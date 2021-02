A Microland nomeia o veterano do setor Vivek Radhakrishnan, como vice-presidente sênior, América do Norte

BENGALURU, Índia, ISELIN, Nova Jersey e LONDRES, 1 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Microland, uma empresa de transformação digital global anunciou hoje a nomeação de Vivek Radhakrishnan como vice-presidente sênior, América do Norte, para acelerar o crescimento dos negócios na região. Em sua função, Vivek será responsável por todos os negócios da Microland nos EUA e será alocado em Iselin, Nova Jersey.

Vivek ingressa na Microland com um histórico de 25 anos de sucesso na condução da agenda de transformação digital para clientes em todos os setores verticais que incluem bancos, serviços financeiros e seguros, assistência à saúde, ciências da vida e energia e serviços públicos. Vivek ocupou vários cargos de liderança em grandes empresas de serviços de TI e foi responsável por importantes funções comerciais que incluíram vendas, entrega e engenharia de soluções.

Vivek é um executivo orientado por resultados que tem paixão por levar estratégias de alto crescimento para seus clientes e se destaca na administração de governança executiva por meio do ciclo de vida das operações em projetos complexos de transformação. Ele está profundamente comprometido em promover a inovação e as melhores práticas em compromissos que ajudem os clientes a atingir seus objetivos estratégicos e suas metas de negócios.

Ashish Mahadwar, presidente da Microland mencionou: "Tenho o prazer de receber Vivek na equipe de liderança da Microland. A vasta experiência operacional de Vivek em várias funções empresariais aumentará nossa capacidade de transformação digital nas Américas, acelerando assim o nosso crescimento. No mundo atingido pela pandemia, há uma necessidade significativa de oferecer soluções inovadoras de infraestrutura de TI que atendam às novas necessidades de nossos clientes e os ajudem a lidar com o novo conjunto de desafios. Acredito que o recente reconhecimento da Microland como líder no quadrante mágico da Gartner para serviços gerenciados de rede* reflete nossa capacidade de trazer um amplo conjunto de soluções inovadoras para enfrentar esses desafios dos clientes. A experiência de Vivek em gestão de relacionamentos globais conduzirá bem a Microland no aprofundamento de nossos relacionamentos com os clientes. Sua imensa experiência em conduzir a agenda de transformação do cliente ajudará a Microland a executar melhor as soluções do "novo normal".

Ao comentar sua nomeação, Vivek Radhakrishnan disse: "Estou animado para fazer parte da Microland que tem um foco tão profundo e resoluto no setor de serviços de infraestrutura de TI e IIoT. Nas últimas 3 décadas, a Microland vem se adaptando continuamente para agregar valor às demandas em constante mudança de seus clientes em um cenário de tecnologia e negócios em rápida mudança. O mundo pós-pandemia oferece uma tremenda oportunidade de crescimento para uma empresa como a Microland e espero contribuir para a realização dos seus objetivos."

Fonte(*) : Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 09 Nov 2020

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem de opiniões da agência de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Sobre a Microland

A concretização da Microland pelo digital e de "fazer o digital acontecer" permite que a tecnologia faça mais com menos intrusão. Facilitamos que as empresas adotem a infraestrutura NextGen Digital. Isso é possível graças à nossa experiência em nuvem e central de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial, garantindo que a adoção seja previsível, confiável e estável.

Em um mundo afetado pela COVID, a Microland está possibilitando que as empresas entrem na era digital com foco em serviços que são mais do que nunca relevantes para nossos clientes e possíveis clientes. Incorporada em 1989 e com sede em Bengaluru, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centrais de fornecimento na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Saiba mais aqui: https://www.microland.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

SOURCE Microland