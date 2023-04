A Pentera Continua a Expansão Global Com Escritórios na América Latina

Empresa unicórnio na área de segurança cibernética inicia uma expansão com foco no México e no Brasil, após um crescimento de quase 300% nos negócios na América do Norte desde o início de 2020

BOSTON, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Pentera , líder em validação automatizada de segurança, anunciou hoje a expansão de suas operações comerciais para a América Latina com escritórios locais no Brasil e no México. A expansão permite que a Pentera acomode a alta demanda por validação automatizada de segurança na América Latina, seguindo o notável crescimento e tração em seus negócios na América do Norte.

"Uma pesquisa recente revelou que ciberataques na América Latina cresceram 29% em 2022", disse Patrick Guay, Vice-Presidente Sênior de Vendas da Pentera Américas. "Nossa plataforma automatizada está mudando a forma como a segurança é feita, permitindo que as organizações validem continuamente sua segurança em uma velocidade e em escala impossíveis anteriormente. A expansão da nossa presença com escritórios na América Latina nos permitirá atender com mais agilidade clientes e parceiros na região para melhorar sua eficiência cibernética."

A Pentera já está trabalhando com dezenas de clientes em seis países da América Latina, e a equipe local dedicada acelerará os esforços da empresa para alcançar e atender mais clientes na região. A expansão também permitirá o desenvolvimento de um programa de parceria regional para espelhar a estratégia de sucesso na América do Norte.

A Pentera nomeou Gabriela Valdés como Diretora Regional de Vendas para a América Latina. Ana Cerqueira foi nomeada Gerente Regional de Vendas, Brasil, para chefiar os escritórios locais no mercado. Tanto a Gabriela quanto a Ana trazem mais de 15 anos de resultados comprovados em vendas e desenvolvimento de canais, além de soluções de cibersegurança para o mercado.

A Pentera fornece uma abordagem totalmente nova para validação de segurança cibernética com base na emulação de ataque do mundo real. A solução automatizada desafia continuamente os controles de segurança cibernética existentes em escala para descobrir lacunas exploráveis em todas as superfícies de ataque. A solução fornece às equipes de segurança relatórios acionáveis para permitir que reduzam a exposição e comparem sua segurança ao longo do tempo.

"Com o ataque contínuo de hackers às organizações de todos os tamanhos e verticais, soluções proativas e inovadoras de segurança cibernética são a chave para garantir nosso futuro digital", disse Gabriel Paiva, CEO da Dfense Security. "A validação automatizada de segurança da Pentera é o que há de melhor em oferta do setor e sua presença é um grande benefício para o mercado brasileiro. Estamos confiantes de que nossa parceria com a Pentera será bem-sucedida e ajudará nossos clientes no Brasil a se manterem à frente das ameaças emergentes à segurança."

"Como provedor líder de soluções de TI no México, estamos entusiasmados em fazer parceria com a Pentera para trazer sua plataforma inovadora de validação de segurança para o mercado", disse Adolfo Espinosa Ramírez, Diretor, Microsoft BU, Datavision. "A plataforma da Pentera será uma excelente adição ao nosso conjunto de soluções e ajudará nossos clientes a identificar e priorizar rapidamente suas vulnerabilidades de segurança, reduzindo assim sua exposição a riscos."

A expansão da Pentera para a América Latina ocorre logo após a expansão bem-sucedida da empresa para a APAC no quarto trimestre de 2022. A empresa dobra seus negócios ano a ano desde 2020 e, até o momento, possui mais de 750 clientes em 45 países ao redor do mundo.

Sobre a Pentera

A Pentera é líder na categoria de validação automatizada de segurança, permitindo que todas as organizações testem com facilidade a integridade de todas as camadas de segurança cibernética, revelando exposições de segurança atuais verdadeiras a qualquer momento, em qualquer escala. Milhares de profissionais de segurança e provedores de serviços em todo o mundo usam a Pentera para orientar a correção e fechar as lacunas de segurança antes que sejam exploradas. Para mais informações, acesse: pentera.io

FONTE Pentera

