fiers d'être un Microlander ».

Microland a été une entreprise avant-gardiste. En août 2021, tous les employés ont pris un engagement affirmant leur volonté de pratiquer la diversité, l'équité et l'inclusion.

« La certification Great Place to Work® représente un nouvel atout pour nous et ne fait que valider ce que nous avons toujours su au fond de notre cœur : Microland est un endroit où il fait bon travailler », déclare T R Srinivasan, directeur des produits, Microland. « La certification est un gage de confiance pour un lieu de travail propice et inclusif ! Elle implique également la responsabilité partagée de maintenir cette reconnaissance chaque jour, chaque année, à l'avenir. Pas moins de 82 % des employés de Microland ont participé à l'enquête et ont déclaré qu'ils pensaient que l'entreprise prenait soin de leur bien-être physique, émotionnel et financier et qu'elle les soutenait. »

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus en prenant moins de place. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux.

Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Depuis 1992, ils ont interrogé plus de 100 millions d'employés dans le monde entier et ont utilisé ces connaissances approfondies pour définir ce qui fait un excellent lieu de travail : la confiance. Leur plateforme d'enquête auprès des employés fournit aux dirigeants les informations, les rapports en temps réel et les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur des données. Tout ce qu'ils font est motivé par la mission de construire un monde meilleur en aidant chaque organisation à devenir un lieu de travail formidable For All™.

