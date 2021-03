Nespresso investit CHF 117 millions dans l'expansion de son site de production d'Avenches pour répondre à la demande croissante des consommateurs

Cet investissement vient soutenir l'augmentation de la capacité de production, avec l'ajout de trois nouvelles lignes de production, et de la capacité logistique, avec l'expansion du centre de distribution. Le centre de production d'Avenches joue le rôle de centre mondial de distribution pour Nespresso , gérant l'expédition des capsules de café dans plus de 80 pays à travers le monde. Il est dédié à la production de cafés Nespresso Original, Professional et Starbucks by Nespresso .

« Cet investissement illustre l'approche durable à long terme de notre entreprise, » a déclaré Guillaume Le Cunff, PDG de Nespresso. « Tous les cafés Nespresso vendus dans le monde sont produits en Suisse. Au cours des huit derniers mois, nous avons annoncé un investissement total de CHF 270 millions dans nos deux centres de production de Romont et d'Avenches. Nous sommes très fiers de pouvoir continuer à investir en Suisse et soutenir notre économie, particulièrement en ces temps difficiles ».

« Dans le contexte actuel, je qualifie de très bonne nouvelle ce nouveau développement lié à Nespresso. Ce très important investissement démontre l'attractivité de cette région, y compris dans le secteur industriel. En créant plusieurs dizaines d'emplois supplémentaires, Nespresso développe son site d'Avenches et renforce le positionnement de la Swiss Food Nutrition Valley, initiative lancée notamment par Nestlé et le Canton de Vaud dans le but de promouvoir la Suisse en tant que hub d'innovation dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition » a souligné Philippe Leuba, Chef du département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud.

La demande croissante des consommateurs a conduit à la nécessité d'étendre les opérations logistiques de Nespresso à Avenches, garantissant ainsi un traitement et une distribution plus rapides des commandes, ainsi qu'une capacité de production accrue.

L'expansion du centre de distribution devrait débuter en juillet 2021 et être pleinement opérationnelle d'ici septembre 2022. Les trois nouvelles lignes de production devraient être opérationnelles d'ici mars 2022.

Nespresso a ouvert son centre de production à Avenches en 2008, avec un investissement initial de CHF 300 millions, complété plus tard avec CHF 200 millions, portant ainsi l'investissement total dans ses infrastructures et ses opérations à Avenches Nespresso à CHF 500 millions depuis 2009.

L'annonce de ce jour fait suite à l'investissement de CHF 160 millions annoncé en juillet 2020 pour l'agrandissement du site de production de la marque à Romont, qui se traduira par la création de près de 300 nouveaux emplois au cours des 10 prochaines années.

Un impact positif sur l'économie locale

En plus des investissements continus dans ses activités, Nespresso a investi CHF 700 millions dans ses trois centres de production basés en Suisse dans les cantons de Vaud et de Fribourg au cours des 10 dernières années. Les grains de café cultivés de manière durable y sont transformés en cafés de la plus haute qualité grâce au savoir-faire et à la passion de plus de 1'000 employés d'usine qualifiés.

En 2020, et malgré la situation pandémique, Nespresso a recruté plus de 150 nouveaux collaborateurs pour ses trois centres de production en Suisse.

« En tant que Syndique d'Avenches, je salue le projet d'agrandissement et me réjouis des 50 emplois supplémentaires qui dynamiseront et pérenniseront l'attractivité de notre économie communale », a annoncé Roxanne Meyer Keller, Syndique de la commune d'Avenches.

Au cours des 10 dernières années, Nestlé a investi, en moyenne, CHF 300 millions chaque année dans ses infrastructures et opérations en Suisse. Fortement ancré dans son pays d'origine, Nestlé dispose de 11 centres de production et de 4 sites de Recherche & Développement situés en Suisse.

Opérations durables

En parallèle de l'investissement dans ses opérations, Nespresso est également attachée à son ambition de durabilité, à savoir que chaque tasse de café Nespresso ait un impact positif. Les trois centres de production Nespresso ne produisent aucun « déchet éliminé en décharge » et les processus de production ont été optimisés pour garantir que la chaleur et l'eau soient récupérées et réutilisées chaque fois que possible. 100% du café vert est livré par rail.

Dans le centre de production d'Avenches, l'énergie produite lors des processus de production est utilisée pour chauffer l'usine, économisant l'équivalent de l'électricité consommée dans 700 foyers en Suisse par an. Le système de préchauffage du café vert permet d'économiser un total de 357' 000 m3 de gaz naturel par an.

Faits et chiffres clés sur le centre de production Nespresso à Avenches

Deuxième centre de production de Nespresso en Suisse (2008), après Orbe (2002) et Romont (2015) - production mondiale en Suisse

en Suisse (2008), après Orbe (2002) et Romont (2015) - production mondiale en Suisse Investissement total dans les infrastructures et les opérations (depuis la création): CHF 560 millions

Investissement total dans les installations de production en Suisse depuis 2010: CHF 700 millions

Superficie totale du site: 16'587 m2

Surface totale du site après extension: 21'310 m2

Nombre actuel d'employés sur le site: 730

Production des cafés Nespresso Original et Professionnal et Starbucks by Nespresso

À propos de Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café portionné de la plus haute qualité. L'entreprise travaille avec plus de 110 000 caféiculteurs dans 15 pays par le biais de son Programme AAA pour une Qualité Durable pour intégrer des pratiques durables dans les fermes et les ecosystèmes environnants. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme contribue à améliorer le rendement et la qualité des récoltes, tout en protégeant l'environnement et en améliorant les moyens de subsistance des agriculteurs et de leurs communautés. Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 82 pays et compte 13, 900 employés. En 2020, l'entreprise exploitait un réseau de vente au détail mondial de 816 boutiques. La marque dispose actuellement de plus de 100'000 points pour collecter ses capsules usagées dans le monde, permettant à 91% de ses consommateurs de recycler. Pour plus d'informations, visitez le site internet de l'entreprise Nespresso www.nestle-nespresso.com .

