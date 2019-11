A plataforma digital da Huawei para cidades, a Horizon, constrói uma cidade inteligente totalmente conectada

O Fórum de Cooperação Inovadora de Cidades Inteligentes aconteceu no dia 19 de novembro. Shan Zhiguang, diretor do departamento de informatização e pesquisa da indústria do Centro de Informações do Estado, Rudolf Niessler, principal consultor de relações internacionais da Comissão Europeia, e Sun Fuyou, vice-presidente do Huawei Enterprise Business Group, compartilharam suas opiniões. A China e a Europa têm preocupações comuns sobre como integrar várias novas tecnologias, conectar silos de informações, administrar dados com eficiência e promover a transformação organizacional e de processos, que também são desafios que a Huawei se dedica a ajudar os clientes a resolver.

"O desenvolvimento de cidades inteligentes precisa considerar fatores técnicos e humanos, além de ser feito de maneira mais inteligente", disse Sun Fuyou. "É uma iniciativa liderada pelo governo, que requer um processo contínuo de desenvolvimento de longo prazo. Inovação, avaliação e repetição constante serão fundamentais. Uma plataforma digital integrada pode ajudar poderosos parceiros do ecossistema a conduzir desenvolvimento ágil e operações repetitivas, com base nas necessidades individuais da cidade".

A Huawei lançou a solução de cidade inteligente "HiCity", baseada na plataforma digital Horizon, otimizando a integração de inúmeras novas tecnologias e dados de TIC para aperfeiçoar processos de serviços, compartilhar dados de serviços e transferir fluxos de informações, reduzindo o limite de uso de novas tecnologias e facilitando a integração. Ao lado dos parceiros de ecossistema, a Huawei visa apoiar melhor a governança e a inovação das cidades inteligentes.

Vitalidade econômica e planejamento sistemático são as chaves para o desenvolvimento de cidades inteligentes

Durante a exposição, a Huawei lançou oficialmente o artigo sobre pontos de vista de desenvolvimento e governança de cidades inteligentes. Por meio da análise de casos urbanos, o artigo detalha amplamente dois modelos típicos e seis caminhos de como as cidades inteligentes potencializam o desenvolvimento urbano. Propõe-se que "econômico" e "sistemático" sejam as chaves do desenvolvimento urbano.

O artigo ofereceu quatro iniciativas sobre construção de cidades inteligentes. Primeiramente, a adaptação às novas tendências e a mudança da função dos governos podem acelerar a implementação de cidades inteligentes. Em segundo lugar, a adoção de um modelo voltado para a economia pode intensificar a vitalidade econômica. Em terceiro lugar, é necessário um planejamento sistemático para construir um sistema de recursos abrangente e em camadas de cidades inteligentes. Em quarto lugar, os esforços multifacetados ajudam a garantir o desenvolvimento sustentável das cidades inteligentes.

Durante a exposição, a Ecosfera Industrial da Cidade Inteligente (SCIE), tendo a Huawei como integrante, obteve a cooperação estratégica do SCEWC para desenvolver cooperação abrangente em novas tecnologias, incubação da indústria, padrões e ecossistemas industriais. A Huawei espera contribuir com os padrões das cidades inteligentes, ajudá-las a construir e aprimorar a competitividade global no processo de digitalização e transformação inteligente, para concretizar conjuntamente a visão e o sonho de uma grande cidade.

No SCEWC, a Huawei apresentou suas mais recentes soluções de cidades inteligentes:

Centro de Operações Inteligentes: o "cérebro" visualizado, eficiente e inteligente da cidade, que permite a gestão visual dos ativos da cidade.

A plataforma digital Horizon para cidades: ajuda os clientes a executar o planejamento geral da infraestrutura urbana, aprimorar a experiência comercial e acelerar o lançamento de serviços. Também disponibiliza aos parceiros recursos integrados de infraestrutura de TIC, acumula ativos do setor e unifica interfaces abertas para permitir desenvolvimento e inovação mais eficientes.

Aplicações inteligentes: inclui pólo inteligente, análise inteligente de ruas e soluções inteligentes de navegação interna, que se integram aos produtos AR, Wi-Fi e IPC da Huawei.

Educação inteligente: a solução Campus OptiX garante experiências superiores de atendimento de salas de aula em cenários de alta densidade. A solução Wi-Fi 6 oferece cenários de sala de aula com alta largura de banda e baixa latência, além de quadros brancos eletrônicos que permitem o ensino remoto.

Hospital digital: a solução Wi-Fi 6 de gestão de ativos médicos de terceiros, baseada em Wi-Fi 6, farmácia inteligente com base em computação de ponta, bem como soluções de Sistema de Informações Hospitalares (HIS) e Sistemas de Comunicação e Arquivamento de Imagens (PACS), usando o armazenamento all-flash de alta confiabilidade duplamente ativo.

Personalização inteligente: nuvem de governo eletrônico, nuvem de desktop, banda larga nacional e soluções de redes privadas do governo.

Para obter mais detalhes sobre o artigo de pontos de vista de desenvolvimento e governança de cidades inteligentes e para fazer o download, visite o site: https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html

A solução de cidade inteligente da Huawei atendeu mais de 500 milhões de pessoas, em mais de 200 cidades de mais de 40 países e regiões. No nono SCEWC, realizado de 19 a 21 de novembro, em Barcelona, a Huawei exibe suas soluções e produtos sob o tema "Construindo cidades inteligentes e totalmente conectadas". O estande da Huawei fica na C321, no corredor 2, Gran Via. Para obter mais informações sobre as soluções de cidades inteligentes e práticas recomendadas da Huawei, visite: https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html?source=corp_comm

