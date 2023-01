Nobu Hospitality poursuit son expansion mondiale en 2023

NEW YORK, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality ouvrira cinq nouveaux hôtels en 2023, à Rome, à Marrakech, à Atlantic City, à Saint-Sébastien et à Toronto. Avec les récentes annonces concernant Bangkok et Abou Dabi, la 32e propriété à intégrer le portefeuille, la marque poursuit son expansion mondiale grâce à un solide pipeline de développement.

Five new hotels for 2023

Cette année marquera le 10e anniversaire de Nobu Hotels après l'ouverture du Nobu Hotel Caesars Palace à Las Vegas en 2013. Depuis près de 30 ans, la marque Nobu est synonyme de luxe moderne et de design instinctif, d'un engagement envers les mets les plus fins et des repas incroyables, et d'une passion innée pour le service. Chacune des 32 destinations hôtelières existantes a été soigneusement sélectionnée en fonction du succès d'un restaurant Nobu, pour atteindre les 60 restaurants dans le monde cette année, constituant une plateforme qui permet aux locaux comme aux voyageurs internationaux de se forger des souvenirs gastronomiques impérissables. Grâce au concept de Kokoro – un mot japonais signifiant « sincère » – qui unifie le portefeuille, Nobu a maintenu une forte ambiance familiale au cours de la dernière décennie, qui lui a permis de poursuivre son expansion.

Offrant non seulement un hébergement, mais aussi un lieu de vie, 2023 accueillera également les premières résidences de luxe de la marque à Toronto et à Los Cabos, incarnant l'esprit de Nobu dans le design, mais aussi dans l'état d'esprit. Avec six autres projets résidentiels en préparation, à Khobar, à Da Nang, à Abou Dabi, à Tulum, à Orlando et à Punta Cana, Nobu se positionne fermement dans le secteur du mode de vie luxueux en offrant une expérience exclusive aux acheteurs. Ces résidences seront des lieux pour se détendre dans un luxe sans prétention, tout en maintenant un sentiment d'exception ; elles afficheront un design intelligent, des équipements haut de gamme, notamment le service de restauration en salle et en chambre pour les résidents, ainsi qu'un accès exceptionnel à la région grâce à une équipe dédiée.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=b_beVOaYt84

