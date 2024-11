A PIPER-HEIDSIECK 'TWISTS THE SCRIPT' (ALTERA O GUIÃO) PARA DAR VIDA A UM PATRIMÓNIO ICÓNICO

REIMS, França, 19 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- Piper-Heidsieck, a icónica casa de champanhe, lançou uma campanha publicitária cinematográfica para encenar a sua própria história com o famoso artista britânico Miles Aldridge. A campanha, intitulada «Twist the Script» (Alterar o Guião), dá vida à forma como a Piper-Heidsieck tem vindo a fazer as coisas de forma diferente e a desafiar as convenções ao longo da sua história. «Twisting the Script» (Alteração do Guião) reconstrói a tradição com um toque arrojado e inovador.

No centro de «Twist the Script» (Alterar o Guião) estão quatro momentos-chave do passado da Piper-Heidsieck, interpretados através do estilo cinematográfico e inimitável de Aldridge. Estes momentos refletem o percurso arrojado da casa de champanhe, que tem vindo a ultrapassar os limites desde 1785. Desde gerir as restrições da era da Lei Seca com táticas inteligentes até à sua célebre ligação com o ícone do cinema Marilyn Monroe, a Piper-Heidsieck sempre adotou a ousadia e a inovação.

Como extensão visual da campanha, foi revelado um mural impressionante com a obra de arte de Aldridge para o lançamento em setembro, em Brooklyn, Nova Iorque. Criado pela Colossal Media, o mural captou a essência ousada de Piper-Heidsieck. Conhecido pelo seu uso vibrante da cor e uma mistura única de moda e surrealismo, Aldridge colaborou com revistas de moda de topo e marcas de luxo, tornando a sua visão artística uma combinação adequada para esta campanha.

«A desobediência alegre da marca deu-me a liberdade criativa para explorar a sua história única», afirmou Aldridge. «Reconstruir estes momentos icónicos tem sido uma forma fantástica de captar a essência ousada e cinematográfica da Piper-Heidsieck.»

«Twist the Script» (Alterar o Guião) também destaca as conquistas modernas da Piper-Heidsieck, incluindo a nomeação do Chef de Caves, Émilien Boutillat, de 31 anos, em 2018, e o movimento pioneiro da marca para se tornar a primeira casa de champanhe a obter a certificação B Corp pelos seus esforços de sustentabilidade em 2022. Estes marcos refletem o compromisso contínuo da Piper-Heidsieck em desafiar as convenções e são uma força motriz por trás da abordagem atual da marca à enologia.

Émilien Boutillat, Chef de Caves, acrescentou: «Seja na nossa filosofia de enologia, nos métodos de produção, nas parcerias com as marcas ou na embalagem, sempre nos empenhámos em fazer as coisas de forma diferente. Esta história rica continua a inspirar-me à medida que elaboro as misturas para os nossos vinhos de base e que alargo os limites para um futuro cada vez mais ousado.»

Apreciada em mais de 100 países, com uma garrafa aberta a cada seis segundos, a Piper-Heidsieck continua a ser um símbolo de inovação e excelência. Olhando para o futuro, a casa de champanhe continua a investir em tecnologias de ponta, como a robótica para uma viticultura sustentável, utilizando maquinaria avançada no processo de produção de champanhe.

