A Nobu Hospitality Continua Expandindo Sua Presença no Mundo em 2023

NOVA YORK, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Nobu Hospitality abrirá cinco novos hotéis em 2023, incluindo Roma, Marrakech, Atlantic City, San Sebastián e Toronto. Com os recentes anúncios de Bancoque e Abu Dhabi, a32ª propriedade a ingressar no portfólio, a marca continua crescendo globalmente com um forte pipeline de desenvolvimento.

Cinco Novos Hotéis em 2023

Este ano marcará o décimo aniversário da Nobu Hotels após a abertura do Hotel Nobu Caesars Palace em Las Vegas em 2013. Por quase 30 anos, a marca Nobu tem sido sinônimo de luxo moderno e design instintivo, um compromisso com ingredientes finos e comida incrível, e uma paixão inata pelo serviço. Cada um dos 32 destinos hoteleiros existentes foi cuidadosamente selecionado com base no sucesso de um restaurante Nobu, para chegar a 60 restaurantes em todo o mundo este ano, criando uma plataforma para locais e viajantes internacionais criarem memórias inesquecíveis em torno da comida. Com o conceito de Kokoro - a palavra japonesa para sincero - amarrando o portfólio, o Nobu continuou a manter um forte sentimento familiar na última década, alimentando sua expansão contínua.

Fornecendo não apenas um lugar para ficar, mas um lugar para morar, 2023 também receberá as primeiras residências de luxo da marca em Toronto e Los Cabos, incorporando o espírito da Nobu em design e atitude. Com outros seis projetos residenciais em andamento, incluindo Al Khobar, Danang, Abu Dhabi, Tulum, Orlando e Punta Cana – A Nobu está se posicionando firmemente na esfera do estilo de vida de luxo, oferecendo uma experiência exclusiva com curadoria para os compradores. Um lugar para relaxar com luxo despretensioso, enquanto ainda se sente parte de algo especial, as residências fornecerão design intencional, comodidades elevadas, incluindo jantar Nobu, serviço de quarto para seus residentes e acesso incomparável à área circundante por meio de uma equipe dedicada.

