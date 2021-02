Microland nomme Vivek Radhakrishnan, vétéran de l'industrie, au poste de vice-président senior pour l'Amérique du Nord

BANGALORE, Inde, ISELIN, New Jersey et LONDRES, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Microland, une société mondiale de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Vivek Radhakrishnan au poste de vice-président senior, Amérique du Nord, afin d'accélérer la croissance des activités dans la région. Dans son rôle, Vivek sera responsable de toutes les activités de Microland aux États-Unis et sera basé à Iselin, dans le New Jersey.

Vivek rejoint Microland après 25 ans de succès dans la conduite du programme de transformation numérique pour des clients dans des secteurs verticaux tels que la banque, les services financiers et l'assurance, les soins de santé et les sciences de la vie, et l'énergie et les services publics. Vivek a occupé plusieurs postes de direction dans de grandes entreprises de services informatiques et a été responsable de rôles commerciaux clés, notamment dans les domaines de la vente, de la livraison et de l'ingénierie des solutions.

Vivek est un dirigeant axé sur les résultats qui est passionné par l'apport de stratégies de croissance élevée à ses clients et qui excelle dans la gestion de la gouvernance exécutive tout au long du cycle de vie des opérations dans le cadre de projets de transformation complexes. Il est profondément engagé dans la promotion de l'innovation et des meilleures pratiques en matière d'engagement des clients, qui les aident à atteindre leurs objectifs stratégiques et à dépasser leurs objectifs commerciaux.

Ashish Mahadwar, président de Microland, a déclaré : « Je suis heureux d'accueillir Vivek dans l'équipe de direction de Microland. La vaste expérience opérationnelle de Vivek dans de multiples fonctions commerciales augmentera nos capacités de transformation numérique dans les Amériques, accélérant ainsi notre croissance. Dans le monde frappé par la pandémie, il existe un besoin important de fournir des solutions d'infrastructure informatique innovantes qui répondent aux nouveaux besoins de nos clients et les aident à faire face à la nouvelle série de défis. Je pense que la récente reconnaissance de Microland en tant que leader du Magic Quadrant de Gartner pour les services de réseau géré* reflète notre capacité à mettre en œuvre une vaste gamme de solutions innovantes pour relever les défis de nos clients. L'expérience de Vivek en matière de gestion des relations internationales sera de bon augure pour Microland dans l'approfondissement des relations avec nos clients. Sa formidable expérience de la conduite du programme de transformation du client aidera Microland à mieux exécuter les « nouvelles solutions normales ». »

Commentant sa nomination, Vivek Radhakrishnan a déclaré : « Je suis très heureux de faire partie de Microland, qui se concentre de manière aussi approfondie et résolue sur le secteur des services d'infrastructure des TI et de l'IoT. Au cours des trois dernières décennies, Microland s'est continuellement adaptée en apportant une valeur ajoutée aux demandes en constante évolution de ses clients dans un paysage technologique et commercial en mutation rapide. Le monde post-pandémique offre une formidable opportunité de croissance pour une entreprise comme Microland et je suis impatient de contribuer à la réalisation de ses objectifs. »

À propos de Microland

La prestation de Microland en matière de numérique et de « Making Digital Happen » permet à la technologie de faire plus et de s'immiscer moins. Nous facilitons l'adoption de l'infrastructure numérique de prochaine génération par les entreprises. Nous y parvenons grâce à notre expertise dans les domaines du cloud computing et des centres de données, des réseaux, du lieu de travail numérique, de la cybersécurité et de l'IdO industriel, en veillant à ce que l'adoption de l'excellence soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects. Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

