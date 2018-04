A nChain recebe sua primeira concessão de patente para a invenção de contrato inteligente executado em cadeia de blocos

A patente – número EP325719 do Instituto Europeu de Patentes – é intitulada "Um método e um sistema para assegurar software de computador usando uma tabela de dispersão distribuída e uma cadeia de blocos". A invenção aborda uma técnica que funcionará para qualquer conteúdo que tenha uma fase executável (a qual não é limitada ao software de computador, mas pode incorporar música, vídeo e até arquivos em PDF) para verificar, através de uma consulta na cadeia de blocos, que o recurso de acesso adquiriu uma licença para o conteúdo e, principalmente, se a licença continua válida. A invenção pode ser implantada por produtores de conteúdo e detentores dos direitos para realizarem, de maneira mais eficiente, o gerenciamento dos direitos digitais, especialmente para contratos com renovação automática, comuns aos serviços de assinaturas digitais, usando contratos inteligentes na cadeia de blocos. Informações adicionais sobre esta invenção estão disponíveis no Web Site da nChain, no endereço https://nchain.com/en/blog/nchain-innovation-road-smart-contracts/.

A patente é baseada em uma das outras invenções com patente pendente da nChain - WO2017145016 (Geração Determinística de Códigos). Essa invenção intitulada "Determinando um segredo comum para a troca segura de informações e códigos criptográficos hierárquicos e determinísticos", fornece um método pelo qual dois nós conectados, sem nenhuma relação de confiança entre eles, podem dar origem a uma hierarquia determinística dos códigos públicos um do outro, apenas através do compartilhamento de seus respectivos códigos públicos e uma mensagem em algum formato, onde os respectivos códigos privados podem ainda somente serem gerados pelo proprietário daquele código privado. Essa invenção fornece significativos benefícios de segurança para prevenir invasões do tipo "Mt. Gox" das carteiras de criptomoedas. Ela também pode ser usada muito além dos ambientes de Bitcoins e cadeia de blocos – para qualquer situação na qual dados sigilosos, ativos, comunicações e recursos controlados precisem ser assegurados. Informações adicionais sobre este método estão disponíveis no Web Site da nChain, no endereço https://nchain.com/en/blog/nchains-security-inventions/.

O cientista-chefe da nChain, Dr. Craig Wright, um dos pensadores mais iniciais por trás da Bitcoin, é um dos principais inventores de ambas as invenções mencionadas.

Jimmy Nguyen, CEO do Grupo nChain, comentou:

"Esta primeira concessão de patente pelo Instituto Europeu de Patentes é um grande marco no ambicioso programa de pesquisas e patentes da nChain, o qual teve início há dois anos, aproximadamente. Esperamos que esta seja a primeira de muitas outras patentes por vir, já que nosso portfólio de pedidos de patentes de cadeia de blocos está entre os maiores – se não o maior – de todo o mundo".

Nguyen também reforçou o compromisso da nChain de fornecer o uso de sua propriedade intelectual para o crescimento da Bitcoin Cash:

"Enquanto criamos valor empresarial através de nosso portfólio de patentes, a nChain se compromete a usar nossa propriedade intelectual para beneficiar a comunidade Bitcoin Cash. Pretendemos disponibilizar os ativos da propriedade intelectual para uso gratuito, somente na cadeia de blocos Bitcoin Cash – através de nossa nova 'Licença de Bitcoin Cash Aberta da nChain'. A licença dará à Bitcoin Cash vantagens significativas sobre outras cadeias de blocos e incentivará as empresas a operarem na cadeia de blocos BCH (Bitcoin Cash), a qual representa a visão original da Bitcoin".

SOBRE O GRUPO NCHAIN: O Grupo nChain é o líder global em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de cadeia de blocos. Sua missão é possibilitar crescimento maciço e adoção global da rede Bitcoin – concentrando-se na Bitcoin Cash como a verdadeira Bitcoin. O Grupo nChain inclui quatro unidades de negócios: 1) nChain Limited – uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de cadeia de blocos em Londres, Reino Unido; 2) nChain Holdings Limited – Uma empresa controladora de propriedade intelectual e comercialização; 3) nChain Reaction – uma entidade de investimentos a qual apoia empreendimentos que têm produtos ou aplicações de Bitcoin Cash; e 4) nCrypt – Uma carteira e câmbio de Bitcoins no Canadá. (A nCrypt é atualmente conhecida como nTrust, mas a marca será renomeada em 2018 para refletir sua mudança para se concentrar em Bitcoins).

