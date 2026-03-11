HUAWEI eKit выпускает новую продуктовую линейку MiniFTTO, прокладывая «последнюю милю» к интеллектуальному миру

Huawei

Mar 11, 2026, 10:10 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 11 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC 2026 в Барселоне подразделение HUAWEI eKit представило новую линейку продуктов MiniFTTO, призванных изменить представление о работе в сети. Непревзойденное удобство пользователя, упрощенный процесс развертывания и интеллектуальное управление эксплуатацией и обслуживанием, представленные на презентации, продемонстрировали системные инновации и достижения Huawei в области разработки решений, ориентированных на конкретные сценарии применения, на примере трех продуктов: StreamerKit, оптический шлюз GS-PON и оптическая точка доступа «3-в-1».

Leonard Liu, President of Commercial & Distribution Solution, Huawei
Выступая на презентации, Леонард Лю (Leonard Liu), президент подразделения коммерческих и дистрибьюторских решений (Commercial & Distribution Solution) компании Huawei, отметил: «Вопросами, особенно волнующими клиентов в бизнес-сценариях, являются затраты и время развертывания. Кроме того, наблюдаемый в последние годы стремительный рост высокоскоростных сервисов, таких как потоковое HD-вещание, предъявляет повышенные требования к пропускной способности и стабильности сети». Развивая мысль, он сказал, что «новые продукты Huawei MiniFTTO не только отвечают этим меняющимся требованиям, но и предлагают простые и удобные в использовании решения, которые помогают малым и средним предприятиям снизить затраты на развертывание, прокладывая путь к интеллектуальному миру».

Оптический шлюз GS-PON и StreamerKit: преодоление узкого места в восходящем звене для обеспечения бесперебойной работы сети

Представленные сейчас StreamerKit F700C и оптический шлюз GS-PON F1001 используют передовую симметричную технологию 2.5G PON. Благодаря пропускной способности до 2,5 Гбит/с как на восходящем, так и на нисходящем участках, новые продукты обеспечивают 100% улучшение передачи данных в восходящем направлении. Эти устройства не только отвечают требованиям для потоковой передачи видео в режиме реального времени, а также видеоконференций и облачного резервного копирования, но и обеспечивают запас для будущих приложений, таких как 8K Ultra HD и VR/AR.

С точки зрения функциональности, StreamerKit интегрирует механизм ускорения потоковой передачи в режиме реального времени и алгоритм роуминга на основе искусственного интеллекта. StreamerKit способен интеллектуально определять сервисы потоковой передачи в режиме реального времени и динамически устанавливать их приоритетность, что значительно сокращает зависание кадров. В свою очередь, алгоритм роуминга на базе ИИ использует быструю передачу данных под управлением искусственного интеллекта для повышения качества роуминга и обеспечения надежного соединения для видеоконференций и прямых трансляций.

Оптическая точка доступа «3-в-1»: один оптоволоконный кабель для множества сервисов, устанавливающий новый стандарт для гостиничных сетей

Для сценариев многофункционального доступа, например, в гостиничных номерах, подразделение HUAWEI eKit предлагает новую оптическую точку доступа «3-в-1» F601D. Устройство поддерживает телефонную связь, Wi-Fi, проводной доступ в Интернет и IPTV по одному оптоволоконному каналу, что значительно снижает затраты на прокладку кабелей и сокращает время установки. Это позволяет снизить общие сетевые затраты примерно на 30%. Кроме того, новое устройство на 40% меньше по размеру, что значительно улучшает как внешний вид, так и эффективность размещения.

В будущем HUAWEI eKit продолжит сотрудничество с партнерами для стимулирования интеллектуальной трансформации малых и средних предприятий посредством дальнейших инноваций, разрабатываемых для конкретных сценариев применения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2930015/image1.jpg

