A Nespresso investe 117 milhões CHF na expansão do centro de produção em Avenches para responder à crescente procura dos consumidores

O investimento apoia o aumento da capacidade de produção, através da implementação de três novas linhas de produção, e a expansão do seu centro de distribuição, aumentando assim a capacidade logística atual. O centro de produção em Avenches funciona como o centro de distribuição global da Nespress o, enviando cápsulas para mais de 80 países ao redor do mundo e dedica-se à produção dos cafés Original e Profissional da Nespresso , assim como de Starbucks by Nespresso .

"Este investimento demonstra a nossa estratégia comercial sustentável de longo prazo," disse Guillaume Le Cunff, CEO da Nespresso. "Todos os cafés Nespresso vendidos globalmente são produzidos na Suíça. Nos últimos oito meses anunciámos um investimento total de 270 milhões CHF em ambos os centros de produção em Romont e em Avenches. Estamos muito orgulhosos por continuar a investir na Suíça e em apoiar a nossa economia, ainda mais em tempos desafiantes como os atuais".

"No contexto actual, considero o anúncio da Nespresso uma notícia muito boa. Este investimento muito importante demonstra a atractividade desta região, inclusive no sector industrial. Ao criar várias dezenas de empregos adicionais, a Nespresso está a expandir o seu centro em Avenches e reforça o posicionamento do Swiss Food Nutrition Valley, uma iniciativa lançada pela Nestlé e pelo Cantão de Vaud para promover a Suíça como um centro de inovação no campo da alimentação e nutrição", sublinhou Philippe Leuba, Director do Departamento de Economia, Inovação e Desporto do Cantão de Vaud.

O aumento da procura por parte dos consumidores levou à necessidade da Nespresso expandir as operações logísticas em Avenches, assegurando um volume superior no processamento e envio de encomendas, assim como o aumento da capacidade de produção.

A expansão do centro de distribuição está prevista começar em Julho de 2021 e espera-se que esteja totalmente operacional em Setembro de 2022. Está previsto que as três novas linhas de produção estejam operacionais em Março de 2022.

A Nespresso abriu o seu centro de produção em Avenches em 2008, com um investimento inicial de 300 milhões CHF, reforçado mais tarde com 200 milhões CHF investidos na sua infraestrutura e operações em Avenches, um total de 500 milhões CHF desde 2009.

O anúncio de hoje junta-se ao investimento de 160 milhões CHF comunicado em Julho do ano passado para a expansão do centro de produção da marca em Romont, a qual criará até 300 novos postos de trabalho nos próximos 10 anos.

Um impacto positivo na economia local

Nos últimos 10 anos, em adição ao investimento contínuo no negócio, a Nespresso investiu 700 milhões CHF nos seus três centros de produção baseados na Suíça nos cantões de Vaud e Friburgo.

Os grãos de café cultivados de forma sustentável são transformados em cafés da mais alta qualidade através do conhecimento e paixão dos mais de 1000 funcionários qualificados da fábrica.

Em 2020 e, apesar da situação pandémica, a Nespresso recrutou mais de 150 novos funcionários para os seus três centros de produção na Suíça.

« Como Presidente da Câmara de Avenches, saúdo o projecto de expansão e estou muito satisfeita com os 50 empregos adicionais que irão impulsionar e sustentar a atractividade da nossa economia local", disse Roxanne Meyer Keller, Presidente da Câmara da cidade de Avenches.

Nos últimos 10 anos, a Nestlé investiu, em média, 300 milhões CHF por ano nas suas infraestruturas e operações na Suíça. Fortemente enraizada no seu país natal, a Nestlé tem 11 centros de produção e 4 centros de investigação e desenvolvimento localizados na Suíça.

Operações sustentáveis

Ao mesmo tempo que investe no apoio às suas operações, a Nespresso também está comprometida com a sua ambição sustentável de que cada chávena de café Nespresso tenha um impacto positivo no mundo. Todos os três centros de produção Nespresso são " zero resíduos para aterro " e os processos de produção têm sido otimizados para assegurar que o calor e a água são recuperados e reutilizados sempre que possível. 100% do café verde é entregue por comboio nos nossos centros de produção.

No centro de produção de Avenches, a energia gerada durante os processos de produção é utilizada para aquecer a fábrica, poupando, por ano, o equivalente à eletricidade consumida em 700 habitações na Suíça. O sistema de pré-aquecimento de café verde utilizado permite poupar um total de 357'000 m3 de gás natural por ano.

Fatos e números sobre o centro de produção da Nespresso em Avenches

O segundo centro de produção da Nespresso na Suíça (2008), após Orbe (2002). Romont (2015) – produção mundial na Suíça

na Suíça (2008), após Orbe (2002). Romont (2015) – produção mundial na Suíça Investimento total em infraestrutura e operações (desde a sua criação): 560 milhões CHF

Investimento total em instalações de produção na Suíça desde 2010: 700 milhões CHF

Área total do centro de produção: 16 587 m2

Área total do centro de produção após a expansão: 21 310 m2

Número atual de funcionários no centro de produção: 730

Produção de cafés Nespresso Original, Professional e Starbucks by Nespresso

Acerca da Nestlé Nespresso

A Nestlé Nespresso S.A. é a empresa pioneira e de referência no mercado do café em cápsula da mais alta qualidade. A empresa trabalha com mais de 110 000 agricultores em 15 países através do Programa AAA Sustainable Quality™ para incorporar práticas de sustentabilidade em quintas de café e nas paisagens que rodeiam as mesmas. Lançado em 2003 em colaboração com a organização não governamental The Rainforest Alliance, o programa ajuda a melhorar a produção e a qualidade das colheitas ao mesmo tempo que procura proteger o ambiente e melhorar os meios de subsistência dos agricultores e das respetivas comunidades. Com sede em Lausanne, Suíça, a Nespresso opera em 82 países e tem 13,900 funcionários. Em 2020, tinha uma rede mundial de retalho de 816 boutiques. A marca tem atualmente mais de 100 000 pontos de recolha para as suas cápsulas usadas globalmente, permitindo que 91% dos consumidores possam reciclar. Para mais informações, visite o website da Nespresso www.nestle-nespresso.com.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1457432/Nespresso_Avenches.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1201367/Nespresso_Logo.jpg





